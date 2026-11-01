Anthropic ya es el mayor cliente de SpaceX y le aportó el 34,5% de sus ingresos del trimestre

Anthropic aportó más de un tercio de los ingresos de SpaceX en el tercer trimestre. (REUTERS/Carlos Barria)

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Anthropic es el mayor cliente individual de SpaceX y aportó más de un tercio de los ingresos de la empresa de Elon Musk en el tercer trimestre.

De acuerdo con lo informado por Bloomberg sus pagos superaron a los del gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora era el principal comprador de la compañía.

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SpaceX informó en un documento presentado la semana anterior que el 34,5% de sus ingresos del trimestre provino de un solo cliente, identificado como “Cliente B”. Ese cliente paga a la división de inteligencia artificial de SpaceX, ahora llamada Super Intelligence, que alquila capacidad de cómputo.

Los pagos de Anthropic superaron a las agencias del gobierno de Estados Unidos como principal fuente de ingresos de SpaceX. (REUTERS/Dado Ruvic)

El documento no menciona a Anthropic. Bloomberg lo identificó a través de una persona con conocimiento del asunto que pidió no ser nombrada porque los detalles son confidenciales. Un representante de Anthropic se negó a comentar y un portavoz de SpaceX no respondió a la consulta de la agencia.

Según el mismo documento, solo dos clientes superaron el 10% de los ingresos totales de SpaceX en el trimestre. El segundo representó el 16,6%, y podría corresponder al conjunto de las agencias del gobierno estadounidense con las que trabaja la empresa. Esas agencias habían aportado cerca de una quinta parte de los ingresos en 2025.

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Contratos por hasta USD 120.500 millones hasta 2029

Los ingresos vienen de acuerdos que Anthropic firmó con SpaceX a principios de este año para usar sus centros de datos en Memphis, Tennessee. Según la información que Anthropic presentó para su oferta pública inicial de acciones, se comprometió a gastar hasta USD 120.500 millones en contratos vigentes hasta 2029.

Anthropic firmó acuerdos para usar los centros de datos de SpaceX en Memphis por hasta 120.500 millones de dólares hasta 2029. (REUTERS/Dado Ruvic)

Eso equivale a unos USD 3.100 millones por mes a partir de diciembre de este año, de acuerdo con la documentación citada por Bloomberg. Anthropic también tiene contratos con otras empresas que alquilan capacidad de cómputo, como Nscale y Lambda.

SpaceX alquila además capacidad a Google, que paga unos USD 920 millones por mes, según The Next Web. El medio también informó que la división de IA de SpaceX obtuvo ganancias por primera vez en el último trimestre y que los ingresos totales de la compañía subieron 161%.

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Musk transformó de a poco el negocio de IA de SpaceX en lo que se conoce como “neocloud”: empresas que alquilan capacidad de cómputo a terceros. La compra de xAI, su empresa de IA, por parte de SpaceX ocurrió hace menos de un año. Antes, los contratos con la NASA y el Departamento de Defensa eran los más lucrativos.

Anthropic cuenta con la opción de rescindir sus dos contratos con SpaceX con 90 días de aviso previo a partir de 2027. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una dependencia que Musk intenta relativizar

El peso de un solo cliente llega cuando, según Bloomberg, Wall Street se muestra más cauteloso con las “neoclouds”. Musk comentó el tema en X, red que ahora pertenece a SpaceX, y se refirió a la deuda de CoreWeave, otra empresa del sector.

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“Los mercados de deuda han cortado casi por completo el acceso a la financiación a cualquier empresa que no cuente con ingresos sustanciales independientes de los centros de datos de IA”, escribió Musk. Señaló que SpaceX tiene los ingresos de Starlink y de los lanzamientos de cohetes. Predijo además que habrá una “mortandad” entre las más de 200 empresas del sector.

Musk también anticipó que la NASA representará menos del 5% de los ingresos de SpaceX en 2026. El contrato deja a SpaceX expuesta a la decisión de un solo comprador. Según la documentación citada por por la prensa, Anthropic puede rescindir sus dos contratos con SpaceX con 90 días de aviso, a partir de enero de 2027 en un caso y de marzo de 2027 en el otro.

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