Tecno

Por qué el buscador se cambia a Yahoo: una señal de ser víctima de un secuestrador de navegador

Los programas no deseados suelen ingresar al equipo ocultos en las opciones de instalación de software gratuito

Yahoo. (Yahoo)
Un secuestrador de navegador modifica la configuración de Google Chrome para redirigir las consultas de forma recurrente hacia Yahoo.
Guardar

Un usuario abre Google Chrome, escribe una búsqueda en la barra de direcciones y, en lugar de los resultados habituales, aparece la página de Yahoo. Cambia la configuración, reinicia el navegador y todo vuelve a la normalidad, hasta que Yahoo reaparece horas o días después.

Yahoo es un buscador legítimo y su presencia no implica, por sí sola, una infección. El problema real es que algo modifica esa configuración sin autorización y la restaura una y otra vez, un patrón que coincide con el comportamiento de un secuestrador de navegador (browser hijacker).

PUBLICIDAD

Por qué el navegador redirige a Yahoo sin permiso

Chrome permite elegir qué buscador procesa las consultas de la barra de direcciones, y ese cambio puede producirse por varias vías. Puede tratarse de una selección manual accidental, de una extensión con permiso para modificar esa configuración, de una política aplicada por un administrador en equipos de trabajo o estudio, o de un programa no deseado que restaura Yahoo después de cada corrección.

También puede intervenir el software antivirus, cuyas herramientas de protección web a veces redirigen las búsquedas hacia un motor que consideran más seguro sin que el usuario lo note. Los pop-ups falsos con alertas de virus inexistentes empujan a instalar extensiones maliciosas, y en equipos compartidos, cada perfil de usuario puede tener configurado un buscador distinto.

PUBLICIDAD

Persona encapuchada y con rostro oculto, sentada frente a una laptop en oscuridad. La pantalla muestra un perfil de red social con fotos y datos.
Los programas potencialmente no deseados suelen ingresar al equipo ocultos en las opciones de instalación de software gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que distingue un cambio normal de uno sospechoso es la persistencia: si el buscador vuelve a Yahoo después de restaurarlo y reiniciar el navegador, algo sigue controlando esa configuración.

Un secuestrador de navegador es un programa potencialmente no deseado (PUP) que toma control de la configuración del navegador sin autorización plena. Suele llegar empaquetado con software gratuito o disfrazado de extensión, y modifica el buscador predeterminado, la página de inicio o agrega barras de herramientas no solicitadas.

Por qué Chrome resulta particularmente expuesto

La función de sincronización de Chrome guarda marcadores, historial, extensiones y configuración de búsqueda en la cuenta de Google y los aplica en todos los dispositivos vinculados. Esa comodidad también es una debilidad: si un dispositivo se infecta, el cambio puede propagarse automáticamente al resto.

El ecosistema de extensiones de Chrome amplifica el riesgo. Herramientas como conversores de archivos, buscadores de cupones o descargadores de video pueden solicitar permisos amplios para modificar el buscador, la nueva pestaña o inyectar código que altere cómo cargan las páginas de resultados.

Persona de espaldas frente a una computadora portátil, un teléfono, un frasco de gotas y un vaso de agua, con un aire acondicionado en la pared.
Los servidores intermediarios registran la actividad de navegación y muestran anuncios no solicitados antes de cargar la página de Yahoo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la instalación de software empaquetado: muchos programas gratuitos incluyen, dentro de las opciones de instalación “rápida” o “recomendada”, el cambio del buscador predeterminado sin que el usuario lo revise línea por línea.

El dato clave para identificar el problema es simple: si Yahoo aparece una sola vez y se corrige sin volver a presentarse, probablemente fue un ajuste de configuración; si regresa después de restaurar el buscador preferido, una extensión, una política de administración o un programa instalado está reimponiendo el cambio.

Aunque Yahoo no es responsable de estas redirecciones, el mecanismo detrás sí representa un riesgo. El servidor intermediario que procesa la búsqueda antes de enviarla a Yahoo puede registrar la actividad del usuario, mostrar anuncios no solicitados o derivar a páginas no confiables. Introducir contraseñas u otra información sensible durante uno de estos redireccionamientos es una práctica desaconsejada.

Cómo solucionar el problema paso a paso

El primer paso es revisar el buscador predeterminado en la configuración de Chrome y seleccionar el que se prefiera, para luego cerrar y reabrir el navegador por completo. Si Yahoo reaparece, conviene desactivar extensiones sospechosas una por una en lugar de eliminarlas todas a la vez, lo que permite identificar cuál provoca el cambio.

Un hombre joven con barba sentado frente a una computadora portátil con la mano en la barbilla, hay una taza y una planta en el escritorio.
La revisión de la sección de administración de Chrome descarta la imposición de reglas corporativas sobre el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay que revisar si el problema afecta a la página de inicio o a la nueva pestaña, ya que son configuraciones distintas al buscador de la barra de direcciones. Comprobar si Chrome aparece como “administrado por tu organización” (visible en chrome://management) ayuda a descartar una política impuesta de forma legítima o detectar una no reconocida.

Si nada de esto resuelve el inconveniente, corresponde desinstalar programas sospechosos instalados recientemente, ejecutar un análisis completo con un antivirus confiable y restablecer la configuración de Chrome desde el menú de ajustes, lo que revierte el buscador, la página de inicio y desactiva las extensiones sin afectar contraseñas ni marcadores guardados.

Como última instancia, crear un perfil nuevo de Chrome sin extensiones permite comprobar si el inconveniente pertenece al perfil anterior o si se extiende a todo el sistema, lo que orienta la investigación hacia el software instalado o la configuración del equipo en su conjunto.

Temas Relacionados

YahooNavegador WebGoogle ChromeinternetCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

La aventura pixel art ambientada en los años 1990 permite explorar una realidad distorsionada, resolver enigmas y utilizar una linterna para mantener a salvo la estabilidad mental de la protagonista

De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

Boca Juniors vs River Plate en vivo: dónde ver de forma segura y sin exponer las contraseñas

Las aplicaciones piratas para ver partidos gratis pueden facilitar la instalación de malware en celulares, televisores y redes domésticas

Boca Juniors vs River Plate en vivo: dónde ver de forma segura y sin exponer las contraseñas

Anthropic ya es el mayor cliente de SpaceX y le aportó el 34,5% de sus ingresos del trimestre

Supera al gobierno de Estados Unidos, pero puede rescindir sus contratos con 90 días de aviso desde 2027

Anthropic ya es el mayor cliente de SpaceX y le aportó el 34,5% de sus ingresos del trimestre

Liverpool vs Arsenal en Fútbol libre o Roja Directa infecta con virus todos los dispositivos conectados al WiFi

Las transmisiones piratas de partidos la Premier League pueden abrir la puerta al malware, al robo de contraseñas y a fraudes bancarios

Liverpool vs Arsenal en Fútbol libre o Roja Directa infecta con virus todos los dispositivos conectados al WiFi

Creador de la PlayStation desmiente que la consola fue diseñada como venganza contra Nintendo

Ken Kutaragi conserva una unidad del prototipo original, catalogada como una pieza de colección

Creador de la PlayStation desmiente que la consola fue diseñada como venganza contra Nintendo

DEPORTES

Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

TELESHOW

Noelia Marzol recordó la particular manera en que Ramiro Arias la conquistó: "Bebé reno"

Noelia Marzol recordó la particular manera en que Ramiro Arias la conquistó: "Bebé reno"

La angustia de Andy Kusnetzoff ante el fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

¿Logran acceder los cubanos a sus propias playas?

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Honduras avanza en la revisión de pagos pendientes a médicos

Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño