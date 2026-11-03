Política

En una reunión con jueces, Kicillof dijo que buscará cubrir las vacantes en la Corte bonaerense

“Es una agenda de Estado”, le planteó el mandatario al Colegio de Magistrados que le transmitió su inquietud por los lugares vacíos en el máximo tribunal. También anunció el giro de más de 250 pliegos a tratarse en el Senado con el objetivo de tratarse antes de fin de mes

Axel Kicillof Juan Martín Mena y Santiago Pérez Teruel con Magistrados
Axel Kicillof aseguró que las vacantes en la Corte bonaernse es un tema a resolver para el Poder Ejecutivo
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, abrirá una instancia de negociación por los lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Como adelantó Infobae, será una instancia para acordar nombres con el resto del peronismo y la oposición. Así se lo ratificó a representantes del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, que en las últimas horas lo visitaron en la gobernación bonaerense. Según reconstruyó este medio, el mandatario habló de que es “una política de Estado”, las coberturas al máximo tribunal de justicia, que hoy funciona con tres de sus siete miembros.

El proceso será complejo, algo que también reconoce el Ejecutivo, ya que la negociación se encuentra atravesada por la interna del peronismo que en los últimos días volvió a tener un pico alto en vista a cómo encarar la estrategia electoral para el año que viene. Todo tiene que ver con todo.

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El lunes, Kicillof se reunió con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Allí, los representantes judiciales hicieron algunos planteos como la situación de la infraestructura del Poder Judicial y la necesidad de avanzar con la Ley de Autarquía Judicial, que impulsa la presidencia de la Corte a cargo de Sergio Torres. Los jueces pidieron que esa instancia fuera mediante un consenso político. Kicillof, que estaba acompañado por el ministro de Justicia, Juan Martín Mena y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, planteó que su intención es avanzar con todos los temas.

Axel Kicillof Juan Martín Mena y Santiago Pérez Teruel con Magistrados
Los representantes de jueces y magistrados plantearon distintas demandas a Kicillof

Sin embargo, también es cierto que en la Legislatura el escenario es bastante complejo. En el Senado, por ejemplo, si bien Fuerza Patria tiene quórum propio, la interna del peronismo no garantiza jamás esa condición. Solo para citar un ejemplo.

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En el medio también están los pedidos de la oposición de cara a la agenda legislativa de fin de año. Allí aparecen el Presupuesto 2027 que se enviará con un pedido de endeudamiento —posiblemente la próxima semana—, la discusión por las reelecciones indefinidas y otros temas que pueden aparecer en la agenda política.

Kicillof sí garantizó el envío de más de 250 pliegos judiciales a la brevedad. Hasta la tarde de este martes, los expedientes no habían sido girados al Senado, que es donde deben aprobarse con los dos tercios de los votos. Se trata de un procedimiento formal, pero que no está exento de complejidades.

Primero las temporales. Al tratarse de la designación de jueces, fiscales y defensores, la misma debe ejecutarse en período ordinario: es decir, hay tiempo para su aprobación hasta el 30 de noviembre de este año. Si no, pasarán a marzo del año que viene.

El otro foco es político. La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) en la Cámara alta es presidida por el senador de Fuerza Patria, Emmanuel González Santalla. El legislador es uno de los referentes políticos de La Cámpora a nivel bonaerense. Fue uno de los que el último fin de semana salieron en redes a cuestionar a Kicillof luego de una tapa del diario Clarín que postulaba que en una reunión con intendentes el mandatario habría mostrado su predisposición a enfrentar a Cristina Kirchner en una interna. “Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, juntó coraje y reunió a un grupito de intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además, les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez”, postuló el legislador que responde a Máximo Kirchner.

De avanzar con el envío de pliegos, Santalla es el que debería convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los expedientes que designan funcionarios judiciales.

Axel Kicillof Juan Martín Mena y Santiago Pérez Teruel con Magistrados
Axel Kicillof Juan Martín Mena y Santiago Pérez Teruel con representes deel Colegio de Magistrados

El kirchnerismo busca discutir todos los temas en conjunto: vacantes de la Corte, reelecciones indefinidas de intendentes, calendario electoral para el año entrante, presupuesto y pide precisiones de parte de Kicillof: qué busca hacer con las reelecciones de los intendentes, si habrá elecciones unificadas en PBA o si finalmente desdoblará y —en definitiva— si buscará ser candidato presidencial, son las preguntas que se hacen. Toda esa tensión, además de un acuerdo con la oposición, interviene en la escena.

En el caso de la Corte, el máximo tribunal está integrado por Sergio Torres (Presidente), Daniel Soria (Vicepresidente) e Hilda Kogan (Ministra). Quedan cuatro lugares a ocupar en el marco de una negociación política entre -en principio- el Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza. Hay distintos nombres en danza, pero ninguno firme hasta que se inicien las conversaciones formales. “Si uno quisiera ser candidato a presidente, ¿qué mejor que decir que durante su gestión se pudieron designar cuatro jueces de la Corte?”, teorizan en el Poder Judicial para graficar la falta de certezas sobre por qué no se inician las negociaciones para cubrir las vacantes.

Torres había manifestado su preocupación por la situación en un acto en abril de este año en el que planteó que era “una necesidad impostergable”, atender la situación. Fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de Autarquía Judicial.

Los jueces no pueden presentar sus propios proyectos de ley; por eso, el mecanismo es que la Corte solicita a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de órganos judiciales o incluso el impulso de una ley como la de Autarquía Judicial. El mes pasado, la Corte movió y elevó el pedido para que se amplíe la estructura judicial, se creen 40 cargos de magistrados suplentes, se reorganicen las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y se cubran puestos que ya fueron creados por ley, pero aún no funcionan.

Según se informó oficialmente, en el encuentro entre representantes del Ejecutivo y el Colegio de Magistrados, los funcionarios judiciales también mostraron su acompañamiento a las distintas demandas que la Provincia elevó ante la Corte nacional por el recorte de fondos de parte de la administración de Javier Milei hacia la jurisdicción que gobierna Kicillof. Entre noviembre y diciembre, la cobertura de vacantes y la autarquía judicial podrían colarse en la discusión política bonaerense que tiene al Poder Legislativo y Ejecutivo como protagonistas.

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