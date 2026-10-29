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Xbox cae un 14% en ventas de consolas y pierde ingresos por Game Pass: resultados financieros

Los resultados financieros de Microsoft reflejan las dificultades de Xbox para sostener sus ingresos, mientras la compañía reorganiza su estrategia bajo una nueva dirección

Xbox registró una caída en las ventas de sus consolas. (Xbox)
Xbox registró una caída en las ventas de sus consolas. (Xbox)
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Microsoft registró una caída en los ingresos de su división de videojuegos Xbox durante el primer trimestre del año fiscal 2027. La compañía reportó una reducción del 14% en los ingresos por venta de hardware y un descenso del 2% en los ingresos por contenido y servicios, un resultado que refleja las dificultades para impulsar su negocio de consolas y mantener el crecimiento de sus principales fuentes de ingresos digitales.

La disminución de los ingresos por contenido y servicios estuvo relacionada principalmente con el retroceso de los juegos de terceros y de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que permite acceder a un catálogo de videojuegos mediante el pago de una tarifa periódica.

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Aunque los títulos desarrollados por los estudios internos de Microsoft consiguieron aumentar sus ingresos, ese crecimiento no fue suficiente para compensar completamente las pérdidas.

Xbox sigue retrocediendo en la venta de hardware, contenido y servicios de videojuegos.
Xbox sigue retrocediendo en la venta de hardware, contenido y servicios de videojuegos.

Los resultados se conocen en un momento de cambios en la estrategia de Xbox, que comenzó a revisar sus prioridades tras la llegada de Asha Sharma a la dirección de la división. La reorganización del negocio incluyó modificaciones en los equipos de trabajo y decisiones que generaron distintas reacciones entre los jugadores.

Xbox registra menos ingresos por consolas y videojuegos

La caída del 14% en los ingresos por hardware representa uno de los principales retrocesos del negocio de Xbox durante el trimestre. Esta categoría comprende las consolas y otros dispositivos asociados a la plataforma de videojuegos de Microsoft.

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El dato refleja una disminución de los ingresos respecto del mismo período del año anterior, aunque no permite determinar por sí solo cuántas consolas se vendieron. Los ingresos pueden variar por factores como el volumen de unidades comercializadas, los precios, los descuentos y la composición de los productos vendidos.

La situación también muestra las dificultades que enfrenta el hardware de Xbox en un mercado competitivo, en el que las consolas tradicionales conviven con otras formas de acceder a los videojuegos, como las computadoras, los dispositivos portátiles y los servicios digitales.

Xbox no atraviesa un buen momento financiero pese a los cambios que han realizado en los últimos meses.
Xbox no atraviesa un buen momento financiero pese a los cambios que han realizado en los últimos meses.

A diferencia de la venta de consolas, los ingresos por contenido y servicios incluyen distintas fuentes de facturación relacionadas con los videojuegos. Entre ellas figuran las suscripciones, las compras digitales y los títulos publicados por desarrolladores externos.

Esta categoría disminuyó un 2% interanual. Según la información reportada, el retroceso estuvo impulsado principalmente por el menor aporte de los juegos de terceros y de Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass y los juegos de terceros también retroceden

Xbox Game Pass es una pieza importante de la estrategia de Microsoft para ampliar el acceso a los videojuegos más allá de la compra individual de cada título. El servicio ofrece diferentes modalidades de suscripción y permite jugar a una selección de títulos mientras se mantenga el acceso correspondiente.

Sin embargo, el descenso de sus ingresos durante el trimestre muestra que este modelo también enfrenta dificultades para sostener el crecimiento. La información disponible no precisa cuánto disminuyeron los ingresos de Game Pass por separado ni cuántos suscriptores tenía el servicio al cierre del período.

Xbox game pass
Xbox Game Pass y los juegos por terceros también retroceden. (Reuters)

Los juegos de terceros también contribuyeron a la caída. Se trata de títulos desarrollados o publicados por compañías ajenas a los estudios internos de Microsoft, cuyos ingresos pueden depender de las ventas, las compras digitales y otros acuerdos comerciales.

En contraste, los videojuegos producidos por los estudios propios de Xbox registraron un crecimiento de sus ingresos. Este desempeño ayudó a amortiguar el retroceso general de la división, aunque no logró revertirlo.

Microsoft reorganiza su estrategia para Xbox

Los resultados financieros llegan en una etapa de revisión interna para Xbox. Desde la llegada de Asha Sharma a la dirección de la división, Microsoft comenzó a modificar su estrategia para el negocio de videojuegos.

Los cambios incluyeron despidos de empleados y reorganizaciones de estudios, medidas que forman parte de un proceso más amplio para ajustar la estructura de la compañía. Algunas decisiones de la nueva administración recibieron una respuesta favorable de los jugadores, aunque la evolución de los ingresos todavía refleja dificultades en varias áreas.

Microsoft se encuentra reorganizando Xbox. (Xbox)
Microsoft se encuentra reorganizando Xbox. (Xbox)

El segmento Devices and Consumer de Microsoft, que agrupa diferentes productos y servicios destinados al público general, también registró una contracción. Sus ingresos alcanzaron los 15.500 millones de dólares durante el trimestre, un 3% menos que en el mismo período del año anterior.

Este resultado aporta contexto sobre el desempeño de las actividades de consumo de Microsoft, aunque no debe interpretarse como una cifra exclusiva de Xbox.

En adelante, uno de los desafíos de la compañía será recuperar el impulso de sus consolas y fortalecer los ingresos de Game Pass y de los juegos de terceros. El crecimiento de sus estudios internos ofrece un contrapeso, pero los próximos resultados permitirán evaluar si los cambios estratégicos consiguen mejorar el desempeño de Xbox.

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