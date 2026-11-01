Estados Unidos advierte a hondureños que serán detenidos y deportados si intentan ingresar ilegalmente

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa exhortó a los hondureños a no arriesgar la vida en rutas migratorias irregulares hacia la frontera sur.

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La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa endureció su mensaje dirigido a los hondureños que contemplan viajar de manera irregular hacia ese país y pidió no poner en riesgo su vida ni la de sus familiares al intentar cruzar la frontera sur.

Las autoridades estadounidenses recordaron que el ingreso irregular puede terminar en detención y deportación, y exhortaron a la población a no dejarse convencer por las promesas de quienes ofrecen facilitar el traslado hacia territorio norteamericano.

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La agregada de prensa de la representación diplomática, Johanna Sánchez, sostuvo que intentar cruzar ilegalmente la frontera estadounidense no garantiza la entrada al país y puede derivar en la expulsión de quienes sean interceptados.

“Intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos de América de manera ilegal solo te llevará a la detención y deportación inmediata”, expresó Sánchez.

El mensaje advierte además sobre los riesgos de emprender el recorrido hacia el norte, especialmente cuando los migrantes recurren a traficantes de personas que ofrecen rutas y supuestas garantías de ingreso.

Las advertencias de Washington no son nuevas. Durante septiembre y octubre de 2026, la Embajada estadounidense ya había difundido varios mensajes para desalentar la migración irregular, especialmente después de la salida de una nueva caravana desde San Pedro Sula el 20 de septiembre, integrada por cientos de hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos.

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Advertencia sobre traficantes de personas

El 21 de septiembre, la representación diplomática pidió a los migrantes no arriesgar sus vidas; posteriormente, el 9 y el 14 de octubre volvió a cuestionar las caravanas y alertó sobre las promesas de los traficantes de personas, al insistir en que viajar en grupo no garantiza llegar a territorio estadounidense ni conseguir autorización para ingresar.

La Embajada de Estados Unidos advierte sobre la detención y deportación por cruces irregulares. EFE/Juan Manuel Blanco

En su pronunciamiento, la Embajada también puso el foco en las redes de tráfico de personas, conocidas como coyotes, que ofrecen trasladar migrantes hacia Estados Unidos a cambio de importantes sumas de dinero.

Las autoridades advirtieron que esas redes pueden aprovecharse de la necesidad de quienes buscan mejores oportunidades fuera de Honduras, mediante promesas que no garantizan llegar a territorio estadounidense ni obtener autorización para permanecer allí.

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“Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas”, indicó el mensaje difundido por la representación diplomática.

Para Honduras, el volumen de retornos plantea además desafíos de reintegración, particularmente en materia de empleo, generación de ingresos y acceso a oportunidades para quienes regresan después de intentar establecerse en el extranjero.

Estados Unidos, México y Guatemala encabezan la lista de países desde donde proceden las repatriaciones hacia Honduras.EFE/Juan Manuel Blanco

Contra la migración irregular

La advertencia de Washington coincide con las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, que reflejan la magnitud del flujo migratorio durante los primeros meses del año.

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De acuerdo con el balance oficial, entre el 1 de enero y el 15 de octubre regresaron a Honduras 37.968 connacionales, una cifra equivalente a un promedio de 132 personas por día.

Los registros identifican a Estados Unidos, México y Guatemala como los principales países desde donde fueron retornados los hondureños. La distribución por vía de retorno muestra que la mayoría llegó mediante vuelos, aunque también se registraron ingresos por puntos fronterizos terrestres.