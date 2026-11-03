El Salvador

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026

La representación consular norteamericana atribuyó el mínimo histórico de cruces no autorizados a operativos binacionales contra redes delictivas, al tiempo que insistió en recurrir a mecanismos laborales formales para evitar inhabilitaciones legales permanentes

Valla de barras de acero en el desierto, con un camino de tierra, colinas áridas al fondo y una camioneta blanca con una franja verde.
Un vehículo oficial permanece estacionado junto a la valla de acero que divide la zona desértica en la frontera entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los registros oficiales de las autoridades migratorias evidenciaron un cambio notable en los flujos procedentes de Centroamérica. Durante el año fiscal 2026, las detenciones de ciudadanos salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 96.1% en comparación con 2023, una cifra que refleja el descenso más marcado de los últimos años en las interceptaciones de personas indocumentadas procedentes de ese país.

El balance de la Patrulla Fronteriza marca un punto de inflexión en las dinámicas de movilidad de El Salvador. La disminución de cruces coincide con la intensificación de las medidas de control y disuasión implementadas tanto en el terreno como en el plano preventivo, donde las representaciones consulares y los cuerpos de seguridad reforzaron la vigilancia en los corredores habituales de tránsito hacia el norte del continente.

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El trabajo articulado entre la administración salvadoreña y Washington constituye uno de los factores determinantes detrás de este descenso estadístico. Ambos gobiernos sostienen convenios operativos continuos que abarcan el intercambio de:

  • Inteligencia en tiempo real
  • La desarticulación de estructuras dedicadas al tráfico ilícito de personas
  • Mayor fiscalización en pasos no habilitados.

Este esquema de colaboración busca neutralizar las operaciones de los grupos criminales que lucran con el traslado clandestino de migrantes y contener los focos delictivos en las comunidades locales.

Al valorar esta relación estratégica, el vocero de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Timothy Brown, destacó el compromiso del Ejecutivo salvadoreño en las metas de contención y orden público territorial.

“El gobierno salvadoreño ha sido un socio excelente en la seguridad de muchas maneras, incluso contra el narcotráfico, contra la migración ilegal”, afirmó el funcionario, tras remarcar que la coordinación entre ambos Estados resulta indispensable para resguardar la estabilidad de toda la región centroamericana.

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El vocero de EE.UU. en El Salvador destaca trabajo del presidente Bukele en la disminución de migración irregular.

Además, el portavoz abogó que la estrategia conjunta no se limita al despliegue policial y a la persecución penal de las bandas de traficantes. Las dos administraciones ejecutan programas de comunicación pública orientados a advertir a la población sobre:

  1. Los peligros extremos de la ruta migratoria
  2. Las inclemencias del desierto
  3. Los abusos de los denominados coyotes, quienes cobran altas sumas de dinero por traslados que ponen en riesgo la vida de las personas.

Las sanciones migratorias impiden regularizaciones futuras y visados de trabajo

Junto con el balance operativo, la delegación diplomática estadounidense insiste en que los límites territoriales permanecen cerrados a cualquier ingreso que carezca de autorización previa. Las autoridades recalcaron que cruzar de manera clandestina acarrea penalizaciones jurídicas inmediatas y de largo alcance.

Es decir quienes resultan expulsados quedan sujetos a sanciones que les impiden solicitar visas de turismo o permisos laborales durante varios años, lo que anula cualquier opción de regularización futura.

El portavoz norteamericano explicó que la ciudadanía en El Salvador y en el resto de la región comprende con mayor claridad los riesgos físicos y las trabas legales que enfrentan quienes desafían la normativa vigente.

En ese sentido, Brown enfatizó la necesidad de recurrir únicamente a los canales institucionales: “Existen todavía rutas legítimas para entrar a los Estados Unidos de manera legal, con visa, con permisos de trabajo. Pero no pueden entrar de manera ilegal, no pueden buscar documentos falsos, no pueden cruzar caminando la frontera”.

Formulario oficial de visa con sello rojo en tinta, pasaporte azul, dos plumas estilográficas y carpeta sobre mesa de madera oscura.
Un formulario de solicitud de visado con un sello rojo reposa sobre un escritorio junto a un pasaporte y dos plumas estilográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insistencia en las vías regulares responde a la disponibilidad de mecanismos legales administrados por las vías consulares, entre ellos permisos de empleo temporal y programas específicos de reunificación. Las delegaciones de ambos países mantendrán activas las mesas técnicas de trabajo para supervisar las estadísticas en la zona limítrofe y consolidar las medidas preventivas frente a la migración irregular.

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