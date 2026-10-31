Apple superó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo, pero solo hasta el cierre de la bolsa

Apple superó temporalmente a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo durante la sesión del 23 de octubre. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

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Apple superó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo el 23 de octubre, pero solo durante la sesión: el fabricante de chips recuperó el primer puesto al cierre de Wall Street. Las acciones de Apple tocaron un récord de USD 351,73 el día en que llegó a las tiendas el iPhone Duo, su primer teléfono plegable.

Según The Asian Globe, Apple cerró con una baja del 0,14%, a USD 347,73 por acción, lo que la valuó en USD 5,074 billones. Nvidia cayó un 0,59%, a USD 210,96, y quedó en USD 5,094 billones, unos USD 20.000 millones por encima. La víspera, la diferencia a favor de Nvidia era de unos USD 42.000 millones.

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Las cifras de capitalización varían según la fuente y el momento del día. Yahoo Finance, con datos de Google Finance, ubicó a Apple en USD 5,11 billones frente a los USD 5,09 billones de Nvidia en plena sesión. 9to5Mac habló de unos USD 5,12 billones. Apple y Nvidia son las únicas empresas que alcanzaron los USD 5 billones.

Apple y Nvidia se consolidaron como las dos únicas compañías con una capitalización bursátil de cinco billones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El iPhone Duo cuesta desde USD 1.999 y hasta USD 3.199, según la capacidad de almacenamiento. Apple lo describió como el mayor cambio del iPhone desde su lanzamiento en 2007. La preventa se agotó en minutos y las entregas se estiraron hasta fines de enero de 2027.

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El lanzamiento del iPhone Duo contó con oferta limitada

Apple limitó la compra a dos unidades por cliente. En China, Francia, Hong Kong, India y Japón, la venta en tiendas quedó reservada a quienes habían hecho su pedido por internet. La empresa dijo que la respuesta de los consumidores fue “extraordinaria” y advirtió que habrá escasez durante el resto del año y parte de 2027.

El iPhone Duo salió al mercado con precios que oscilan entre 1.999 y 3.199 dólares tras agotar su preventa en minutos. (REUTERS/Annegret Hilse)

Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing de Apple, dijo a CNBC que los pedidos anticipados fueron excepcionalmente altos. Rechazó que las demoras reflejen problemas de fabricación y las describió como una etapa normal de aumento de la producción.

Morgan Stanley estima, según el medio recién mencionado, que Apple fabricará unos 6,5 millones de iPhone Duo en la segunda mitad del año. Es un volumen bajo frente a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, pero el precio le permitiría a Apple facturar mucho con pocas unidades.

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Los inversores de Wall Street trasladaron fondos hacia valores defensivos ante el nivel de gasto en centros de datos para inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La firma de análisis IDC proyecta que Apple se quedará con el 44% del valor del mercado mundial de plegables y el 31% de las unidades vendidas en 2026. Francisco Jeronimo, vicepresidente de IDC, dijo a Reuters que Apple “ha construido un argumento convincente” para este formato. Los plegables serán el 2,2% de los envíos de teléfonos del año.

El dinero que se mueve de la IA al consumo

En los días previos, el índice Nasdaq Composite cayó casi 700 puntos, un 2,60%, el 22 de octubre, y el dinero se movió hacia valores defensivos, según The Asian Globe. En el último mes, las acciones de Apple subieron cerca del 3% y las de Nvidia bajaron alrededor del 6%.

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Los inversores mostraron cautela por la magnitud del gasto en centros de datos para IA. Apple evitó ese gasto, lo que benefició a su acción. Nvidia, en cambio, informó un crecimiento de ingresos del 105,8% en su último trimestre, hasta USD 96.220 millones, y cotiza a 42 veces sus ganancias frente a 45 de Apple.

El nuevo iPhone Duo cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y un panel exterior de 5,4 pulgadas. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El iPhone Duo no figura en el próximo informe de Apple, porque el trimestre terminó el 26 de septiembre. Ese balance, el primero con John Ternus como director ejecutivo, se publicará el 2 de noviembre de 2026.

El iPhone duo es el primer iPhone plegable. Cuando está abierto, se convierte en el iPhone más delgado hasta la fecha e incorpora una pantalla interna de 7,6 pulgadas, con amplio espacio para ver contenido, jugar y realizar múltiples tareas, además de un acabado especial de nanotextura que reduce los reflejos para brindar una experiencia visual inigualable.

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Al cerrarse, su pantalla externa de 5,4 pulgadas concentra el 90 % del área de pantalla del iPhone 18 Pro en un formato compacto y portátil.