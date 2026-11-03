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Honduras elimina requisito de visa a ciudadanos británicos

Los ciudadanos del Reino Unido ya pueden ingresar a Honduras sin tramitar visa consular, luego de que entrara en vigor el Acuerdo No. 005-SG-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 31 de octubre

Las campañas dirigidas al mercado vecino y la apertura de dos rutas directas respaldan la expectativa oficial, mientras el país reporta un avance de 2,1% en la llegada de viajeros frente a 2025
La Cancillería formalizó el cambio mediante la publicación del Acuerdo 005-SG-2026, después de evaluar los efectos económicos, sociales y políticos de la clasificación aplicada desde 2024 a quienes viajan desde el Reino Unido.
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Honduras eliminó la visa consular para ciudadanos del Reino Unido tras una caída de más del 80% en el flujo de turistas británicos entre 2023 y 2025, período en que estuvo vigente esa exigencia.

El cambio está contemplado en el Acuerdo Ministerial No. 005-SG-2026, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y publicado en la edición 37.283 de La Gaceta, correspondiente al 31 de octubre de 2026.

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Mediante esta disposición, los ciudadanos británicos pasan de la categoría B, que exige visa consular, a la categoría A, correspondiente a viajeros exentos de ese requisito.

La medida también incluye a los portadores de pasaportes británicos originarios de Hong Kong que tengan consignada la nacionalidad británica, así como a personas originarias de otros territorios británicos, conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo.

Medidas migratorias vigentes

Con esta modificación, Honduras deja sin efecto el Acuerdo No. 005-SG-2024, publicado el 4 de julio de ese año, cuando se había establecido la obligación de visa consular para estos viajeros. La nueva decisión responde, según los considerandos del documento oficial, a las repercusiones que la exigencia anterior tuvo sobre el movimiento de visitantes y los ingresos relacionados con la actividad turística.

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Uno de los principales antecedentes de la modificación es la reducción del flujo de turistas procedentes del Reino Unido durante los últimos años.

Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Migración, reportó una caída considerable de las llegadas después de que Honduras comenzara a exigir visa a los ciudadanos británicos.

El sector turístico de destinos como Roatán, Tela y Copán Ruinas prevé beneficios económicos con la llegada de visitantes europeos. (FOTO: Hondudiario)
El sector turístico de destinos como Roatán, Tela y Copán Ruinas prevé beneficios económicos con la llegada de visitantes europeos. (FOTO: Hondudiario)

En 2023, cuando todavía no estaba vigente esa obligación, el país recibió 5.228 turistas procedentes del Reino Unido. La cifra disminuyó a 4.632 en 2024 y descendió hasta 1.005 al cierre de 2025. La diferencia entre 2023 y 2025 representa una reducción aproximada del 80,8% en el ingreso de turistas de ese mercado.

El descenso también se reflejó en las estadísticas generales de entradas de ciudadanos británicos, que incluyen viajeros por turismo, negocios, tránsito y otros motivos. Según los datos citados por el diario, estos registros pasaron de 8.489 en 2023 a 5.098 en 2025.

Las cifras muestran la dimensión de la contracción registrada durante el período en que estuvo vigente la exigencia de visa, aunque el comportamiento de las llegadas también puede estar relacionado con otros factores, como los costos de viaje, la conectividad aérea y las condiciones económicas internacionales.

Por qué Honduras había exigido visa a los británicos

La exigencia de visa consular fue establecida en 2024, en un contexto de medidas migratorias adoptadas entre Honduras y el Reino Unido. El cambio de categoría aprobado mediante el Acuerdo No. 005-SG-2024 modificó la condición de los ciudadanos británicos, que anteriormente podían ingresar sin visa consular.

Honduras eliminó la visa consular para los ciudadanos del Reino Unido mediante el Acuerdo Ministerial publicado en La Gaceta. EFE/EPA/ANDY RAIN
Honduras eliminó la visa consular para los ciudadanos del Reino Unido mediante el Acuerdo Ministerial publicado en La Gaceta. EFE/EPA/ANDY RAIN

La decisión estuvo vinculada con el principio de reciprocidad, luego de que el Reino Unido aplicara restricciones de ingreso a ciudadanos hondureños.

Para quienes viajaban por turismo, el trámite contemplaba formularios, pasaporte vigente, comprobantes de solvencia económica, itinerario de viaje y reservación de alojamiento, entre otros documentos. Con el nuevo acuerdo, Honduras revierte esa clasificación y restablece la exención de visa para los grupos contemplados en la disposición.

El comportamiento de las estadísticas migratorias durante los próximos meses permitirá observar si la eliminación del requisito se traduce en una recuperación de las llegadas.

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