El Salvador

El FMI destacó los avances de El Salvador para atraer inversión extranjera y usar nuevas tecnologías

El presidente Nayib Bukele se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del organismo, para revisar las reformas económicas y la estrategia del país para impulsar la inversión privada

El presidente Nayib Bukele analizó con Dan Katz las reformas económicas y la inversión privada en El Salvador. (Foto cortesía Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional)
El presidente Nayib Bukele analizó con Dan Katz las reformas económicas y la inversión privada en El Salvador. (Foto cortesía Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un encuentro centrado en los avances de las reformas económicas y la estrategia para atraer inversión privada. La conversación se produjo después de que el organismo concluyera la segunda y la tercera revisión del programa financiero vigente con el país.

Katz señaló en una publicación en redes sociales que dialogó con Bukele sobre el avance de las reformas y la visión de largo plazo del Gobierno salvadoreño. “Atraer inversión privada y aprovechar nuevas tecnologías será clave para construir sobre logros recientes y alcanzar el potencial de crecimiento del país”, afirmó el funcionario del FMI.

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El mensaje ubicó el foco en dos de los objetivos que el Fondo ha planteado dentro de su programa con El Salvador: mejorar las condiciones para la actividad privada y sostener las reformas fiscales, financieras y de transparencia requeridas para fortalecer la estabilidad económica.

Dan Katz afirmó que la llegada de capitales privados y el uso de nuevas tecnologías impulsarán el crecimiento del país. (Foto cortesía Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional)
Dan Katz afirmó que la llegada de capitales privados y el uso de nuevas tecnologías impulsarán el crecimiento del país. (Foto cortesía Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional)

El programa con el FMI contempla $1.400 millones

El acuerdo financiero vigente corresponde a un Servicio Ampliado del Fondo por $1,400 millones, aprobado el 26 de febrero de 2025 y con una duración de 40 meses. El programa busca reforzar las cuentas públicas, aumentar las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades financieras y elevar los estándares de gobernanza y transparencia.

La junta ejecutiva del FMI completó el 1 de octubre la segunda y la tercera revisión del acuerdo. La decisión habilitó un desembolso inmediato equivalente a $138 millones, según el organismo.

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El Fondo indicó que el país avanzó en medidas vinculadas con el sistema financiero, la rendición de cuentas del sector público y las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También pidió mantener el ajuste fiscal para que la deuda pública siga una trayectoria descendente y avanzar con cambios en el régimen de pensiones, el empleo público y la regulación financiera.

En esa evaluación, Katz, que presidió la sesión del directorio, sostuvo que El Salvador debía continuar con los esfuerzos destinados a fortalecer la gobernanza, la transparencia y el clima de negocios para impulsar un crecimiento encabezado por el sector privado.

El convenio con el FMI estableció que el pago de impuestos se realiza exclusivamente en dólares estadounidenses y no en Bitcoin. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo
El convenio con el FMI estableció que el pago de impuestos se realiza exclusivamente en dólares estadounidenses y no en Bitcoin. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

Bitcoin sigue bajo seguimiento dentro del acuerdo

El uso de Bitcoin continúa como uno de los puntos de seguimiento del convenio. El acuerdo con el FMI estableció que la aceptación de la criptomoneda por parte de las empresas sería voluntaria y que los pagos de impuestos se efectuarían únicamente en dólares estadounidenses.

Además, el programa contempla limitar la participación estatal en actividades vinculadas con Bitcoin, reforzar la supervisión de los proveedores de criptoactivos y transparentar la información sobre las tenencias públicas. El FMI informó que la propiedad y el control mayoritario de la billetera estatal Chivo pasaron a un operador privado, aunque el Estado retuvo una participación minoritaria y funciones de custodia.

Tras la revisión más reciente, el organismo señaló que no se prevén nuevas acumulaciones de Bitcoin fuera de las donaciones documentadas. También otorgó exenciones por incumplimientos de metas vinculadas con la acumulación de la criptomoneda, a cambio de medidas correctivas y nuevos compromisos de las autoridades.

La Embajada de Estados Unidos felicitó al Gobierno de El Salvador tras la conclusión de las revisiones del acuerdo con el FMI. /(Mitur)
La Embajada de Estados Unidos felicitó al Gobierno de El Salvador tras la conclusión de las revisiones del acuerdo con el FMI. /(Mitur)

La Embajada de Estados Unidos destacó la revisión del programa

Solo un mes antes, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitara al Gobierno por la conclusión de las revisiones del programa con el FMI.

En una publicación difundida el 1 de octubre, la representación diplomática afirmó que “el impresionante crecimiento económico de El Salvador y sus ambiciosas reformas continúan inspirando confianza en el mercado y ayudarán a atraer una mayor inversión extranjera directa”.

La inversión extranjera constituye uno de los puntos centrales del diálogo entre el Gobierno y el Fondo. En su evaluación de junio de 2025, el FMI planteó que El Salvador debía apoyar la llegada de capital externo mediante asociaciones público-privadas, protección para los inversores y acciones para reducir las brechas de infraestructura.

La reunión con Katz sumó un nuevo intercambio entre el Ejecutivo salvadoreño y el organismo, mientras el país debe continuar con los compromisos del programa hasta su vencimiento previsto para junio de 2028.

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