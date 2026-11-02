El Salvador

¿Quién es el lingüista que busca preservar el náhuat, la última lengua indígena viva de El Salvador?

Héctor Josué Martínez impulsa clases gratuitas, un diccionario sonoro y una Wikipedia en náhuat junto con hablantes mayores y estudiantes para documentar una lengua cuya transmisión familiar se interrumpió durante décadas

El docente Héctor Josué Martínez comenzó su aprendizaje en 2016 y trabajó con hablantes mayores en Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat
El docente Héctor Josué Martínez comenzó su aprendizaje en 2016 y trabajó con hablantes mayores en Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat
Guardar

Durante décadas, el náhuat quedó fuera de muchas casas salvadoreñas. El miedo, la persecución y la falta de transmisión entre generaciones redujeron el uso cotidiano de una lengua que ahora busca un lugar en internet. Una comunidad de docentes, estudiantes y hablantes mayores logró crear la Wikipedia en náhuat de El Salvador, mientras prepara un repositorio digital con audios, imágenes y traducciones.

El lingüista y docente salvadoreño Héctor Josué Martínez explicó a Infobae que su interés comenzó en su propia familia, originaria de Cojutepeque. Su abuela le hablaba de una antepasada tejedora y de prácticas como la elaboración de cestos, saberes que llegaron hasta la generación de su madre, pero no a la suya.

PUBLICIDAD

“Yo decía: ‘¿Por qué eso no llegó a mí?’”, recordó. Con el tiempo, vinculó esa ruptura con la represión contra los pueblos indígenas tras los hechos de 1932. “Ahora ya entiendo por qué se renunció al idioma, a la cultura, a todas estas prácticas ancestrales”, afirmó.

El náhuat es una lengua indígena de El Salvador, emparentada con el náhuatl de México, aunque no son la misma lengua. Martínez contó que durante sus primeras búsquedas encontró principalmente materiales sobre las variantes mexicanas. “Al principio llegué a pensar que la lengua mexicana era igual a la nuestra, pero no. Son dos lenguas diferentes, emparentadas, pero diferentes”, señaló.

PUBLICIDAD

El náhuat es una lengua indígena salvadoreña emparentada con el náhuatl de México, aunque constituye un idioma diferente. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)
El náhuat es una lengua indígena salvadoreña emparentada con el náhuatl de México, aunque constituye un idioma diferente. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Una escuela virtual formó nuevos hablantes de náhuat

El docente comenzó a estudiar náhuat de forma autónoma en 2016 y luego viajó a Santo Domingo de Guzmán, una localidad del departamento de Sonsonate donde trabaja junto a hablantes mayores. Allí participó en las llamadas cunas náhuat, un programa que reunía a maestras de la comunidad para enseñar el idioma a niños.

Tras el cierre de ese proyecto estatal, Martínez empezó a dar clases y publicó en YouTube los materiales que preparaba para sus alumnos. La iniciativa ganó visibilidad en redes sociales, donde el equipo sumó videos, memes, doblajes y contenidos dirigidos a públicos jóvenes.

En 2021 creó una escuela virtual de náhuat con becas para estudiantes. Según detalló, el proyecto otorgó 1,433 becas desde su creación. Las clases duran nueve meses y combinan contenidos teóricos con asesorías a cargo de hablantes de la comunidad.

“Yo puedo dar todo lo teórico, pero necesitamos a una nahuahablante, a una abuela nahuahablante, para que nos apoye y sostenga todo lo que estamos haciendo”, explicó Martínez.Dos de los cinco docentes de la escuela son hablantes de náhuat.

El Salvador impulsa la preservación del náhuat con un repositorio digital trilingüe en náhuat, español e inglés. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)
El Salvador impulsa la preservación del náhuat con un repositorio digital trilingüe en náhuat, español e inglés. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Más de mil artículos para Wikipedia

Uno de los avances más recientes fue la creación de la Wikipedia en náhuat de El Salvador, identificada con el dominio PPL. Martínez indicó que el proyecto comenzó en 2023 y requirió tres años de trabajo para cumplir los requisitos de la Fundación Wikimedia.

Los estudiantes de los niveles dos y tres redactaron artículos como parte de sus evaluaciones. “No se les cobra nada, pero de alguna manera tienen que retribuir su conocimiento a la comunidad”, explicó. El proyecto reúne cerca de 1,050 artículos, según Martínez.

La iniciativa dejó atrás el espacio de prueba conocido como incubadora y obtuvo un sitio de acceso público. Para el lingüista, esa presencia digital permite que la lengua gane visibilidad y quede disponible para quienes quieran estudiarla en el futuro.

“El náhuat no es una lengua que vaya a morir, porque va creciendo”, sostuvo.

El plan de documentación lingüística registra relatos, canciones y rituales para salvaguardar la cosmovisión de las comunidades nativas. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)
El plan de documentación lingüística registra relatos, canciones y rituales para salvaguardar la cosmovisión de las comunidades nativas. (Foto cortesía Timumachtikan Nawat)

Un diccionario con voces, imágenes y traducciones

El equipo también prepara un diccionario digital a partir de un diccionario impreso elaborado junto a Nancy Sixta, hablante de náhuat. El nuevo repositorio incluirá palabras, ejemplos de uso, traducciones al español e inglés, imágenes, categorías gramaticales y audios de pronunciación.

La meta inicial era registrar mil palabras, pero ya superaron las 2,000 grabaciones. El proyecto prevé llegar a unas 6,000 entradas en distintas etapas durante el próximo año.

Martínez señaló que la documentación busca preservar tanto el idioma como los relatos, canciones, rituales y conocimientos de los hablantes mayores. “No es venir y aprender como un perico, repetir palabras y ya. También tenemos que conocer la cosmovisión”, dijo a Infobae.

Temas Relacionados

pueblos indígenasPatrimonio culturalEl SalvadornáhuatWikipedia en náhuatSanto DomingoSanto Domingo de GuamánPueblos IndígenasSonsonate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño

La Policía Nacional Civil señaló que la víctima, lesionada el 29 de octubre, fue llevada a un hospital y falleció días después por la gravedad de sus heridas en Sonsonate Este

Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

La familia de Guadalupe Álvarez, una salvadoreña de 54 años que murió junto a su esposo en un accidente vial en Manassas, Virginia, mantiene una campaña para trasladar sus restos a San Miguel

Mujer murió tras un accidente en EE.UU. y su familia recauda fondos para cumplir su deseo de volver a El Salvador

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

El féretro de Carlos José Rivera Alfaro fue trasladado desde el aeropuerto internacional hasta San Sebastián en San Vicente

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

La misión multinacional sostuvo que sus operaciones se limitan a tareas de apoyo y que sus efectivos actúan bajo protocolos definidos por la misión internacional.

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

El proyecto presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa supera los USD 12,400 millones y redirige fondos de armamento y municiones hacia formación de niños y jóvenes, con un alza sectorial de más del 60%

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

TECNO

ChatGPT gratis responde más corto y adula menos, pero cometió más errores en las pruebas de OpenAI

ChatGPT gratis responde más corto y adula menos, pero cometió más errores en las pruebas de OpenAI

Dario Gil, director de investigación de IBM: “Ni 1.000 millones de supercomputadoras podrán igualar la capacidad de un ordenador cuántico”

Anthropic le ordenó a Claude no recrear videojuegos de otras empresas y ya hay desarrolladores bloqueados

El director ejecutivo de Nvidia calculó en USD 2.000 por chip al año la licencia del software de agentes

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este lunes 2 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

La industria del anime alcanzó un récord de USD 28.500 millones y casi triplicó su tamaño en dos décadas

Diez películas de espionaje que recorren casi un siglo de cine

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

MUNDO

Insultos y amenazas frente a la casa del líder de la oposición israelí Gadi Eisenkot: “Mataste a tu hijo”

Insultos y amenazas frente a la casa del líder de la oposición israelí Gadi Eisenkot: “Mataste a tu hijo”

Comité británico pide prohibir la tecnología china en infraestructura crítica por riesgos de sabotaje remoto

El régimen de Irán dijo que reabrirá el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

El ranking que estableció cuáles son los países más felices del mundo en 2026