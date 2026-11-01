Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño

La Policía Nacional Civil detuvo a Óscar Corado y a Eduardo Hernández por el ataque contra la víctima en Sonsonate Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ataque ocurrido en la zona occidental de El Salvador volvió a colocar a Izalco, Sonsonate Este, en el registro de hechos violentos de octubre. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un hombre murió después de ser agredido con piedras por dos sujetos, quienes fueron detenidos por el caso.

Según la versión difundida por la corporación policial, la víctima había sufrido lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo tras la agresión, el pasado 29 de octubre. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció días después a causa de la gravedad de las heridas.

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La PNC identificó a los detenidos como Óscar Corado, de 24 años, y Eduardo Hernández, de 25 años. Las autoridades sostienen que ambos participaron en el ataque contra la víctima con objetos contundentes. La información oficial no detalla el móvil del hecho, la identidad del fallecido ni si existía una relación previa entre las personas involucradas. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Un hombre murió en un centro hospitalario tras recibir una agresión con piedras en Izalco, Sonsonate Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho ocurrió al cierre de un mes con cuatro homicidios

La muerte del hombre en Sonsonate Este ocurrió en los últimos días de octubre, un período que cerró con cuatro homicidios registrados en El Salvador, según los datos oficiales de la Policía. Los casos ocurrieron los días 7, 17, 30 y 31, con una víctima en cada fecha.

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La cifra equivale a un promedio de 0.1 homicidios diarios durante el mes. El registro representa una caída frente a octubre de 2018, cuando el país contabilizó 239 homicidios, con un promedio de 7.7 asesinatos por día.

En ese mes de 2018, las jornadas con mayor número de muertes violentas fueron el 10 y el 24 de octubre, cuando se registraron 15 homicidios en cada día. La comparación entre ambos períodos muestra 235 casos menos en octubre de 2026, una reducción aproximada del 98.3%.

Las estadísticas reflejan un descenso sostenido de los homicidios en el país.

Salvadorean soldiers take part in a deployment ceremony for the fifth phase of the Territorial Control plan in San Juan Opico, El Salvador November 23, 2022. REUTERS/Jose Cabezas

El Gobierno mantiene el régimen de excepción y los operativos de seguridad

El Gobierno salvadoreño ha atribuido la reducción de homicidios a las medidas de seguridad aplicadas en los últimos años. Entre ellas se encuentra el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y restringió temporalmente algunas garantías constitucionales.

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Las autoridades también han mantenido operativos policiales y militares en comunidades consideradas prioritarias, controles territoriales, patrullajes y acciones contra estructuras vinculadas a pandillas. Estas medidas forman parte de la estrategia oficial de seguridad, que incluye el Plan Control Territorial y el encarcelamiento de personas acusadas de pertenecer a grupos criminales.

El Ejecutivo sostiene que las intervenciones redujeron la capacidad operativa de las pandillas y limitaron delitos como homicidios, extorsiones y amenazas. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han cuestionado el régimen de excepción por posibles detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías procesales.

Mientras avanza la investigación por la muerte en Izalco, la PNC no ha informado si los dos detenidos serán remitidos de inmediato ante la Fiscalía ni cuándo se realizará la audiencia inicial del caso.

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