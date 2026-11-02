¿Quién es el lingüista que busca preservar el náhuat, la última lengua indígena viva de El Salvador?

El docente Héctor Josué Martínez comenzó su aprendizaje en 2016 y trabajó con hablantes mayores en Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat

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Durante décadas, el náhuat quedó fuera de muchas casas salvadoreñas. El miedo, la persecución y la falta de transmisión entre generaciones redujeron el uso cotidiano de una lengua que ahora busca un lugar en internet. Una comunidad de docentes, estudiantes y hablantes mayores logró crear la Wikipedia en náhuat de El Salvador, mientras prepara un repositorio digital con audios, imágenes y traducciones.

El lingüista y docente salvadoreño Héctor Josué Martínez explicó a Infobae que su interés comenzó en su propia familia, originaria de Cojutepeque. Su abuela le hablaba de una antepasada tejedora y de prácticas como la elaboración de cestos, saberes que llegaron hasta la generación de su madre, pero no a la suya.

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“Yo decía: ‘¿Por qué eso no llegó a mí?’”, recordó. Con el tiempo, vinculó esa ruptura con la represión contra los pueblos indígenas tras los hechos de 1932. “Ahora ya entiendo por qué se renunció al idioma, a la cultura, a todas estas prácticas ancestrales”, afirmó.

El náhuat es una lengua indígena de El Salvador, emparentada con el náhuatl de México, aunque no son la misma lengua. Martínez contó que durante sus primeras búsquedas encontró principalmente materiales sobre las variantes mexicanas. “Al principio llegué a pensar que la lengua mexicana era igual a la nuestra, pero no. Son dos lenguas diferentes, emparentadas, pero diferentes”, señaló.

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El náhuat es una lengua indígena salvadoreña emparentada con el náhuatl de México, aunque constituye un idioma diferente. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Una escuela virtual formó nuevos hablantes de náhuat

El docente comenzó a estudiar náhuat de forma autónoma en 2016 y luego viajó a Santo Domingo de Guzmán, una localidad del departamento de Sonsonate donde trabaja junto a hablantes mayores. Allí participó en las llamadas cunas náhuat, un programa que reunía a maestras de la comunidad para enseñar el idioma a niños.

Tras el cierre de ese proyecto estatal, Martínez empezó a dar clases y publicó en YouTube los materiales que preparaba para sus alumnos. La iniciativa ganó visibilidad en redes sociales, donde el equipo sumó videos, memes, doblajes y contenidos dirigidos a públicos jóvenes.

En 2021 creó una escuela virtual de náhuat con becas para estudiantes. Según detalló, el proyecto otorgó 1,433 becas desde su creación. Las clases duran nueve meses y combinan contenidos teóricos con asesorías a cargo de hablantes de la comunidad.

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“Yo puedo dar todo lo teórico, pero necesitamos a una nahuahablante, a una abuela nahuahablante, para que nos apoye y sostenga todo lo que estamos haciendo”, explicó Martínez.Dos de los cinco docentes de la escuela son hablantes de náhuat.

El Salvador impulsa la preservación del náhuat con un repositorio digital trilingüe en náhuat, español e inglés. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Más de mil artículos para Wikipedia

Uno de los avances más recientes fue la creación de la Wikipedia en náhuat de El Salvador, identificada con el dominio PPL. Martínez indicó que el proyecto comenzó en 2023 y requirió tres años de trabajo para cumplir los requisitos de la Fundación Wikimedia.

Los estudiantes de los niveles dos y tres redactaron artículos como parte de sus evaluaciones. “No se les cobra nada, pero de alguna manera tienen que retribuir su conocimiento a la comunidad”, explicó. El proyecto reúne cerca de 1,050 artículos, según Martínez.

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La iniciativa dejó atrás el espacio de prueba conocido como incubadora y obtuvo un sitio de acceso público. Para el lingüista, esa presencia digital permite que la lengua gane visibilidad y quede disponible para quienes quieran estudiarla en el futuro.

“El náhuat no es una lengua que vaya a morir, porque va creciendo”, sostuvo.

El plan de documentación lingüística registra relatos, canciones y rituales para salvaguardar la cosmovisión de las comunidades nativas. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Un diccionario con voces, imágenes y traducciones

El equipo también prepara un diccionario digital a partir de un diccionario impreso elaborado junto a Nancy Sixta, hablante de náhuat. El nuevo repositorio incluirá palabras, ejemplos de uso, traducciones al español e inglés, imágenes, categorías gramaticales y audios de pronunciación.

La meta inicial era registrar mil palabras, pero ya superaron las 2,000 grabaciones. El proyecto prevé llegar a unas 6,000 entradas en distintas etapas durante el próximo año.

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Martínez señaló que la documentación busca preservar tanto el idioma como los relatos, canciones, rituales y conocimientos de los hablantes mayores. “No es venir y aprender como un perico, repetir palabras y ya. También tenemos que conocer la cosmovisión”, dijo a Infobae.