Guatemala

Las tarifas eléctricas en Guatemala permanecerán sin cambios entre noviembre de 2026 y enero de 2027

La CNEE confirmó la continuidad de los valores regulados para los abonados de EEGSA, Deocsa y Deorsa, tanto en el segmento subsidiado como en el resto, durante el próximo trimestre

El sector eléctrico enfrenta una crisis por acumulación de deudas - crédito Pixabay
Las tarifas de energía eléctrica en Guatemala permanecerán sin variaciones entre noviembre de 2026 y enero de 2027. (Crédito Pixabay)
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Las tarifas de energía eléctrica en Guatemala permanecerán sin cambios entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027 para los clientes de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate, integrada por las distribuidoras Deocsa y Deorsa.

La medida alcanza a los segmentos de tarifa social y no social, según informó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

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La decisión mantiene la trayectoria de estabilidad que las tarifas reguladas han registrado durante los últimos cuatro años, pese a la reducción de las lluvias, la inflación y la volatilidad de los combustibles en los mercados internacionales.

Los precios por kilovatio hora no tendrán cambios durante tres meses

La tarifa no social, dirigida a quienes consumen 300 kilovatios hora (kWh) mensuales o más, seguirá en Q2,12 por kWh, equivalentes a USD 0,28, para los usuarios de Deocsa; Q2,06 por kWh, o USD 0,27, para Deorsa; y Q1,51 por kWh, equivalentes a USD 0,20, para EEGSA.

Este grupo reúne a unos 300 mil usuarios, el 7% del total atendido por las tres distribuidoras. El segmento no recibe subsidio estatal.

Manos sostienen un enchufe blanco de tres patas frente a un tomacorriente de pared, con un panel solar azul en el fondo.
La tarifa no social reúne a 300 mil usuarios que pagan entre Q1,51 y Q2,12 por kilovatio hora según la distribuidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la tarifa social, que incluye consumos de hasta 300 kWh mensuales, los valores continuarán en Q2,03 por kWh, equivalentes a USD 0,27, en Deocsa; Q1,98 por kWh, o USD 0,26, en Deorsa; y Q1,42 por kWh, equivalentes a USD 0,19, en EEGSA.

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La CNEE calcula que cerca de 3,9 millones de usuarios, equivalentes al 93% de los clientes de las tres compañías, están incluidos en este segmento.

El subsidio se concentra en consumos de hasta 100 kWh al mes

Aunque la tarifa social cubre a clientes con un consumo de entre uno y 300 kWh mensuales, el aporte económico del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) beneficia a quienes no superan los 100 kWh al mes.

El subsidio se divide en tres rangos: de uno a 60 kWh; de 61 a 88 kWh; y de 89 a 100 kWh. La entidad estima que más de 2,3 millones de familias reciben este apoyo, cuyos montos vigentes se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para el rango de uno a 60 kWh, el mayor apoyo corresponde a Deocsa, donde el usuario paga Q0,75 por kWh, unos USD 0,10, y el Inde cubre Q1,28, equivalentes a USD 0,17.

En Deorsa, el cliente abona Q0,75, o USD 0,10, y el aporte asciende a Q1,23, unos USD 0,16. En EEGSA, el usuario paga Q0,82, equivalentes a USD 0,11, mientras el subsidio es de Q0,60, o USD 0,08.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica calcula que 3,9 millones de clientes reciben el servicio bajo el esquema de tarifa social. (REUTERS)
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica calcula que 3,9 millones de clientes reciben el servicio bajo el esquema de tarifa social. (REUTERS)

El Inde proyecta que el aporte extraordinario para este mecanismo cerrará 2026 en alrededor de Q900 millones, equivalentes a USD 117,8 millones.

La factura final depende del consumo y de otros cobros

El precio unitario de la energía no determina por sí solo el total de la factura. Cada recibo también puede incluir cargo fijo, tasa municipal de alumbrado público, Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% y el aporte económico que corresponda a cada hogar.

La CNEE revisó los costos de compra de potencia y energía de julio, agosto y septiembre de 2026 antes de definir las tarifas del nuevo trimestre. La evaluación concluyó que no existían variaciones en el cargo unitario por energía.

La menor generación hidroeléctrica, asociada a la reducción de las lluvias, limita la oferta disponible para compras adicionales en el mercado mayorista. A ello se suman la inflación y las fluctuaciones de precios del carbón térmico, gas natural y búnker.

La CNEE señaló que los contratos de suministro de mediano y largo plazo, junto con la diversificación de la matriz eléctrica, han contenido el impacto de esos factores sobre los usuarios regulados.

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