Los jubilados porteños ya pueden viajar gratis en el subte: quiénes pueden pedir el beneficio y cómo tramitarlo

Un pasajero acerca un documento nacional de identidad argentino al lector electrónico de un molinete en una estación de la red de subterráneos de Buenos Aires.

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Los jubilados, pensionados y retirados que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cumplan con los requisitos de ingresos podrán a partir de hoy viajar gratis en subte con su DNI. Para acceder, deberán completar un trámite de alta y luego apoyar su Documento Nacional de Identidad en los molinetes Multipago habilitados.

La medida alcanza a quienes perciben un haber de hasta 2,5 veces la jubilación mínima, un tope que se ubica alrededor de $ 1.087.000. Podrán aprovechar la medida quienes realicen el trámite por primera vez como quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

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Cómo darse de alta

El primer paso es completar el formulario del Boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados, disponible en el sitio web de la Ciudad (https://buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados). Quienes prefieran la atención presencial pueden hacer la gestión sin turno en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Durante la solicitud, el interesado debe informar nombre y apellido, domicilio, CUIL y teléfono. Además, tiene que adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del último recibo de haberes.

El formulario incluye una declaración mediante la cual la persona confirma que no percibe otros ingresos, más allá de los haberes previsionales informados. El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados, así como a retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad que vivan en la Ciudad y estén dentro del límite de ingresos establecido.

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paro de todas las lineas de subte y premetro de 6 a 9. (Télam)

Una vez que la solicitud sea aprobada, el beneficiario recibirá una notificación por WhatsApp. Desde entonces, podrá validar el pasaje sin cargo al apoyar su DNI en los molinetes Multipago habilitados de las estaciones de la red de subterráneos.

El sistema incorpora al documento como una alternativa para utilizar el boleto gratuito en el subte, sin necesidad de depender de una tarjeta o de una aplicación.

En relación con el anuncio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo en su cuenta de la red social X: “Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”.

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Macri agregó que “mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión” y afirmó que la Ciudad realiza “la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte”. También señaló que está en marcha la construcción de la nueva Línea F, a la que definió como “la obra de infraestructura más importante del país”.

Beneficio sin franjas horarias y con vigencia de cinco años

El acceso gratuito con DNI podrá utilizarse todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del subte. De este modo, el beneficio no quedará limitado a una franja determinada y alcanzará los viajes que los usuarios realicen para consultas médicas, trámites, visitas o actividades laborales.

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La habilitación tendrá una vigencia de cinco años. Al vencimiento de ese plazo, podrá renovarse siempre que el titular continúe dentro de las condiciones de residencia e ingresos previstas. Esa duración reemplaza al esquema de pases o credenciales que era necesario presentar para acreditar el derecho a viajar sin cargo.

La modificación fue aprobada por la Legislatura porteña y previó una reglamentación con un plazo máximo de 60 días para definir la operatoria técnica. La puesta en marcha posterior incorporó la validación mediante el documento y los molinetes Multipago.

El sistema mantiene como requisito que los beneficiarios estén registrados y cuenten con la aprobación de su solicitud antes de usar el DNI en la red. Quienes ya disponían del boleto gratuito mediante otros soportes pueden optar por esta alternativa para ingresar al subte.

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