Cris Morena celebró la primera victoria de Valentín Yankelevich en el TC2000 con un mensaje lleno de emoción

La productora compartió su felicidad en las redes sociales y destacó el logro del piloto, que le dedicó la victoria a Romina Yan (Instagram)

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El automovilismo le regaló a Valentín Yankelevich una de esas jornadas que quedan guardadas para siempre, y Cris Morena no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañarlo desde las redes sociales. El joven piloto consiguió su primera victoria en el TC2000 y compartió el triunfo con su equipo, sus afectos y la memoria de su madre, Romina Yan. A casi un mes del testimonio de Valentín, su segundo nieto por parte de la fallecida actriz, en contra de su padre, la productora volvió a estar cerca de él para celebrar uno de sus logros más importantes.

Cris supo acompañar a sus nietos desde que eran muy chicos y estuvo presente tanto en los momentos difíciles como en las conquistas que marcaron sus vidas. La creadora de grandes éxitos como Casi Ángeles y Chiquititas suele compartir con su familia los instantes más significativos y, esta vez, eligió dedicarle unas palabras a Valentín después de su desempeño en el TC2000. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje cargado de orgullo y afecto.

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“¡¡Maravilloso nietito queridooo!! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… ¡Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que viene! Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría @valenyan_”, expresó la productora, con los sentimientos a flor de piel. La publicación rápidamente recibió la respuesta de sus seguidores, que celebraron tanto el logro deportivo como el vínculo entre la abuela y su nieto.

El posteo superó los 22.000 “me gusta” y obtuvo una gran cantidad de comentarios. “Felicidades Valen. Vos y tu familia se merecen toda la felicidad”; “Lo vi y me emocioné”; “Felicitaciones. Ro siempre está cerquita de él”; “Más que merecido después de un pasado tan doloroso”; “El hijo y nieto de todo un país, ¡felicidades!”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron debajo de las palabras de Cris.

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El orgullo de Cris Morena ante la victoria de su nieto Valentín

Antes de recibir el mensaje de su abuela, Valentín había compartido con sus seguidores el logro que había alcanzado este domingo, a los 23 años. El piloto se impuso en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, al volante de un Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing. La victoria llegó durante su décima presentación en la categoría y en el marco de su temporada debut.

El triunfo tuvo un significado especial para el joven, que decidió dedicárselo a su madre, Romina, fallecida en 2010. Después de la carrera, Valentín contó que había sentido su presencia durante toda la competencia y relató las palabras que le dirigió antes de comenzar. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, recordó.

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La conexión con su madre también apareció en el tramo final de la carrera, cuando faltaban apenas tres vueltas para la bandera a cuadros. “Por favor, no me abandones, vamos que llegamos”, volvió a decirle, según relató después de la victoria. Sus palabras reflejaron la manera en que vivió la competencia y el lugar que Romina ocupó en ese momento, aun cuando habían pasado varios años desde su muerte.

El hijo de la productor obtuvo su primera victoria en TC2000

El piloto también publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, @valenyan_, donde agradeció a quienes lo acompañaron durante la jornada. En primer lugar, destacó el trabajo del equipo Toyota Gazoo Racing “por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año”. A esa dedicatoria le sumó un reconocimiento para su familia, su novia y sus amigos, “que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”.

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El cierre de la publicación estuvo dirigido especialmente a su madre. “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”, escribió Valentín. Además, detrás de la celebración también apareció el recorrido que lo llevó hasta esa victoria. El camino hacia el triunfo en General Roca había estado marcado por dificultades y por carreras en las que estuvo cerca de alcanzar el resultado que buscaba. “Se empezó a pegar en el palo este año en algunas carreras. Pensé que no llegaba más”, reconoció el piloto después de consagrarse.

La victoria, sin embargo, no representó únicamente un resultado deportivo. Para Valentín, también significó una confirmación personal después de un año de esfuerzo y exigencia. “Era importante para mí demostrarme a mí mismo que me merezco estar donde estoy, que me merezco el lugar, que no tengo solo un apellido”, admitió.

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El posteo que realizó el joven automovilista luego de ganar la carrera del domingo (Instagram)

Esa frase quedó relacionada con el peso de crecer dentro de una familia con una presencia destacada en la historia de la televisión argentina. Valentín es nieto de Cris y Gustavo Yankelevich, dos figuras vinculadas con producciones, programas y proyectos que marcaron a distintas generaciones. En ese contexto, el joven buscó construir su propio camino y encontrar una actividad que pudiera identificar como propia.

En una oportunidad, Valentín contó cómo había surgido su vocación por el automovilismo. Según explicó, fue su abuelo quien tuvo una conversación clave con él cuando estudiaba una carrera que no lo convencía. En ese momento, Gustavo Yankelevich le preguntó qué era lo que realmente lo hacía feliz, una pregunta que lo llevó a revisar sus deseos y a acercarse con mayor decisión al mundo de las carreras.

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Con esa historia familiar como telón de fondo, la victoria en el TC2000 adquirió un valor que trascendió la llegada a la meta. Valentín celebró junto a su equipo, recordó a Romina y recibió el mensaje de Cris Morena, que volvió a acompañarlo públicamente en una instancia importante de su vida. Entre el podio, las palabras dedicadas a su madre y la emoción de su abuela, el piloto encontró una forma de festejar su primer gran triunfo sin dejar de reconocer todo lo que lo ayudó a llegar hasta ese momento.