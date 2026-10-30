EE. UU. emite alerta de seguridad para sus ciudadanos por asaltos y uso de drogas en República Dominicana

Un turista con mochila camina de noche por una calle colonial del Caribe y mira su teléfono móvil mientras un vehículo de seguridad permanece detenido al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió este día 30 de octubre una alerta de seguridad oficial en la que advierte a sus ciudadanos sobre un patrón delictivo de:

Asaltos

Agresiones sexuales

Suministro de sustancias ilícitas contra viajeros en la República Dominicana.

Por lo que, la representación diplomática instó a quienes visitan la nación caribeña a extremar sus precauciones individuales ante denuncias periódicas de personas que resultaron drogadas y despojadas de sus pertenencias tras concretar encuentros sociales o alojarse en hospedajes privados.

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Además, el aviso consular puntualizó que los agresores recurren a aplicaciones digitales de citas románticas, además de frecuentar bares y discotecas, para entrar en contacto con extranjeros.

De acuerdo con el documento diplomático, varias víctimas perdieron el conocimiento tras ingerir bebidas adulteradas con drogas sedantes suministradas por personas recién conocidas, lo que derivó en robos de dinero, pertenencias de valor o ultrajes sexuales en diferentes puntos turísticos y urbanos.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que este tipo de delitos ya no ocurre exclusivamente en espacios públicos o traslados nocturnos. Los atacantes trasladan o citan a los turistas a viviendas de alquiler a corto plazo y hoteles, inmuebles donde los perpetradores ejecutan los despojos sin que las personas afectadas logren solicitar ayuda a tiempo.

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Comunicado oficial emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, en el que advierte sobre robos y agresiones a turistas mediante aplicaciones de citas y locales nocturnos en República Dominicana.

Por este motivo, el Departamento de Estado de EEUU mantiene al país caribeño en el nivel dos de precaución de viaje, directriz que recomienda no acudir a sitios aislados, evitar el consumo de tragos desatendidos y coordinar encuentros únicamente en áreas públicas concurridas.

Los robos cayeron un 40.5% según los registros policiales dominicanos

El llamado de precaución consular coincide con la divulgación de las estadísticas de seguridad ciudadana presentadas por el Gobierno de la República Dominicana. Durante una sesión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades informaron que los robos registraron una disminución del 40.5% al registrar 3,504 hechos frente a los 5,891 del período previo, según los cómputos oficiales al 25 de septiembre.

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Esta cifra ratificó una tendencia a la baja frente a años anteriores, con reducciones acumuladas del 45.7% respecto a 2024 y del 55.4% en contraste con 2022.

No obstante, las autoridades reconocieron que la inquietud por atracos callejeros persiste entre los habitantes y los visitantes extranjeros que transitan fuera de los complejos hoteleros vigilados por la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Una maleta abierta con ropa revuelta y una caja de seguridad vacía permanecen en el dormitorio de un apartamento turístico tras un robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuerzas de seguridad decomisaron armas y sustancias controladas en septiembre

Entre el primero y el 25 de septiembre de 2026, los cuerpos policiales y militares dominicanos ejecutaron más de 1,7 millones de acciones preventivas para contener los delitos comunes y el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo lapso de 25 días, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desarrolló 32,826 intervenciones contra el microtráfico en todo el país. Los operativos derivaron en la captura de 3,121 personas y el decomiso de aproximadamente 737 kilogramos de narcóticos, además de la retención de 71 armas y 86 motocicletas.

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Pese al volumen de estos operativos estatales y a la reducción general de los índices delictivos en septiembre, el aviso emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo expone que las redes delictivas continúan vulnerando a los turistas mediante modalidades encubiertas. Los reportes consulares confirman que los delincuentes eluden los controles callejeros al contactar a las víctimas en plataformas de citas y locales de ocio.