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Un fondo respaldado por OpenAI comprará ADT, la empresa de alarmas, por USD 15.300 millones

La compañía que brinda servicio de seguridad y cámaras guarda datos sensibles de millones de hogares y negocios. La firma compradora adelantó que no modificará las políticas de datos y privacidad

OpenAI suministrará modelos de inteligencia artificial e ingenieros para rediseñar los procesos operativos de ADT (REUTERS/Carlos Barria)
OpenAI suministrará modelos de inteligencia artificial e ingenieros para rediseñar los procesos operativos de ADT (REUTERS/Carlos Barria)
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Thrive Holdings, un fondo de inversión respaldado por OpenAI, acordó comprar ADT, una de las mayores empresas de alarmas y cámaras de seguridad para hogares y pequeños negocios de Estados Unidos. El acuerdo, anunciado el 29 de octubre, valora a la compañía en USD 15.300 millones, incluida su deuda.

ADT recibirá USD 10 en efectivo por cada acción, lo que implica un valor de unos USD 7.600 millones para sus accionistas. Esa cifra supera en 45,6% el precio de cierre del 27 de octubre, de USD 6,87, y en 52,1% el promedio de los 30 días previos, según el comunicado de la empresa.

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Cuando se cierre la operación, ADT dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York y pasará a ser una empresa privada. El directorio aprobó el acuerdo por unanimidad. La compañía emplea a más de 12.000 personas, según su director ejecutivo, Jim DeVries.

El financiamiento viene de fondos administrados por filiales de Apollo Global Management, que fue dueña y vendió su participación restante hace cinco meses, según informó Axios. Es la segunda vez en una década que pasa a manos privadas, tras la compra de Apollo en 2016 y el regreso a la bolsa en 2018.

Un fondo que compra empresas tradicionales para aplicarles IA

Los accionistas de ADT recibirán diez dólares en efectivo por cada acción tras el aval unánime del directorio (REUTERS/Shannon Stapleton)
Los accionistas de ADT recibirán diez dólares en efectivo por cada acción tras el aval unánime del directorio (REUTERS/Shannon Stapleton)

Thrive Holdings nació el año pasado como un derivado de Thrive Capital, la firma de capital de riesgo de Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, según recordó The Verge. Hoy controla más de 75 negocios de contabilidad, servicios informáticos y construcción, y la empresa de seguridad será la base de su área de seguridad del hogar.

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OpenAI participa como socio e inversor del fondo, de acuerdo con TechCrunch. La empresa de ChatGPT aporta modelos de IA y también ingenieros que trabajan dentro de las compañías del grupo para rediseñar sus procesos.

Ni ADT ni Thrive Holdings dijeron qué productos nuevos con IA lanzarán. El socio de Thrive Holdings Kareem Zaki afirmó que el fondo aspira a que los equipos de ADT atiendan mejor a los clientes y entreguen más información útil a los profesionales que acuden a las emergencias.

La empresa vende sistemas de alarma, cámaras y dispositivos para el hogar conectado, y cobra suscripciones mensuales por el monitoreo. Sus técnicos también instalan dispositivos de Google Nest y de la nueva línea de hogar inteligente de Apple, alianzas que TechCrunch afirma que mantendrá.

Los datos de los clientes, el punto sensible

Un negocio de seguridad doméstica concentra información delicada: direcciones, horarios, imágenes de cámaras y contactos de emergencia. El comunicado de ambas empresas afirma que las políticas de datos y privacidad de ADT seguirán sin cambios y que no se compartirá información nueva sin permiso del cliente.

Ambas compañías ratificaron que mantendrán sin modificaciones las políticas de privacidad y protección de datos (Europa Press)
Ambas compañías ratificaron que mantendrán sin modificaciones las políticas de privacidad y protección de datos (Europa Press)

Anuj Mehndiratta, también socio de Thrive Holdings, dijo que el fondo está comprometido con los más altos estándares de privacidad y ciberseguridad. El comunicado no detalla cómo se aplicará esa promesa cuando los ingenieros de Thrive y de OpenAI empiecen a trabajar con los sistemas.

El acuerdo todavía no es definitivo. Necesita la aprobación de los accionistas de ADT y de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos, y la empresa prevé cerrarlo en el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, seguirá operando por su cuenta.

La compañía publicará sus resultados del tercer trimestre el 3 de noviembre antes de la apertura del mercado. La empresa dijo que, por el acuerdo, no responderá preguntas durante la conferencia con analistas posterior.

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