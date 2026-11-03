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Pechito López señaló qué le falta mejorar a Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Es donde le está costando”

El múltiple campeón y amigo del bonaerense habló sobre el desempeño del piloto de Alpine en la Máxima

El piloto José María "Pechito" López analiza el desempeño de Franco Colapinto tras el Gran Premio de México de Fórmula 1
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José María López analizó el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y puso el foco en la clasificación como la principal materia pendiente del piloto argentino. Pechito, experimentado corredor y amigo del pilarense, se refirió al tema en una entrevista con el programa Entretiempo de La Voz.

“A Franco lo veo bien, me parece que a la hora de clasificar es donde le está costando un poco más con respecto a Pierre Gasly, por ejemplo, pero en carrera está siendo muy firme”, señaló López sobre el desempeño del corredor de Alpine en las últimas presentaciones.

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El comentario llegó después del Gran Premio de México, donde Colapinto quedó fuera de los puntos por una sanción, aunque había mostrado una actuación sólida que le permitió recuperar el nivel perdido en competencias anteriores. “Ayer (por el domingo) lamentablemente tuvo ese problema con la bandera amarilla, pero había hecho una competencia muy fuerte y sumó buenos puntos”, agregó López sobre esa carrera puntual.

Colapinto y Pechito López mantienen una amistad
Colapinto y Pechito López mantienen una amistad

El piloto cordobés, con pasado en el WTCC y el WEC, remarcó además la confirmación de Colapinto en su segunda temporada dentro de la escudería. “Lo veo muy consolidado, con pocos errores, creo que ha sido para él un segundo año muy importante”, explicó, y añadió que Alpine se ubica hoy dentro del top diez del campeonato de constructores.

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Sobre la posibilidad de que Colapinto dé el salto a un equipo de mayor jerarquía, López evitó anticipar un desenlace. “El tiempo dirá si va a estar para pegar el salto a un equipo más grande o no, pero dentro de Alpine está funcionando bien hoy”, sostuvo.

Al volver sobre el punto débil del piloto bonaerense, López matizó su análisis con una aclaración sobre el contexto interno del equipo. “Solamente a la hora de clasificar, si uno analiza más en frío, es donde Gasly siempre ha estado más adelante, pero hay que ver el contexto también, porque muchas cosas no se saben de lo que sucede internamente en el equipo, pero viéndolo de afuera es lo que parece”, concluyó.

Pechito López es uno de los pilotos argentinos con mayor palmarés internacional: acumula cinco campeonatos del mundo, tres en el Campeonato Mundial de Autos de Turismo (WTCC) y dos en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), además de una victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2021.

El piloto de Río Tercero comparte con Franco Colapinto un antecedente que los conecta: el paso por el mando de Flavio Briatore. López se desempeñó como probador del equipo Renault durante los años en los que la escudería francesa dominaba la Fórmula 1 y formó parte del proceso que llevó a Fernando Alonso a los títulos de 2005 y 2006, con Briatore como jefe de equipo. Dos décadas más tarde, Colapinto llegó a Alpine de la mano del mismo empresario italiano y hoy afronta su primera temporada completa en la categoría.

El vínculo entre ambos pilotos no es reciente. También comparten otro punto en común: Pechito se mudó a Europa a los 14 años para correr en karting. A su regreso a la Argentina, en 2007, se convirtió en un ídolo de los más chicos, pues era el piloto a vencer. Fue tricampeón del TC 2000 (2008, 2009 y 2012) y campeón del Top Race (2009). Colapinto lo admiró desde esa época, cuando daba sus primeros pasos en el karting.

El contacto entre ambos se entabló en Europa. Después se cruzaron en las 24 Horas de Le Mans de 2021, cuando Colapinto corrió con solo 18 años y López ofició de consejero. Franco abandonó la carrera y Pechito lo acompañó. El intercambio de opiniones se mantuvo constante entre ambos, y ese vínculo dejó una nueva postal tras el 13° puesto de Colapinto en la segunda carrera de la Fórmula 2 en Mónaco, donde perdió ritmo por el desgaste de los neumáticos ante una estrategia fallida del equipo. En ese domingo complicado, el cordobés estuvo cerca para contenerlo.

Hoy son vecinos en Montecarlo y Pechito se transformó en uno de sus consejeros.

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