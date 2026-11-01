Por qué el buscador se cambia a Yahoo: una señal de ser víctima de un secuestrador de navegador

Un secuestrador de navegador modifica la configuración de Google Chrome para redirigir las consultas de forma recurrente hacia Yahoo.

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Un usuario abre Google Chrome, escribe una búsqueda en la barra de direcciones y, en lugar de los resultados habituales, aparece la página de Yahoo. Cambia la configuración, reinicia el navegador y todo vuelve a la normalidad, hasta que Yahoo reaparece horas o días después.

Yahoo es un buscador legítimo y su presencia no implica, por sí sola, una infección. El problema real es que algo modifica esa configuración sin autorización y la restaura una y otra vez, un patrón que coincide con el comportamiento de un secuestrador de navegador (browser hijacker).

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Por qué el navegador redirige a Yahoo sin permiso

Chrome permite elegir qué buscador procesa las consultas de la barra de direcciones, y ese cambio puede producirse por varias vías. Puede tratarse de una selección manual accidental, de una extensión con permiso para modificar esa configuración, de una política aplicada por un administrador en equipos de trabajo o estudio, o de un programa no deseado que restaura Yahoo después de cada corrección.

También puede intervenir el software antivirus, cuyas herramientas de protección web a veces redirigen las búsquedas hacia un motor que consideran más seguro sin que el usuario lo note. Los pop-ups falsos con alertas de virus inexistentes empujan a instalar extensiones maliciosas, y en equipos compartidos, cada perfil de usuario puede tener configurado un buscador distinto.

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Los programas potencialmente no deseados suelen ingresar al equipo ocultos en las opciones de instalación de software gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que distingue un cambio normal de uno sospechoso es la persistencia: si el buscador vuelve a Yahoo después de restaurarlo y reiniciar el navegador, algo sigue controlando esa configuración.

Un secuestrador de navegador es un programa potencialmente no deseado (PUP) que toma control de la configuración del navegador sin autorización plena. Suele llegar empaquetado con software gratuito o disfrazado de extensión, y modifica el buscador predeterminado, la página de inicio o agrega barras de herramientas no solicitadas.

Por qué Chrome resulta particularmente expuesto

La función de sincronización de Chrome guarda marcadores, historial, extensiones y configuración de búsqueda en la cuenta de Google y los aplica en todos los dispositivos vinculados. Esa comodidad también es una debilidad: si un dispositivo se infecta, el cambio puede propagarse automáticamente al resto.

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El ecosistema de extensiones de Chrome amplifica el riesgo. Herramientas como conversores de archivos, buscadores de cupones o descargadores de video pueden solicitar permisos amplios para modificar el buscador, la nueva pestaña o inyectar código que altere cómo cargan las páginas de resultados.

Los servidores intermediarios registran la actividad de navegación y muestran anuncios no solicitados antes de cargar la página de Yahoo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la instalación de software empaquetado: muchos programas gratuitos incluyen, dentro de las opciones de instalación “rápida” o “recomendada”, el cambio del buscador predeterminado sin que el usuario lo revise línea por línea.

El dato clave para identificar el problema es simple: si Yahoo aparece una sola vez y se corrige sin volver a presentarse, probablemente fue un ajuste de configuración; si regresa después de restaurar el buscador preferido, una extensión, una política de administración o un programa instalado está reimponiendo el cambio.

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Aunque Yahoo no es responsable de estas redirecciones, el mecanismo detrás sí representa un riesgo. El servidor intermediario que procesa la búsqueda antes de enviarla a Yahoo puede registrar la actividad del usuario, mostrar anuncios no solicitados o derivar a páginas no confiables. Introducir contraseñas u otra información sensible durante uno de estos redireccionamientos es una práctica desaconsejada.

Cómo solucionar el problema paso a paso

El primer paso es revisar el buscador predeterminado en la configuración de Chrome y seleccionar el que se prefiera, para luego cerrar y reabrir el navegador por completo. Si Yahoo reaparece, conviene desactivar extensiones sospechosas una por una en lugar de eliminarlas todas a la vez, lo que permite identificar cuál provoca el cambio.

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La revisión de la sección de administración de Chrome descarta la imposición de reglas corporativas sobre el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay que revisar si el problema afecta a la página de inicio o a la nueva pestaña, ya que son configuraciones distintas al buscador de la barra de direcciones. Comprobar si Chrome aparece como “administrado por tu organización” (visible en chrome://management) ayuda a descartar una política impuesta de forma legítima o detectar una no reconocida.

Si nada de esto resuelve el inconveniente, corresponde desinstalar programas sospechosos instalados recientemente, ejecutar un análisis completo con un antivirus confiable y restablecer la configuración de Chrome desde el menú de ajustes, lo que revierte el buscador, la página de inicio y desactiva las extensiones sin afectar contraseñas ni marcadores guardados.

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Como última instancia, crear un perfil nuevo de Chrome sin extensiones permite comprobar si el inconveniente pertenece al perfil anterior o si se extiende a todo el sistema, lo que orienta la investigación hacia el software instalado o la configuración del equipo en su conjunto.