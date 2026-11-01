Política

La foto de Karina Milei y Jorge Macri en los preparativos por la visita del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno porteño recorrieron en Palermo los preparativos para la misa del lunes 9 y la vigilia juvenil del martes 10, con participación de áreas nacionales, locales y bonaerenses involucradas

Nueve personas posan de pie sobre una tarima frente a una estructura con andamios y paneles ondulados de color blanco
Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva entre otros funcionarios visitaron el escenario montado para la visita del papa León XIV
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El Gobierno porteño y la Casa Rosada avanzan con la organización de las actividades previstas para la visita del papa León XIV. Este domingo, Jorge Macri y Karina Milei recorrieron los preparativos para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, programadas para el lunes 9 y el martes 10.

La secretaria general de la Presidencia destacó la coordinación entre las administraciones y se refirió a las alteraciones que ocasionarán los operativos. “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos, en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo. Y quería pedirles disculpas a los porteños, sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”, sostuvo Karina Milei.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que el tramo comprendido entre Olleros y el Monumento de los Españoles contará con pantallas y sistemas de audio. La medida busca que quienes permanezcan fuera del área próxima al escenario puedan seguir las celebraciones.

Macri señaló que los equipos de Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de Presidencia intervienen en la planificación. También mencionó el trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires, ante el momento en que el pontífice dejará territorio porteño. “Venimos trabajando en equipo de manera excepcional, con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de Presidencia. También coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad”, afirmó.

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De la recorrida participaron el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Por la administración porteña estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

El mandatario porteño también pidió disculpas a los vecinos por las molestias derivadas de los preparativos y subrayó la dimensión de la visita. “Queremos pedirles disculpas a los vecinos, pero es importante que cada uno tome dimensión de lo que está ocurriendo: después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo”, explicó. Además, remarcó: “Nos preparamos para que la Ciudad y la Argentina se vean en el mundo como lo que son: una tierra de paz y de convivencia”.

Una mujer y un hombre se abrazan en una calle junto a un automóvil negro, frente a una estructura metálica y varias personas
Jorge Macri y Karina Milei supervisaron los preparativos en Palermo para la misa y la vigilia del papa León XIV.

Según planteó el jefe de Gobierno, el dispositivo estará orientado a recibir al público durante la misa del lunes y la vigilia del martes, con un esquema de seguridad para ambas fechas. “El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó Jorge Macri.

El funcionario completó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional”.

Visita del papa León XIV: armado de escenario cerca del Monumento de los Españoles
El Gobierno porteño instalará pantallas y sistemas de audio entre Olleros y el Monumento de los Españoles para seguir los actos.

El operativo en Palermo y Recoleta ya contempla cortes, controles y accesos restringidos

Los preparativos para las actividades del papa León XIV se suman al operativo de tránsito y seguridad que comenzó a desplegarse en Palermo y Recoleta. En la zona del Monumento de los Españoles, las restricciones sobre la avenida del Libertador serán progresivas y alcanzarán el tramo entre Sucre y Ugarteche, mientras se avanza con el montaje de estructuras para las celebraciones.

En Recoleta, el perímetro en torno a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice, tendrá restricción vehicular total desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11. El área estará delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Podrán ingresar frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes que acrediten su vínculo con la zona, con accesos previstos en Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Los vehículos que permanezcan estacionados dentro del perímetro deberán retirarse antes del inicio de la medida.

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