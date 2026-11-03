Honduras

Honduras: investigan contaminación de quebrada tras denuncias en Comayagua

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente realizó inspecciones, coordinó el decomiso de recipientes y barriles relacionados con el caso

Los investigadores evalúan el impacto en el ecosistema ante los reportes sobre peces muertos en el afluente.
La fiscalía determinará si los hechos corresponden a la figura de delito ambiental bajo la legislación hondureña.
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Las autoridades hondureñas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que sustancias de aparente origen químico llegaron a una fuente de agua en la comunidad de Las Lajas, departamento de Comayagua.

Las primeras indagaciones apuntan a un posible vínculo con un establecimiento de lavado de vehículos, desde donde presuntamente habría salido el material que terminó en la quebrada.

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El caso está bajo seguimiento de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, que busca establecer el origen del líquido que provocó un cambio visible en la coloración del afluente y determinar si su presencia ocasionó daños a la vida acuática.

El Ministerio Público informó que todavía recopila elementos de prueba, por lo que no existe una conclusión definitiva sobre el origen de la sustancia, su composición química ni la magnitud de las posibles afectaciones ambientales.

Decomiso relacionados con el presunto derrame

Como parte de las diligencias, personal técnico de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente realizó una inspección en el sector donde se reportó la alteración del agua.

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La Fiscalía de Turno coordinó acciones con la Policía Nacional para decomisar recipientes y barriles que podrían estar relacionados con el vertimiento investigado.

Esos elementos permitirán determinar qué productos contenían, cuál era su procedencia y si existe una conexión entre su almacenamiento o utilización y la contaminación reportada en la quebrada.

Las autoridades no han informado públicamente sobre la cantidad exacta de recipientes decomisados ni sobre el volumen de líquido que habría llegado a la fuente de agua.

El material será remitido a la Dirección de Medicina Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para identificar las sustancias presentes en el agua.

Los resultados permitirán establecer si se trata de colorantes sintéticos e identificar qué componentes químicos contiene el líquido que modificó la apariencia del afluente. También serán relevantes para evaluar posibles efectos sobre el ecosistema acuático, ante los reportes de peces muertos en el lugar.

Hasta que concluyan estos procedimientos, las autoridades no han confirmado científicamente que el líquido sea tóxico ni han establecido el alcance del daño ambiental.

Los investigadores evalúan el impacto en el ecosistema ante los reportes sobre peces muertos en el afluente.
El Ministerio Público citará al propietario del negocio de lavado para conocer los procedimientos de eliminación de residuos.

Citación del propietario

Dentro de las diligencias se contempla la citación del propietario del negocio de lavado de vehículos vinculado a las primeras líneas de investigación. El objetivo es obtener información sobre el manejo de los productos utilizados, las condiciones de almacenamiento y los procedimientos para eliminar los residuos generados por sus actividades.

La citación forma parte del proceso de investigación y no constituye, por sí misma, una determinación de culpabilidad. El Ministerio Público deberá establecer mediante pruebas técnicas, testimoniales y documentales si existe responsabilidad por el presunto vertimiento y si se produjo alguna infracción a las disposiciones ambientales vigentes.

La presencia de sustancias químicas en quebradas y otros cuerpos de agua puede generar afectaciones que dependen de su composición, concentración, cantidad vertida y tiempo de exposición.

Los investigadores evalúan el impacto en el ecosistema ante los reportes sobre peces muertos en el afluente.
Los investigadores evalúan el impacto en el ecosistema ante los reportes sobre peces muertos en el afluente.

Algunos colorantes sintéticos y otros productos utilizados en procesos comerciales pueden contener compuestos que alteran las características físicas y químicas del agua y, dependiendo de su formulación, afectar a organismos acuáticos y modificar las condiciones del hábitat.

En el caso de Las Lajas, los reportes sobre la posible muerte de peces hacen necesario determinar si existe una relación directa entre el líquido vertido y las afectaciones observadas.

El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer si el presunto vertimiento constituye un delito ambiental u otra infracción contemplada en la legislación hondureña.

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