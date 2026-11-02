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El director ejecutivo de Nvidia calculó en USD 2.000 por chip al año la licencia del software de agentes

La cifra equivale a menos de la mitad del precio de lista de su paquete empresarial actual. Jensen Huang aún no explicó cómo se relacionan

El paquete de software Nvidia AI Enterprise mantiene un precio de lista de USD 4.500 por procesador gráfico para suscripciones anuales (REUTERS/Annegret Hilse)
El paquete de software Nvidia AI Enterprise mantiene un precio de lista de USD 4.500 por procesador gráfico para suscripciones anuales (REUTERS/Annegret Hilse)
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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que el software de la empresa para ejecutar agentes de IA cuesta alrededor de USD 2.000 por procesador gráfico (GPU) al año. Lo afirmó el 22 de octubre en GTC Berlín, la conferencia de la compañía, como ejemplo de cómo cobrará licencias en el futuro.

“Las licencias de software serán cada vez más una parte importante del negocio de nuestra empresa”, dijo Huang, según Tom’s Hardware, que citó un video de sus comentarios. Y agregó: “Por ejemplo, son unos 2.000 dólares por GPU al año para ejecutar todo el software que Nvidia ofrece para correr agentes en estas fábricas de IA”.

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Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta. Las “fábricas de IA” son el nombre que Nvidia da a los centros de datos construidos para ese trabajo. La frase de Huang fue publicada primero por The Register, según TechSpot y TechPowerUp.

Una cifra menor que el precio de lista actual

La compañía tecnológica ya vende un paquete de software empresarial llamado AI Enterprise. Según TechSpot, que cita la guía de licencias de la compañía, cuesta USD 4.500 por GPU para una suscripción de un año con soporte. La cifra de Huang es menos de la mitad.

El ejecutivo no aclaró si los USD 2.000 corresponden al mismo software, a un paquete más acotado centrado en agentes o a un modelo de licencias aún no anunciado. Tom’s Hardware advierte que la cifra no debe tomarse como una rebaja confirmada. Tampoco hay fecha de entrada en vigor. En tanto, la empresa tampoco confirmó formalmente la cifra, informó SDxCentral. Medios especializados la leen como una estimación de referencia y no como un precio de lista.

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Huang dijo a la prensa, entre ella SDxCentral, que el negocio de software de Nvidia ya es “bastante significativo” y que supera “bien por encima de mil millones de dólares al año”. Según el ejecutivo, crecerá a medida que la IA llegue a más empresas.

Jensen Huang sostuvo en el pódcast BG2Pod que el público dejará de clasificar a Nvidia exclusivamente como un fabricante de chips (REUTERS/Lisi Niesner)
Jensen Huang sostuvo en el pódcast BG2Pod que el público dejará de clasificar a Nvidia exclusivamente como un fabricante de chips (REUTERS/Lisi Niesner)

Las grandes nubes, explicó, pueden operar su propia pila de software, y la empresa les licencia el código o se lo entrega abierto. Muchas otras compañías, en cambio, no tienen un departamento de tecnología capaz de hacerlo. “Necesitan saber que yo soy responsable del contrato de servicio”, afirmó.

Para dimensionar la cifra, TechSpot calculó que cada millón de GPU con licencia aportaría USD 2.000 millones anuales. Eso es poco frente a los USD 96.200 millones que Nvidia facturó en su último trimestre informado, según el mismo medio, pero son ingresos que no dependen de vender chips nuevos.

El comentario llegó un día después de que la firma tecnológica presentara su arquitectura de referencia OpenShell, que combina chips Vera Rubin y Vera con procesadores BlueField-4 para vigilar a los agentes y aislarlos si exceden sus permisos. Según Tom’s Hardware, Anthropic integra OpenShell con su servicio Claude Managed Agents, y Salesforce desarrolló una herramienta para administrar permisos de agentes desde Slack.

Huang ya había planteado la idea de que Nvidia es algo más que un fabricante de chips. En el pódcast BG2Pod dijo que “uno de estos días” la gente podría dejar de clasificarla como una empresa de chips. La empresa aun no informó cuándo detallará el esquema de licencias ni qué productos incluirá.

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