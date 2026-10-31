Juramentan en El Salvador a los miembros de las juntas electorales para los comicios de febrero de 2027

El Tribunal Supremo Electoral juramentó a los integrantes de la (JELVEX) y de las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) para las elecciones de 2027./ (YSKL)

Guardar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) juramentó a los integrantes propietarios y suplentes de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) y de las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED), organismos que participarán en la preparación de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027 en El Salvador.

El acto, presidido por la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, marcó un hecho inédito para la institución: es la primera vez que se realiza la juramentación formal de los miembros de la JELVEX, junta que tiene responsabilidades vinculadas con la organización del voto de los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Soriano destacó que la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales depende de la preparación anticipada, de las decisiones ajustadas a la normativa y del desempeño responsable de quienes integran los organismos electorales.

“La confianza en un proceso electoral se construye desde su preparación. Se fortalece con cada decisión apegada a la ley y con el trabajo responsable de quienes asumen el deber de organizarlo”, expresó la titular del Tribunal.

La juramentación formal de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) se realizó por primera vez en la historia del país./ (TSE)

La conformación de la JELVEX cobra especial relevancia ante la implementación de la nueva circunscripción electoral en el extranjero. Bajo este mecanismo, los salvadoreños que viven fuera del país podrán elegir, por primera vez, a sus propios representantes ante la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

Según el TSE, la Junta Electoral de Voto en el Extranjero deberá contribuir, dentro de sus atribuciones, a garantizar certeza, orden y confianza en la participación electoral de la diáspora salvadoreña. El organismo será parte de la estructura encargada de acompañar el desarrollo de los procedimientos relacionados con la votación desde el exterior.

En el ámbito nacional, las 14 Juntas Electorales Departamentales tendrán la tarea de organizar y coordinar las actividades electorales en cada una de sus jurisdicciones. Estas instancias son fundamentales para la ejecución territorial de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027.

El TSE recordó que, de conformidad con los artículos 93 y 117 del Código Electoral, los integrantes de estos organismos deben rendir la protesta constitucional y recibir la capacitación correspondiente antes de asumir plenamente sus responsabilidades.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pondrá a disposición cinco canales de consulta ciudadana anticipada para informar sobre los comicios generales../ (TSE)

Como parte de esta etapa preparatoria, el Tribunal anunció una estrategia de formación territorial. Equipos técnicos de la institución se trasladarán a los distintos departamentos del país para impartir jornadas de capacitación sobre procedimientos electorales, funciones de las juntas y mecanismos de coordinación institucional.

La finalidad, de acuerdo con la entidad, es que los miembros de las JED y de la JELVEX cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas de manera oportuna, ordenada y conforme al marco legal vigente.

Otro de los elementos novedosos del acto fue la entrega de carnés de identificación institucional a los integrantes de las juntas, realizada al mismo tiempo que recibieron sus credenciales. El TSE indicó que esta medida busca facilitar el ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, Soriano también informó que el TSE habilitará por primera vez un servicio de consulta ciudadana anticipada para brindar información sobre la participación en las elecciones de 2027.

Los electores podrán verificar su modalidad de votación con el número de DUI a través de un centro de llamadas disponible las 24 horas, según el TSE./ (TSE)

La iniciativa incluirá cinco canales: el sitio web institucional, un centro de llamadas, kioscos físicos, atención vía WhatsApp y personal del Tribunal desplegado en puntos estratégicos del país. En una primera fase estarán disponibles el portal web y el call center; los demás servicios se incorporarán de forma progresiva según el Calendario Electoral.

El centro de llamadas funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y atenderá consultas tanto desde El Salvador como desde el extranjero. Para los residentes en Estados Unidos, el TSE realiza gestiones para que las llamadas sean gratuitas.

PUBLICIDAD

Con el número de Documento Único de Identidad (DUI), los ciudadanos podrán consultar la modalidad de votación que les corresponderá en los comicios de 2027. El Tribunal informó que divulgará los detalles de habilitación de los servicios por medio de sus canales oficiales.