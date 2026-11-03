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Marta Fort contó la exorbitante cifra que gasta al mes y dejó a todos sin palabras: “Es fuerte el número”

La hija de Ricardo Fort contó cuál fue el monto más alto que destinó a consumos cotidianos durante un mes y explicó qué gastos dejó afuera de la cuenta

La hija de Ricardo Fort contó cuál fue el monto más alto que destinó a consumos cotidianos durante un mes y explicó qué gastos dejó afuera de la cuenta (Video: Fort Night Show/ Blender)

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Marta Fort contó que llegó a gastar 100 mil dólares en un mes en consumos cotidianos, sin incluir compras excepcionales como la de un automóvil. La influencer hizo la revelación durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo de streaming de Blender.

En una charla con el influencer Mernuel, la hija de Ricardo Fort habló sobre sus hábitos de consumo y respondió cuál había sido el monto más alto que destinó a gastos en un solo mes. Antes de dar la cifra, advirtió que se trataba de un número elevado.

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“Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, dijo. Luego precisó: “Seis cifras. 100 mil dólares”. La respuesta generó sorpresa en el estudio. Mernuel incluso planteó que el monto podía haber sido mayor, pero Marta Fort explicó que su cálculo se refería a egresos generales y no a adquisiciones puntuales de alto valor.

Marta Fort Fui cajera de un supermercado capturas
Marta Fort reveló que llegó a gastar USD 100.000 en un mes en consumos generales

100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto”, aclaró. La influencer definió ese desembolso como dinero destinado al consumo y al “despilfarro”. Tras la explicación, Mernuel reconoció la dimensión de la suma: “Ah, ok, entonces es muchísimo”.

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La conversación partió de una pregunta de Mernuel sobre el gasto mensual más alto que había tenido la influencer. Fort demoró su respuesta y señaló que el número podía resultar difícil de dimensionar antes de precisar que se ubicaba en seis cifras.

La aclaración sobre el alcance de la suma fue central en el intercambio. La influencer separó los consumos habituales de operaciones aisladas, como la compra de un vehículo, que podrían elevar de forma considerable el total de un mes determinado.

Marta Fort ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Revelación durante la ceremonia en la Usina del Arte (Instagram)
Marta Fort ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Revelación durante la ceremonia en la Usina del Arte (Instagram)

De ese modo, los USD 100.000 que mencionó correspondían, según explicó, a erogaciones generales. La referencia incluyó gastos vinculados con consumos personales, sin que diera un detalle por rubros ni indicara el período en el que alcanzó ese nivel de desembolso. Luego de escuchar el monto, Mernuel expresó sus dudas sobre si esa había sido la cifra máxima. “De hecho, no te creo. Para mí es más”, le dijo durante el programa de Blender.

La intervención dio paso a la precisión de Marta Fort sobre las compras extraordinarias. Una vez que la influencer explicó que no contabilizaba la adquisición de un auto, el conductor reformuló su reacción y sostuvo que el gasto general informado representaba una suma elevada.

El fragmento se difundió en las plataformas sociales a partir de esa secuencia. Allí, la conversación quedó asociada al contraste entre el monto que Fort describió y los mensajes de usuarios que lo compararon con sus ingresos, sus gastos personales o períodos más extensos de su vida.

Retrato en primer plano de Marta Fort con cabello rubio ondulado y vestimenta negra con bordados frente a una pared blanca de bloques
Marta Fort posa para una sesión fotográfica antes de su incorporación al programa de televisión MasterChef Celebrity.

En una publicación reciente, Marta Fort compartió el disfraz que eligió para Halloween y escribió: “Disfrazada de mi madre”. La influencer recreó uno de los atuendos asociados a Madonna durante el Blond Ambition World Tour, la gira que la cantante estadounidense realizó en 1990.

El look retomó el corsé de satén rosa pálido con copas cónicas, una prenda diseñada por Jean Paul Gaultier para esa etapa de la artista. Fort sumó paneles semitransparentes, costuras verticales y ligas rosas con moños, que combinó con medias negras opacas.

La caracterización incluyó una coleta rubia alta atravesada por una trenza. También llevó los ojos marcados, pestañas largas, labios rojos con brillo y un lunar sobre el labio, elementos que remiten a la imagen de Madonna a comienzos de la década de 1990.

marta fort madonna
Marta Fort aclaró que la cifra no contempla adquisiciones extraordinarias, como la compra de un auto

El corsé de copas cónicas se convirtió en uno de los diseños más reconocidos del repertorio visual de la cantante. La pieza quedó vinculada a las presentaciones de aquella gira y a la colaboración de la intérprete con el diseñador francés.

Las fotos recibieron comentarios de figuras del espectáculo y de compañeras de Fort en MasterChef Celebrity. Moria Casán escribió: “La nueva y diferente. Belleza, glam, distinguida, cercana y lejana”.

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