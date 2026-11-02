Universidad de Honduras será sede de foro iberoamericano sobre educación, ciencia e inteligencia artificial

La UNAH es la máxima casa de estudios a nivel público en Honduras.

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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) será la anfitriona en 2028 de un encuentro académico que pondrá sobre la mesa algunos de los principales desafíos de las universidades de América Latina y Europa, entre ellos el financiamiento de la educación pública, la incorporación de inteligencia artificial y las condiciones para desarrollar investigación científica.

La designación se anunció durante la primera edición del Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento, celebrada el en Madrid, España, con la participación de autoridades y representantes de alrededor de 20 universidades.

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El rector de la UNAH, Odir Fernández, dijo que “la decisión implica que la institución deberá preparar la próxima reunión, que buscará dar continuidad a las discusiones sobre el papel de las universidades en el desarrollo científico, tecnológico y social de los países iberoamericanos”.

Fernández señaló que la sede permitirá ampliar la participación de Honduras en los espacios de cooperación académica internacional. Sin embargo, uno de los principales desafíos será que los temas discutidos se traduzcan en iniciativas concretas para las instituciones de educación superior.

Uno de los asuntos centrales de la primera edición fue el financiamiento de las universidades públicas, un tema que atraviesa a buena parte de los sistemas educativos de la región. Las instituciones de educación superior enfrentan la necesidad de mantener sus operaciones, modernizar instalaciones, ampliar la investigación y responder a nuevas demandas académicas.

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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras avanzó a la banda 181-190 en el ranking universitario de América Latina y el Caribe para 2027.

Universidades de América Latina y Europa

La inteligencia artificial también ocupó un espacio importante en las discusiones, debido a sus efectos sobre los métodos de enseñanza, la evaluación académica y la producción de conocimiento. Las universidades deben definir cómo incorporar estas herramientas sin descuidar la formación docente, la calidad educativa y las diferencias de acceso a la tecnología entre estudiantes e instituciones.

Otros puntos abordados fueron la transformación digital, la movilidad académica y la cooperación científica entre países. En el caso de Honduras, estos asuntos tienen una dimensión particular por las diferencias de infraestructura, recursos tecnológicos y capacidad de investigación que existen entre las instituciones de educación superior.

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El encuentro fue impulsado por la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU), integrada por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de São Paulo. También participaron representantes de las universidades de Guadalajara, Lisboa, Oporto, Nacional de Colombia, Nacional de Córdoba, Nacional Mayor de San Marcos y Costa Rica, entre otras.

La diversidad de instituciones permitió incorporar perspectivas de distintos sistemas universitarios, tanto europeos como latinoamericanos, sobre los problemas que afectan la educación superior y las posibilidades de establecer proyectos conjuntos.

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Honduras y su preparación para 2028

Durante las jornadas, Fernández intervino en un panel sobre las lenguas del conocimiento y la diversidad lingüística en la ciencia iberoamericana. En ese espacio se discutió la importancia de fortalecer la producción y divulgación científica considerando las particularidades culturales y lingüísticas de los países de la región.

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El debate incluyó también la necesidad de que las universidades respondan a las nuevas generaciones y reduzcan las diferencias entre la infraestructura disponible, la preparación del profesorado y las exigencias de la educación actual.

La primera edición concluyó con una agenda de 25 compromisos que las universidades participantes acordaron impulsar en materia de educación superior, ciencia, innovación y cooperación regional. El documento será presentado durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para este mes de noviembre de 2026.

Con la designación de la UNAH como sede, Honduras tendrá que organizar la segunda edición del foro y coordinar la participación de las instituciones académicas que integran este espacio. La reunión de 2028 permitirá revisar los avances de los 25 compromisos acordados en Madrid y evaluar si las propuestas lograron convertirse en programas de cooperación, investigaciones conjuntas o cambios en las políticas universitarias.

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