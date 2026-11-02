Los ritmos de Centroamérica articulan herencias indígenas, africanas, europeas y afrocaribeñas a través de instrumentos y géneros locales

La marimba doble guatemalteca utiliza teclas de madera de hormigo sobre cajas de resonancia. (Imagen de cortesía)

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Centroamérica se puede recorrer con el oído: una tecla de hormigo en Guatemala, un contrabajo campesino en El Salvador, los tambores garífunas de Honduras y Belice, las jícaras de Nicaragua, el bajo de cajón de Costa Rica y una voz que responde al tambor en Panamá.

Los ritmos de Centroamérica reúnen herencias indígenas, africanas, europeas y afrocaribeñas en una geografía musical propia.

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La marimba, los tambores, las cuerdas artesanales y los sonajeros no funcionan como piezas de museo. Marcan bailes, fiestas patronales, rituales, crónicas de pueblo y celebraciones familiares. Cada instrumento señala una forma particular de habitar el territorio.

En Guatemala, el son chapín integra elementos indígenas, españoles y africanos, con la marimba como centro de su sonido. La tradición local desarrolló variantes como la marimba doble, con teclado cromático, cuyas teclas suelen fabricarse con madera de hormigón y se apoyan sobre cajas de resonancia de madera.

La presencia de la marimba en el país aparece en registros históricos desde 1680. A su alrededor se formó un repertorio que acompaña celebraciones, actos públicos y reuniones populares, además de una identidad musical reconocible dentro y fuera de las fronteras guatemaltecas.

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En Nicaragua, la versión más característica es la marimba de arco, que el ejecutante toca sentado. Debajo de las teclas cuelgan jícaras que amplifican el sonido. Esa construcción ofrece una imagen distinta de un instrumento compartido: la misma familia musical adopta otra postura, otra caja acústica y otra relación con quien la interpreta.

Bailarines con atuendos tradicionales realizan una presentación de baile sobre un escenario en el Festival Latinoamericano de Danza Folclórica. El grupo ejecuta coreografías vestida con faldas rojas, camisas blancas, sombreros, pañuelos y guirnaldas de colores ante el público asistente.

Junto a ella persisten instrumentos de raíz prehispánica, como el tun y el teponaztli, troncos ahuecados con incisiones que producen tonos diferenciados. En los sones de ambos países también aparecen chinchines y maracas, elaborados con calabazas secas y semillas.

El Salvador convirtió un contrabajo en el nombre de un género

El Salvador tiene en el Xuc una de sus expresiones más difundidas. El compositor Francisco Palaviccini lo creó en 1942 a partir de un compás propio, pensado para el baile y las celebraciones. El güiro o guayo aporta una textura rítmica que se suma a las melodías y a la percusión.

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En la zona oriental salvadoreña, entre Morazán, Usulután y San Miguel, la música campirana tomó otro camino. La chanchona nombra tanto al contrabajo acústico artesanal como al género que se organiza alrededor de él. Su tamaño y su registro grave ordenan la ejecución de violines y guitarras.

El instrumento puede tener entre tres y cinco cuerdas. Su fabricación responde a técnicas locales y a las necesidades de agrupaciones que tocan en fiestas, celebraciones comunitarias y espacios rurales. La chanchona sostiene el pulso grave de una música ligada al oriente salvadoreño.

Los tambores garífunas dialogan con quienes bailan

La punta forma parte de la tradición afroindígena garífuna, con presencia en la costa caribeña de Honduras y Belice. Tiene lugar en contextos festivos y también en ceremonias vinculadas al duelo, como el banguidi. Su estructura depende de una conversación entre percusión y baile.

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Tres bailarines vestidos con trajes tradicionales de colores realizan una coreografía de danza al aire libre. La presentación se lleva a cabo en espacios decorados con murales artísticos y junto a una piscina. (Cortesía: MC Productions)

Los tambores garawoun se dividen en dos funciones. El segunda, de mayor tamaño, mantiene la base rítmica. El primero, más pequeño y agudo, improvisa respuestas que acompañan los movimientos de los bailarines. El ritmo no solo se interpreta: se construye en diálogo entre el tambor y el cuerpo.

La paranda ofrece una variante más íntima dentro de la música garífuna. Allí predominan las guitarras y las letras que registran pérdidas, vínculos familiares y asuntos de la vida colectiva.

En Belice, la punta derivó hacia el punta rock desde fines de los años 70 y durante los 80. Artistas como Pen Cayetano y Andy Palacio participaron de esa renovación, que incorporó instrumentos eléctricos y mantuvo referencias a la percusión tradicional. Los caparazones de tortuga, golpeados con baquetas, también aportaron un sonido seco y metálico a algunas expresiones locales.

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Nicaragua llevó el habla campesina al Son Nica

El músico Camilo Zapata impulsó el Son Nica desde la década de 1930. “Caballito chontaleño” figura entre las composiciones asociadas al inicio de ese camino, que tomó elementos del folclore del Pacífico nicaragüense y los organizó en una métrica de 6/8.

El género incorporó expresiones vernáculas y escenas campesinas. Sus letras trasladaron a la canción formas de hablar, personajes y paisajes del país, mientras la marimba, las guitarras y la percusión completaron un repertorio de circulación popular.

En la Costa Caribe, el Palo de Mayo enlaza a Nicaragua con las tradiciones afrocaribeñas y antillanas. Su presencia se asocia a celebraciones colectivas, baile y una herencia regional que supera las fronteras nacionales.

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Costa Rica conserva en Limón un bajo hecho con una caja y una cuerda

El calypso limonense se formó en la provincia de Limón a partir de la llegada de migrantes afrocaribeños desde 1870, con vínculos musicales con Trinidad y Tobago. El género encontró una forma local de narrar acontecimientos, personajes y escenas de la vida cotidiana.

Uno de sus recursos más singulares es el bajo de cajón: una caja de madera, una cuerda tensada y un palo que permite modificar la nota. El instrumento reproduce la función del bajo acústico con materiales accesibles y una construcción artesanal.

El calypso limonense de Costa Rica utiliza un bajo de cajón construido con una caja de madera y una cuerda. (Imagen de cortesía)

El quijongo, una vara flexible tensada por un alambre y acompañada por una jícara como resonador, también forma parte de ese paisaje sonoro. El banyo, adaptado por comunidades afrocaribeñas, acompaña los ritmos sincopados del calipso. Walter Ferguson se convirtió en una de las referencias de esta tradición costarricense.

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En Guanacaste, la parrandera y el punto guanacasteco remiten a otra raíz: la música de ascendencia hispánica y colonial que acompaña fiestas patronales y el mundo sabanero.

Panamá reúne tambores, cuerdas y el origen del reggae en español

El tamborito es una de las expresiones folclóricas más representativas de Panamá. Combina elementos afro, hispánicos e indígenas a partir de una estructura de llamada y respuesta: una cantalante inicia el canto y el coro contesta, mientras tres tambores organizan el ritmo.

El repicador conduce las improvisaciones con su tono agudo. El pujador aporta el registro grave y el tambor caja sostiene un pulso de herencia hispánica. A ese universo se suman instrumentos de cuerda como el socavón, de cuatro cuerdas, y la mejorana, de cinco.

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El punto panameño trasladó otra escena a los salones y a los bailes de pareja. Su raíz hispánica convivió con las tradiciones de percusión que sostienen gran parte del repertorio popular del país.

Danza en Panamá

Panamá también ocupa un lugar central en la historia urbana latinoamericana por el desarrollo del reggae en español durante las décadas de 1970 y 1980. Comunidades afroantillanas, especialmente en Colón, adaptaron referencias del reggae jamaicano a letras en castellano. Ese proceso abrió una vía decisiva para el posterior movimiento urbano latino.

Un mapa musical que no termina en las fronteras

Los instrumentos centroamericanos muestran trayectorias compartidas y transformaciones locales. La marimba viaja entre Guatemala y Nicaragua; los tambores garífunas conectan Honduras y Belice; el calipso enlaza Limón con el Caribe anglófono; el reggae en español panameño dialoga con Jamaica y con la música urbana posterior.

Cada país conserva ritmos propios, aunque el mapa revela cruces constantes. Una jícara puede funcionar como resonador en Nicaragua o Costa Rica; un güiro ordena el Xuc salvadoreño y aparece en repertorios de Panamá; una cuerda tensada sobre una caja puede sostener el bajo de un calipso limonense. El istmo suena así: distinto en cada puerto, plaza, costa y montaña, pero atravesado por una memoria musical común.