Banco Mundial prevé que los precios energéticos suban 32%, mientras El Salvador incrementó su demanda

El Banco Mundial proyecta que los precios de la energía aumentarán 32% en 2026 por interrupciones en la oferta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento del consumo eléctrico en El Salvador coincide con un escenario externo que anticipa un encarecimiento de la energía durante 2026 y riesgos de nuevas presiones en 2027. El Grupo Banco Mundial proyecta que los precios energéticos subirán 32% este año, impulsados por las interrupciones en la oferta de petróleo y gas, mientras el país enfrenta una mayor demanda en un contexto de sequías y altas temperaturas asociadas a un fenómeno de El Niño más intenso.

La demanda de electricidad salvadoreña acumuló 5,740.7 gigavatios hora entre enero y septiembre, 5.7% más que en el mismo período de 2025. En septiembre, el consumo llegó a 657.58 gigavatios hora, un incremento interanual de 11.5%, según la Unidad de Transacciones (UT).

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El comportamiento de la demanda coincide con meses de calor y falta de lluvias. El país atravesó cuatro períodos secos que, en conjunto, sumaron 89 días, con temperaturas superiores a 40 ℃ en parte de la zona oriental. Estas condiciones elevaron el uso de equipos de refrigeración en hogares, comercios y empresas.

La menor cantidad de lluvias también redujo la participación de la generación hidroeléctrica en El Salvador. En septiembre, esta fuente aportó 51.02 gigavatios hora, equivalente al 7.59% de la electricidad producida, su nivel más bajo del año, según la UT. Un año antes, la energía hídrica había cubierto 49,8% de la matriz en el mismo mes. La sequía asociada al fenómeno de El Niño limitó la recarga de los embalses y llevó a priorizar el uso del agua disponible, mientras las fuentes térmicas y el gas natural cubrieron una mayor parte de la demanda.

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La demanda de electricidad en El Salvador registró un incremento interanual de 11.5% en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El petróleo y el gas sostienen la presión sobre los precios

El informe Commodity Markets Outlook, publicado por el Banco Mundial, estima que el crudo Brent promediará $91 por barril en 2026, frente a los $69 de 2025. La cotización alcanzó niveles cercanos a $110 a mediados de octubre, antes de retroceder parcialmente.

Para 2027, el escenario base contempla una baja hasta $79 por barril. Esa previsión depende de que no haya una escalada en el conflicto de Oriente Medio, de una mejora en los flujos de exportación desde Rusia y Ucrania y de pérdidas agrícolas limitadas por El Niño.

La institución advierte que el mercado sigue expuesto a nuevas interrupciones. La producción mundial de petróleo caería 5.2% en 2026, equivalente a 5.5 millones de barriles diarios, mientras que los inventarios globales disminuyeron a un ritmo medio de 2.4 millones de barriles diarios entre marzo y septiembre.

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El descenso de las reservas reduce el margen de respuesta ante un problema adicional de abastecimiento. La afectación de refinerías también presionó los precios de productos como el diésel y el combustible de aviación, pese a la recuperación parcial de exportaciones de crudo desde el Golfo.

La ANEP estima que el impacto por el estrés hídrico en El Salvador puede conllevar a elevaciones de costos, pues señala que los embalses presentan una baja histórica. (Foto archivo, presa de El salvador, cortesía Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa)

El escenario adverso

El Banco Mundial plantea un escenario de mayor tensión para 2027. Si se profundizan los conflictos, continúan los daños a la infraestructura petrolera rusa y persisten las restricciones sobre las rutas del Mar Negro, el Brent podría promediar $105 por barril, 33% por encima de la proyección central.

En esa hipótesis, los precios de los alimentos quedarían 12% por encima de la previsión base para 2027. Los granos tendrían un alza adicional de 20%, con efectos sobre la inflación y el costo de importaciones en países dependientes de materias primas y combustibles.

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El informe señala que las conexiones entre los mercados se amplifican en períodos de crisis. El petróleo, el cobre, el maíz y la plata funcionan como canales de transmisión de volatilidad hacia otros productos. Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el crudo y el aluminio incrementaron su influencia sobre el resto de las materias primas.

Las temperaturas superiores a 40 ℃ en la zona oriental de El Salvador elevaron el uso de equipos de refrigeración. (PJM Interconnection)

El Niño agrava las condiciones en Centroamérica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño alcance su máxima intensidad hacia fines de 2026 y persista hasta febrero de 2027. La entidad estima que la temperatura superficial del Pacífico tropical podría ubicarse hasta 3.8 ℃ por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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Para el sur de Centroamérica, el organismo anticipa una mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por encima de los valores habituales. El patrón amenaza los cultivos y mantiene la presión sobre las fuentes de agua en territorios que ya registran períodos prolongados de sequía.

En El Salvador, el incremento de la demanda eléctrica se produjo mientras las condiciones climáticas redujeron las lluvias y elevaron las temperaturas. En septiembre, la generación térmica cubrió 60,69% de la energía requerida, según los datos de la Unidad de Transacciones.