Honduras llevará ante organismo internacional el caso de más de 32 compatriotas engañados con ofertas de empleo en Rusia

El CONADEH presentará ante la Red de Movilidad Humana de la FIO el caso de más de 32 hondureños presuntamente engañados con falsas ofertas de empleo en Rusia, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de derechos humanos. (Foto: Cortesía)

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El caso de más de 32 hondureños presuntamente engañados con falsas ofertas de empleo en Rusia será presentado ante la Red de Movilidad Humana de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), con el objetivo de fortalecer la coordinación regional frente a posibles casos de trata de personas.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Elsy Reyes, informó que expondrán la situación el próximo 4 de noviembre ante representantes de otros países, debido a que existen reportes de personas captadas mediante una modalidad similar en distintas naciones de América Latina.

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La funcionaria explicó que el organismo hondureño ya estableció comunicación con sus homólogos de Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Perú y Colombia, donde también se habrían identificado casos relacionados con ofertas laborales engañosas que ponen en riesgo a quienes aceptan viajar al extranjero.

De acuerdo con Reyes, los reportes contabilizan al menos tres hondureños fallecidos, diez desaparecidos y nueve personas que han retornado a Honduras, mientras otros compatriotas permanecerían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El organismo hondureño busca coordinar acciones con instituciones de otros países para atender los casos de posibles víctimas de trata de personas. (Foto: Secretaria de Relaciones exteriores)

La coordinadora advirtió que estas cifras no necesariamente representan la totalidad de los afectados, debido a que la información disponible corresponde a los casos reportados ante la Cancillería hondureña.

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Por esa razón, el CONADEH considera necesario ampliar la coordinación con organismos internacionales y las instituciones de derechos humanos de otros países para identificar a posibles víctimas, conocer su situación y facilitar la atención correspondiente.

La presentación ante la FIO permitirá exponer el caso en un espacio regional y compartir información sobre una modalidad de captación que, según las autoridades hondureñas, también estaría afectando a ciudadanos de otros países.

Según la información proporcionada por Reyes, los hondureños habrían sido captados mediante promesas de empleo con salarios mensuales de entre 2,000 y 3,000 dólares, además del supuesto pago de boletos aéreos y documentación necesaria para viajar a Rusia.

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Las ofertas resultaban atractivas para personas que buscaban oportunidades laborales en el extranjero. Sin embargo, una vez que llegaban al destino, descubrían que las actividades que debían realizar no correspondían con las condiciones que les habían prometido.

Los reportes preliminares contabilizan al menos tres hondureños fallecidos, diez desaparecidos y nueve retornados al país, mientras las autoridades advierten que todavía se desconoce el número total de afectados. (Foto: Cortesía)

Reyes advirtió que estos hechos podrían constituir un caso de trata de personas, por lo que pidió a la población verificar cuidadosamente las propuestas de trabajo internacional antes de aceptar contratos, entregar documentos personales o emprender un viaje.

La funcionaria también alertó sobre los riesgos de confiar en intermediarios que prometen salarios elevados y facilidades para viajar sin proporcionar información verificable sobre la empresa contratante, las funciones del puesto o las condiciones laborales.

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Reyes señaló que el CONADEH ha recibido denuncias sobre modalidades similares en años anteriores, incluso relacionadas con contactos provenientes de otros países de la región.

A su juicio, estos antecedentes evidencian la necesidad de reforzar las acciones preventivas y mejorar los mecanismos de respuesta institucional.

Ante este escenario, planteó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los países afectados y activar la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) para fortalecer las medidas de prevención y atención.

La coordinación regional también permitiría intercambiar información sobre las redes de captación, identificar posibles víctimas y mejorar la respuesta de las instituciones responsables de proteger los derechos humanos.

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La funcionaria insistió en que todavía se desconoce la dimensión real del problema, por lo que consideró fundamental ampliar el registro de casos y fortalecer la comunicación entre las autoridades hondureñas y sus homólogos internacionales.