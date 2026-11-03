Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene activados los comités de vigilancia en los 84 cantones del país ante el riesgo de desbordamientos e inundaciones repentinas.

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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró este martes 3 de noviembre, alerta verde en todo el territorio nacional ante la convergencia de varios eventos atmosféricos que incrementarán las lluvias y la inestabilidad en Costa Rica.

La medida responde a los efectos residuales derivados de la salida de la onda tropical 52, la influencia directa de una vaguada sobre el istmo y la posición activa de la Zona de Convergencia Intertropical en las inmediaciones del sur de Centroamérica.

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El presidente de la CNE, Alejandro Picado Eduarte, explicó que esta configuración climática propicia precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país. Las observaciones meteorológicas detectaron además la presencia de núcleos de baja presión en los litorales regionales, una condición que incrementa el flujo de humedad y favorece la formación constante de núcleos nubosos con potencial de tormenta.

De manera complementaria a los registros de lluvia, los análisis técnicos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (MIO-CIMAR) anticiparon un panorama complejo en los sectores costeros. El organismo científico prevé oleaje elevado y vientos de intensidad moderada en las costas del Pacífico, por lo que las autoridades solicitaron extremar la vigilancia en las actividades turísticas, faenas pesqueras y la navegación de pequeñas embarcaciones.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica ha emitido una alerta verde en todo el país debido a la intensificación de las lluvias, influenciadas por factores como la Tormenta Tropical 52, una onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones de inestabilidad persistirán a lo largo de gran parte de la semana. Los modelos climatológicos proyectan episodios frecuentes de precipitaciones acompañadas por tormentas eléctricas, con acumulados significativos de agua en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde la vulnerabilidad del terreno aumenta ante la acumulación continua de agua.

Vigilancia en cuencas vulnerables ante el riesgo de nuevos desbordamientos

Las lluvias también alcanzarán con fuerza la península de Nicoya durante las próximas jornadas, mientras que en el Valle Central y las zonas montañosas los aguaceros se manifestarán principalmente en horas de la tarde y las primeras horas de la noche.

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Los expertos señalaron que la combinación de humedad tropical y calentamiento diurno impulsará la formación de tormentas convectivas capaces de generar ráfagas descendentes en áreas urbanas.

La declaración de la alerta verde implica la activación operativa de los comités municipales de emergencia en los 84 cantones del país. Las directrices oficiales ordenan la supervisión permanente de cuencas hidrográficas y sectores propensos a derrumbes. Asimismo, las autoridades enfatizaron la necesidad de evitar el cruce vehicular o peatonal de ríos y quebradas con caudales elevados.

La determinación de activar los protocolos de alerta temprana responde también a la vulnerabilidad residual que arrastra el territorio desde semanas atrás. A mediados de octubre, el paso de la onda tropical 41, acoplada a un extenso sistema de baja presión ubicado en Centroamérica, provocó emergencias generalizadas que pusieron en jaque a diversas comunidades del país.

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Voluntarios y autoridades locales coordinan labores de ayuda ante el impacto de las inundaciones recientes.

Aquel episodio derivó en una saturación de suelos de entre el 85% y el 100% en amplias extensiones del territorio costarricense. La pérdida casi total de la capacidad de infiltración del terreno causó el desbordamiento simultáneo de múltiples cauces fluviales en cantones neurálgicos como Heredia, Escazú y Santa Ana, donde las corrientes de agua y lodo ingresaron en zonas habitacionales y bloquearon rutas cantonales.

La experiencia acumulada durante la emergencia de octubre determinó que las entidades de primera respuesta mantengan un esquema de vigilancia reforzado. Aunque la actual alerta verde constituye una fase informativa y preventiva, las autoridades buscan mitigar cualquier impacto derivado de la onda tropical 52 antes de que la saturación hídrica comprometa nuevamente la seguridad de las poblaciones vulnerables.

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