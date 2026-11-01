Panamá

En Panamá un juez de paz es imputado por supuesto hurto pecuario agravado

El ahora procesado era el encargado de mediar y resolver conflictos comunitarios

Balanza de metal con unas esposas colgadas en el centro sobre un escritorio de madera con libros, un mazo y una silla de cuero.
Una balanza con unas esposas metálicas sobre un escritorio de madera ilustra conceptos del ámbito penal y judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juez de paz de La Villa de Los Santos permanece bajo detención provisional, ordenada por un juez de garantías, tras ser señalado de participar en el hurto de un grupo de reses sustraídas en la vecina provincia de Herrera.

La medida cautelar recae también sobre un segundo ciudadano y responde a una imputación por delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto pecuario agravado.

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El funcionario judicial residía en el corregimiento de Llano Bonito, distrito de Chitré, según el reporte policial que recogió Mi Diario.

Esa condición -operador de justicia comunitaria procesado por un delito rural- convierte al expediente en un caso de seguimiento para analistas de la justicia local panameña.

Los hechos se remontan al 14 y 15 de septiembre de 2026, fechas donde varias reses desaparecieron de una finca situada en el sector de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Vaca marrón y blanca sobre un libro cerrado con el texto Ley 532 de 2026 en el lomo, sobre una mesa rústica y un prado de fondo.
Una vaca reposa sobre un libro que exhibe la inscripción Ley 532 de 2026, que endurece las penas para el hurto pecuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que en un primer momento se interpretó como una pérdida de semovientes terminó derivando en una investigación formal por hurto pecuario.

Los animales fueron ubicados posteriormente en el área de La Pintadita de Tonosí, ya en territorio de la provincia de Los Santos.

El Órgano Judicial confirmó ese dato en una nota institucional que vinculó directamente el periodo del apoderamiento con el sitio del hallazgo.

El trayecto entre ambos puntos sostiene la hipótesis de una logística organizada para el traslado y la eventual comercialización del ganado.

Medios como Panamá América y Mi Diario coincidieron en esa reconstrucción cronológica. Ambos señalaron que las reses hurtadas en Chitré aparecieron finalmente en una finca del sector de Tonosí, lo que refuerza el carácter interprovincial de la maniobra.

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Un hombre con pasamontañas y abrigo sostiene una cuerda atada a una vaca junto a un poste de madera en la noche.
Un hombre con el rostro cubierto sujeta a un bovino con una soga atada a un poste de madera durante la noche en un corral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa se mueve así en un circuito que atraviesa Herrera y Los Santos, dos provincias centrales con fuerte actividad agropecuaria.

Ese corredor ganadero es, según se desprende del expediente, el escenario donde habría operado la red señalada por la Fiscalía.

La investigación estuvo a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Herrera, que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra el ciudadano requerido.

La ejecución de esa orden quedó en manos de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), a través de su Seccional de Herrera y de la División de Hurto Pecuario de Provincias Centrales.

De acuerdo con la información, los agentes de la DIJ desplegaron diligencias en los alrededores de la Casa Comunitaria de Justicia y Paz, en el corregimiento cabecera de La Villa de Los Santos.

Las autoridades registran un aumento en los delitos de hurto pecuario. (Cortesía)
Las autoridades registran un aumento en los delitos de hurto pecuario. (Cortesía)

Allí identificaron al hombre requerido y le explicaron el motivo del procedimiento antes de proceder a su captura.

La aprehensión se concretó alrededor de las 2:35 p.m. del martes 6 de octubre de 2026. El organismo judicial detalló que, de inmediato, se le comunicaron al detenido sus derechos constitucionales, en cumplimiento de las garantías procesales previstas para este tipo de intervenciones.

Tras quedar a órdenes de las autoridades competentes, el caso avanzó hacia la audiencia de control de garantías.

Fue en esa instancia donde el juez de garantías dispuso la detención provisional tanto para el juez de paz como para el segundo ciudadano vinculado al expediente.

El caso se enmarca en un repunte de denuncias por hurto pecuario en las zonas ganaderas del país, un fenómeno que llevó al fortalecimiento de unidades especializadas como la División de Hurto Pecuario de Provincias Centrales dentro de la DIJ.

Vacas de color marrón y blanco caminan y comen hierba en una pradera verde delimitada por cercas de madera, con colinas arboladas de fondo.
Un rebaño de vacas pasta en un potrero cercado del interior de Panamá, rodeado de colinas y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese refuerzo institucional busca responder con mayor capacidad investigativa a un delito que golpea directamente la economía agropecuaria de Herrera y Los Santos.

En paralelo, la Ley 532 de 2026 endureció las sanciones aplicables a esta modalidad delictiva. La norma señala que quien se apodere de cabezas de ganado sueltas o estabuladas puede enfrentar penas de 6 a 8 años de prisión, sanción que también se aplicará a quienes participen en la comercialización de las reses hurtadas.

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