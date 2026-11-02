Beto Casella habló de la posible conducción de Intrusos tras el final de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Beto Casella brindó declaraciones sobre los rumores que lo vinculaban a la conducción del programa Intrusos.

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La incertidumbre alrededor de Intrusos abrió una serie de especulaciones en América TV, después de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaran al aire sobre el final de su dupla televisiva. En ese escenario, el nombre de Beto Casella apareció entre las alternativas para asumir la conducción del histórico programa de espectáculos, una posibilidad que el periodista rechazó de forma directa.

Pallares y Lussich dedicaron la semana pasada, cerca de media hora de su emisión de Intrusos para referirse a las versiones que circularon sobre su vínculo profesional. Los conductores repasaron parte de la historia que construyeron juntos en televisión, negaron rumores puntuales y buscaron despejar una cuestión central: aseguraron que no existe una ruptura en el plano personal ni un enfrentamiento entre ellos.

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La aclaración llegó mientras crecían las preguntas sobre el futuro del ciclo, uno de los formatos de espectáculos con mayor trayectoria de la televisión argentina. La salida de la dupla instaló la incógnita acerca de quién quedará al frente de la pantalla y qué esquema podría adoptar el programa en una próxima etapa.

Entre las versiones que comenzaron a circular, una de las posibilidades apuntó a que Lussich continuara como conductor, aunque sin su compañero. Otras hipótesis pusieron el foco en figuras del canal o en periodistas con experiencia en programas de actualidad, espectáculos y entretenimiento.

El periodista le respondió a todos los que hablaron del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

En ese contexto, Beto Casella fue mencionado como uno de los nombres que podría evaluar América TV. El conductor está al frente de BTV, su actual espacio en la señal, y además cuenta con una extensa trayectoria vinculada a los medios, la radio y el análisis de temas de la farándula.

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La posibilidad cobró fuerza luego de que Jorge Rial se refiriera públicamente a Casella como un conductor que le gustaría ver en Intrusos. Sin embargo, el propio periodista tomó distancia de esa chance durante una charla con Infama.

“Intrusos es un género fuerte, pero que yo no lo sé hacer”, expresó Casella al ser consultado por la eventual propuesta. La definición marcó una diferencia entre su recorrido profesional y el tipo de dinámica que exige el histórico formato de espectáculos.

Ante la mención de las palabras de Rial, Casella reconoció que había visto el comentario o que alguien se lo había acercado. Lejos de cuestionar la opinión del exconductor de Intrusos, valoró su experiencia en televisión y su conocimiento sobre el género. “Está bueno, Rial es un tipo que sabe mucho de tele, ¿qué vamos a descubrir? Y que el tipo diga eso está bueno”, señaló.

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En medio de la separación laboral con Rodrigo Lussich, el conductor recibió un mensaje que lo logró emocionar (Video: Intrusos-América TV)

De todos modos, enseguida dejó clara su postura frente a la posibilidad de conducir el programa: “No me veo yo. No, no me veo”.

Durante la entrevista, el cronista le recordó a Casella que ya había tenido una experiencia al frente de un ciclo de ese estilo y que había tenido una buena recepción. El conductor, sin embargo, corrigió esa lectura y explicó que aquel antecedente fue breve y respondió a una situación puntual dentro de la programación.

“No, yo lo hice quince días. Hay como un malentendido”, aclaró. Según relató, en aquella oportunidad encabezaba Intocables, mientras Jorge Rial había pasado a la franja nocturna. El conductor de Intrusos dejó el programa unos días antes de concretar ese cambio, y las autoridades del canal le propusieron a Casella cubrir ese período.

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“Rial se fue a la noche, dejó ahí, se fue quince días antes y me dijeron: ‘¿Podés reemplazarlo quince días?’. Fui a boludear”, contó. La expresión dejó en evidencia que, para él, se trató de una participación acotada, sin la responsabilidad de asumir un proyecto de largo plazo ni de ocupar de manera estable el lugar de una figura identificada con el programa.

Casella insistió en que la conducción de Intrusos requiere recursos específicos. “Eso es un género que no lo sé hacer. No es pavada eso”, sostuvo. Así, dejó en claro que no equipara aquella suplencia con la tarea de encabezar diariamente un programa dedicado a las noticias del espectáculo, las primicias, las entrevistas y las controversias de la industria televisiva.

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El conductor se refirió al fin de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Video: Puro show/ Eltrece)

El periodista también fue consultado por los movimientos que podrían producirse dentro de América TV y por la posibilidad de que el canal le ofreciera modificar su lugar actual para asumir otro desafío. Frente a esa hipótesis, Casella respondió que no aceptaría una propuesta que implicara conducir Intrusos bajo el formato tradicional.

“Si fuera esa la propuesta, no”, afirmó. Luego matizó su respuesta y explicó que no pretende mostrarse inflexible, aunque remarcó que llegó a la señal con una idea concreta sobre el programa que quería hacer.

“Yo tampoco me voy a poner riguroso, ‘ay, yo vine...’. Pero vine para hacer un esquema de programa que, si puedo, mantengo eso o algo parecido”, detalló. Sus palabras apuntaron a preservar la identidad del ciclo que hoy conduce y el perfil de trabajo que considera más cercano a su estilo.

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La despedida de la dupla conformada por Pallares y Lussich abrió un nuevo capítulo para el programa y dejó sobre la mesa distintos nombres y formatos posibles. Casella, por ahora, optó por correrse de esa lista y sostuvo que su lugar está en una propuesta diferente.