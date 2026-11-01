De Bluefields a Reus: la historia de un médico nicaragüense en España

La violencia provocada por el narcotráfico en Bluefields motivó la decisión del pediatra Luis Delgado de emigrar de Nicaragua. (Foto: Confidencial.digital)

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La violencia registrada en Bluefields influyó en la decisión de Luis Delgado de buscar junto con su esposa una alternativa fuera de Nicaragua. El pediatra y su familia emigraron a España tras completar un proceso de homologación de títulos y conseguir contratos laborales antes de viajar, según relató a Confidencial.digital.

La decisión se vinculó, entre otros factores, con un episodio ocurrido en mayo de 2004, cuando un grupo narcotraficante asaltó la delegación policial de Bluefields y degolló a cuatro oficiales.

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Delgado atendía a los hijos de dos de los agentes. El pediatra recordó que, después del ataque, percibió temor en el entorno y comenzó a considerar junto con su esposa la posibilidad de salir de Nicaragua.

España era una opción viable para la pareja porque ella había estudiado allí y mantenía contactos. Ambos buscaron trasladarse con autorización de residencia, empleos definidos y sus títulos médicos homologados.

La familia obtuvo contratos antes de viajar a Cataluña

El matrimonio consultó a médicos conocidos mientras buscaba oportunidades laborales. El Hospital Universitari Sant Joan de Reus necesitaba dos profesionales con perfiles compatibles con los de la pareja.

Los dos enviaron documentación, realizaron entrevistas y acreditaron sus capacidades. Cuando recibieron los contratos, presentaron los requisitos ante la Embajada de España.

Las autoridades les concedieron permisos de trabajo vinculados a las tarjetas de residencia y empleo. De ese modo, la familia viajó con una oferta laboral ya confirmada.

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Delgado y su esposa llegaron a España el 24 de octubre de 2008. Tres días después comenzaron a trabajar en el hospital de Reus, ubicado en la provincia de Tarragona.

Sus hijos permanecieron al principio con sus abuelos en Estados Unidos. Un año más tarde viajaron a España mediante el procedimiento de reunificación familiar.

La pareja de médicos comenzó a ejercer en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus en octubre de 2008. (Foto: Confidencial.digital)

El médico señaló a Confidencial.digital que los primeros meses exigieron una adaptación emocional. “Los primeros tres o cuatro meses fueron difíciles y eso que nosotros ya venimos con residencia de trabajo y como médicos”, recordó.

Con el tiempo, la pareja mantuvo sus puestos de trabajo y amplió su experiencia profesional. Delgado sostuvo que la familia logró establecerse en el país.

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La vocación médica se formó a partir de la historia familiar en León

Delgado nació en León y pertenece a la segunda generación de médicos de su familia. La trayectoria comenzó con su abuela, una madre soltera que trabajó durante toda su vida en la limpieza del antiguo Hospital San Vicente.

El esfuerzo de la mujer permitió que el padre del pediatra estudiara Medicina y se convirtiera en ginecólogo. Una tía de Delgado también eligió esa profesión y se especializó en Pediatría.

Más tarde, el propio médico y dos de sus hermanos siguieron el mismo camino académico. Su interés inicial, según contó, era estudiar Ingeniería en Managua.

“Yo realmente quería estudiar Ingeniería en Managua”, afirmó Delgado. Finalmente ingresó en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León.

Durante sus años universitarios conoció a quien sería su esposa. La relación lo llevó a Bluefields, la ciudad natal de ella, donde comenzó a trabajar en el Hospital Ernesto Sequeira.

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Entre 2001 y 2002, la ciudad contaba con dos pediatras. Luego se incorporó un tercer especialista, que se había formado en Cuba.

El trabajo en Bluefields estuvo condicionado por la falta de recursos

La vocación médica de Delgado surgió en León a partir del esfuerzo familiar de su abuela y su padre. (Foto: Confidencial.digital)

El ejercicio de la Pediatría en Bluefields suponía atender en una zona con limitaciones materiales. Delgado explicó que la escasez de recursos afectaba los estudios clínicos y el alcance de los diagnósticos.

El médico relató que, cuando un recién nacido moría, el personal no siempre podía establecer la causa. Las restricciones técnicas impedían realizar análisis y exámenes con la precisión necesaria.

“Se trabajaba con las uñas”, explicó el pediatra a la publicación. También señaló que los análisis de laboratorio eran de baja calidad y que las radiografías no funcionaban.

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“Todo, los diagnósticos, eran empíricamente. Eran muy pocos recursos”, añadió. Esa experiencia profesional formó parte del período que Delgado vivió en la ciudad antes de partir hacia España.

El médico no ha regresado a Nicaragua desde su salida. Al repasar su trayectoria, dijo que percibe una diferencia entre su vida anterior y la que construyó después de emigrar.

Delgado afirmó que sus años en Bluefields también fueron positivos. “Yo a veces pienso que he tenido dos vidas. La vida en Nicaragua, que fue buena también, no me quejo. Viví siete años en Bluefields y fueron excelentes”, expresó.

El pediatra valoró el sistema sanitario, las condiciones laborales y el marco legal que encontró en España. También cuestionó la situación institucional de Nicaragua desde su experiencia personal.

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