OpenAI sumó a Magnite y PubMatic para vender los anuncios de ChatGPT que no logra colocar por su cuenta

Un vocero de OpenAI dijo que los acuerdos hacen más fácil para los anunciantes “comprar y gestionar anuncios en ChatGPT”. REUTERS/Carlos Barria

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OpenAI firmó acuerdos con las empresas de tecnología publicitaria Magnite y PubMatic para que vendan los espacios de anuncios de ChatGPT que la compañía no logra ocupar por su cuenta, según informó The Information. Los pactos no se habían anunciado públicamente.

Magnite y PubMatic operan plataformas que subastan en tiempo real el espacio publicitario de sitios web y aplicaciones. Ahora podrán ofrecer en esas subastas los anuncios sobrantes de ChatGPT, es decir, los que OpenAI no vendió mediante contratos directos con anunciantes.

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Según el resumen que hizo Investing.com del reporte, los anunciantes podrán usar el software de ambas empresas para fijar presupuestos, hacer ofertas y subir sus piezas publicitarias directamente a ChatGPT. El sistema propio de OpenAI conserva el control de dónde y cuándo se muestra cada anuncio.

En ChatGPT, la publicidad funciona mediante anuncios altamente contextuales que aparecen en tarjetas claramente identificadas debajo de las respuestas de la IA. REUTERS/Dado Ruvic

Un vocero de OpenAI dijo a The Information que los acuerdos hacen más fácil para los anunciantes “comprar y gestionar anuncios en ChatGPT con herramientas que ya usan”. La compañía no respondió con cifras sobre el alcance de los pactos.

Las acciones de ambas empresas subieron en Wall Street

El lunes 2 de noviembre, tras conocerse el reporte, las acciones de PubMatic subieron 4,5% y las de Magnite 5% en la operación bursátil, según Investing.com. El medio añadió que, de acuerdo con The Information, el volumen de transacciones que pasa por las dos empresas es por ahora modesto.

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Las personas familiarizadas con los acuerdos, citadas por The Information, esperan que ese volumen crezca a medida que avance la integración técnica. Las condiciones económicas de los pactos no figuran entre los datos publicados en los resúmenes consultados.

Para los usuarios, el cambio no altera lo que ven en pantalla: según el reporte, OpenAI mantiene el control de la colocación y la entrega de los anuncios, y solo cambia el canal por el que los anunciantes los compran. Los acuerdos se suman a una estrategia que OpenAI no había planteado así en sus inicios.

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration created on June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Una red de socios publicitarios que crece

Magnite y PubMatic se suman a otros socios de publicidad de OpenAI. El reporte menciona acuerdos previos con Criteo, LiveRamp, StackAdapt y Amazon Ads, y señala que la compañía bajó los precios de sus anuncios y lanzó formatos conversacionales, en los que el usuario interactúa con la marca mediante texto.

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OpenAI había abierto esa vía el 5 de mayo de 2026. Ese día informó en su sitio que los anunciantes podían crear anuncios en ChatGPT a través de socios o de un administrador de anuncios de autoservicio, en versión de prueba, y que sumaba la compra por clic.

En esa publicación, la empresa mencionó a las agencias Dentsu, Omnicom, Publicis y WPP, y a socios tecnológicos como Adobe, Criteo, Kargo, Pacvue y StackAdapt. También afirmó que los anuncios deben seguir siendo útiles, privados y estar claramente separados de las respuestas de ChatGPT.

ChatGPT logo, a keyboard, and a robotic hand in this illustration taken June 5, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI sostuvo entonces que los anunciantes reciben datos agregados sobre el rendimiento de las campañas, sin acceso a las conversaciones individuales ni a datos personales de los usuarios. La compañía no ha publicado un comunicado propio sobre los acuerdos con Magnite y PubMatic, según las fuentes consultadas.

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La publicidad en ChatGPT: cómo funcionan los anuncios contextuales y quiénes los ven

En ChatGPT (a partir de su implementación en 2026), la publicidad funciona mediante anuncios altamente contextuales que aparecen en tarjetas claramente identificadas debajo de las respuestas de la IA, lo que garantiza que los anunciantes no puedan influir ni alterar las respuestas que genera el modelo.

El sistema analiza el contexto de tu conversación actual (y tus preferencias generales, si has habilitado la personalización) para mostrar recomendaciones relevantes de productos o servicios justo en el momento en que estás explorando ideas o tomando decisiones.

The silhouette of Sam Altman and ChatGPT logo are seen in this illustration, June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las empresas gestionan sus campañas a través de una plataforma de autoservicio donde pueden pujar por clics o impresiones basándose en “pistas de contexto” en lugar de palabras clave exactas.

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Finalmente, esta publicidad está dirigida de forma exclusiva a los usuarios de los planes gratuitos (Free y Go) para subsidiar el costo de la plataforma, mientras que los suscriptores de pago (Plus, Pro, Enterprise, etc.) mantienen una experiencia libre de anuncios, todo esto bajo el principio de que los chats privados nunca se comparten con las marcas.