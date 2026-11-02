PapApp Luján: la aplicación gratuita que permite orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

Dos estudiantes de la UADE crearon la aplicación gratuita PapApp Luján para facilitar el desplazamiento de los fieles durante la visita papal

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La llegada del papa León XIV a Luján volverá a concentrar a miles de personas en una ciudad donde la conectividad suele resentirse en las jornadas de mayor convocatoria. Frente a ese escenario, una aplicación gratuita propone mapas, recorridos y puntos de interés que pueden consultarse sin señal de celular, con información para orientarse entre los accesos, los servicios previstos y las zonas de estacionamiento.

La herramienta, llamada PapApp Luján, fue desarrollada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, alumnos de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y oriundos de Luján.

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Los dos conocen el movimiento que generan las peregrinaciones y la visita papal, por lo que pensaron la aplicación como una respuesta a una dificultad que se repite cuando la cantidad de teléfonos supera la capacidad de la red. “La señal se va a saturar completamente”, afirmó Forteza en Infobae Al Amanecer.

La saturación prevista en las redes móviles de Luján motivó el diseño de un sistema de mapas que funciona sin conexión a Internet (captura de video)

Con ese problema como punto de partida, PapApp Luján reunirá en un mismo mapa la ubicación de escenarios, puestos médicos, zonas de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, entre otros servicios.

La información estará ordenada por categorías para que cada persona pueda identificar lo que necesita sin navegar entre datos innecesarios. “Como 25 capas”, describió Forteza al explicar la cantidad de niveles informativos que incorporaron al sistema.

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Uno de los recursos apunta a resolver una de las situaciones habituales de las grandes concentraciones: encontrar el vehículo después de varias horas y tras recorrer una ciudad desconocida o colmada.

La aplicación permitirá guardar el punto donde se dejó estacionado el auto y, más tarde, elegir la función “volver a mi auto” para recibir una guía peatonal hasta ese lugar. Al comparar esa función con las plataformas de navegación, Forteza resumió la diferencia central: “Es un Waze que funciona sin Internet”.

La plataforma reúne veinticinco capas de información con la ubicación de puestos médicos, escenarios, pantallas y zonas de hidratación (Captura de video)

El funcionamiento sin conexión no elimina por completo la necesidad de prepararse antes de viajar. Los usuarios deberán descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales y abrirla con internet antes del evento, para que el teléfono incorpore los mapas, los recorridos y el resto de los datos.

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Una vez completada esa instancia, la información queda guardada en el dispositivo y puede consultarse incluso si no hay cobertura o si el equipo está en modo avión. “Todo corre local en tu celular”, explicó Forteza.

Esa modalidad también forma parte de las recomendaciones de Addamo y Forteza para quienes asistan a la jornada. Sugieren descargar la aplicación y actualizar sus contenidos con anticipación, tanto para evitar depender de los datos móviles como para cuidar la batería durante el recorrido.

Después de hacerlo, plantean que el modo avión puede ser útil cuando la señal sea débil o inexistente. “Nosotros decimos que lo usen en modo avión para guardar la batería del celular”, señaló Forteza.

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La decisión de que los datos queden almacenados en cada teléfono busca, además, que la plataforma no dependa de consultas permanentes a un servidor mientras transcurra el evento.

Según sus creadores, esa arquitectura permitiría que la aplicación siga disponible aunque una gran cantidad de personas la use al mismo tiempo, aunque existe una etapa inicial de descarga desde la nube.

La función para registrar el lugar de estacionamiento guía a los usuarios de regreso hasta su vehículo mediante navegación peatonal

“La aplicación se la pueden bajar las siete mil millones de personas que están en el planeta. No colapsa porque al ser 100% local no puede colapsar”, afirmó Forteza.

El proyecto comenzó hace dos meses, mientras ambos estudiantes cursaban en la UADE y reunían la información necesaria sobre los servicios, los accesos y los caminos previstos para la visita a Luján.

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La idea surgió en una conversación familiar y avanzó a partir de una necesidad concreta: ofrecer una alternativa para quienes lleguen a la ciudad y pierdan la posibilidad de usar las aplicaciones habituales de navegación. “Arrancó de cero hace dos meses”, contó Forteza.

Además del mapa visible para los usuarios, Addamo y Forteza crearon un sistema propio para cargar y actualizar los datos con mayor rapidez. Ese trabajo incluye los recorridos de peregrinación, los ingresos a Luján y los trayectos sugeridos para quienes dejen sus vehículos en zonas periféricas y continúen a pie.

El desarrollo atravesó las revisiones de las tiendas oficiales, donde una versión fue rechazada por una captura de pantalla incorrecta antes de quedar disponible en ambas plataformas.

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“Te pueden rechazar por código o por parte de información que uno sube”, explicó Forteza. Las novedades sobre el uso de la aplicación y la información difundida por el municipio también se publican en la cuenta de Instagram de PapApp Luján.

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