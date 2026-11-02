El Salvador

El Salvador exporta trabajadores de cuidados mientras crece la demanda interna

Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que en el país habrá más demanda de cuidados y menos familiares disponibles para cubrirla

Ilustración en dos paneles con una mujer junto a una anciana en un sillón y una enfermera que toma la tensión arterial en una sala médica.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió sobre el déficit de familiares para asumir la atención de adultos mayores en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador enfrenta una creciente demanda de cuidados dentro de sus fronteras mientras parte de su población migrante trabaja en empleos domésticos, sanitarios y de asistencia a personas mayores en otros países. La combinación de ambas tendencias plantea un desafío para las familias y para las políticas de protección social ante una población que envejece a mayor velocidad.

El informe “Inteligencia demográfica aplicada a los cuidados y las perspectivas para una nueva ecuación con enfoque de resiliencia demográfica”, publicado en octubre de 2026 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en El Salvador, describe un cambio que ya atraviesa a numerosos países: las necesidades de cuidado aumentan mientras disminuye la cantidad de familiares disponibles para asumirlas.

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Las proyecciones demográficas incluidas en el documento indican que, en 2032, habrá más salvadoreños en la vejez que niños. Para 2050, el 26.4% de la población tendrá 60 años o más y las personas de 40 años en adelante representarán el 56.7% del total. En 1950, ese grupo equivalía al 19.5% de los habitantes.

El informe anticipa que la estructura de edad de El Salvador en 2050 se parecerá a la que tenían Alemania, Suiza y Finlandia en 2025. En paralelo, aumentará el peso de las personas de 80 años o más, una franja que suele requerir servicios de atención de mayor intensidad y duración.

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Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
Las proyecciones oficiales indican que El Salvador tendrá más personas en la vejez que niños a partir de 2032. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La migración se cruza con la demanda interna de cuidados

El documento plantea que la presión vinculada a los cuidados tiene una dimensión internacional. “El país exporta fuerza laboral cuidadora y quedan menos manos”, sostiene el informe al analizar la inserción laboral de los salvadoreños en los principales destinos migratorios entre 2020 y 2023.

Los datos muestran que una parte de esa población ocupa puestos asociados de forma directa o indirecta a las tareas de atención cotidiana. En España, las actividades de hogares empleadores de personal doméstico concentraron el 23% de los cinco principales sectores de ocupación de la población salvadoreña relevada. La asistencia en establecimientos residenciales, vinculada a servicios sociales, representó otro 4%.

En Panamá, las actividades de hogares como empleadores de servicio doméstico abarcaron el 12.5% de los principales sectores de empleo de los salvadoreños. En Honduras, los hogares con empleados domésticos alcanzaron el 17.4%. El informe también identifica actividades relacionadas con la asistencia a personas mayores en Australia, donde los servicios residenciales para el cuidado de ancianos representaron el 19.7% de las ocupaciones principales registradas.

En Estados Unidos, los servicios de salud y asistencia social aparecen entre los cinco sectores más frecuentes de empleo de la población salvadoreña, con el 8.1%.

Esos datos no permiten establecer cuántos cuidadores faltan en El Salvador a causa de la migración, aunque sí exponen la coincidencia entre una fuerza de trabajo que se emplea en el exterior y una necesidad interna que crecerá durante las próximas décadas.

Ilustración de una persona mayor en silla de ruedas de espaldas junto a un cuidador con uniforme que apoya la mano en su hombro.
La migración salvadoreña aporta mano de obra a los sectores de salud, servicio doméstico y asistencia residencial en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio demográfico coincide con una transformación de los hogares. Los no tradicionales pasaron del 28.2% en 2007 al 42.9% en 2024, según el documento. En el mismo período, los hogares extensos descendieron del 35.3% al 25.9%, mientras que los unipersonales subieron del 8.3% al 16.5%.

La reducción de los hogares extensos tiene impacto sobre las redes cotidianas de apoyo. Menos convivientes puede implicar menos personas disponibles para acompañar a niños, adultos mayores o familiares con dependencia. El UNFPA advierte que el país se encamina hacia una ecuación de “más demanda y menos oferta familiarde cuidado.

La población de entre 30 y 44 años, definida como generación “sándwich”, quedará en el centro de esa presión. Se trata de adultos que suelen combinar la crianza de hijos con el cuidado de padres u otros familiares mayores. El documento estima que el nivel de reemplazo de este grupo caerá dos tercios entre 1981 y 2050; para 2026 ya había transcurrido el 65.2% de ese descenso.

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