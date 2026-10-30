Guatemala

El Gobierno de Guatemala recibe 20 camiones de Taiwán para ampliar la logística de Mano a Mano

La donación no reembolsable será asignada al Ministerio de Desarrollo Social y al Fondo de Desarrollo Social para movilizar insumos, equipos y dotaciones hacia áreas con acceso vial limitado del país

Varios funcionarios caminan junto a una hilera de camiones blancos con emblemas oficiales de Guatemala y Taiwán en un estacionamiento
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, observa una flota de camiones de carga donados por Taiwán para programas estatales en un acto oficial. (Diario de Centroamérica)
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Guatemala recibió de Taiwán 20 camiones para ampliar la capacidad logística del Ministerio de Desarrollo Social en la estrategia Mano a Mano, que lleva materiales a comunidades priorizadas para sustituir pisos de tierra por concreto y ejecutar otras intervenciones contra la pobreza y la malnutrición.

Los vehículos, donados de forma no reembolsable por el Gobierno de la República de China, Taiwán, serán asignados al Ministerio de Desarrollo Social y al Fondo de Desarrollo Social. Su función será trasladar insumos, equipos y dotaciones hacia zonas donde las condiciones geográficas y la infraestructura vial dificultan la llegada de programas estatales.

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La flota deberá operar en 114 municipios priorizados por Mano a Mano. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso, indicó que los primeros camiones comenzarán sus rutas en las próximas semanas y que la cartera informará a la embajada taiwanesa sobre las comunidades y las familias alcanzadas por los suministros transportados.

Varios funcionarios caminan junto a una hilera de camiones blancos con emblemas oficiales de Guatemala y Taiwán en un estacionamiento
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, observa una flota de camiones de carga donados por Taiwán para programas estatales en un acto oficial. (Diario de Centroamérica)

La ampliación de una flota para llevar cemento a las comunidades

La entrega da continuidad a una donación realizada en 2025, cuando Taiwán aportó 15 camiones y 30 vehículos tipo pickup para la misma estrategia. Según Pinto, esa flota contribuyó a que el Gobierno alcanzara el año pasado la meta de 50 mil pisos instalados.

Los nuevos vehículos tienen una capacidad de 12 toneladas cada uno. El ministro afirmó que reforzarán el traslado de cemento y otros materiales necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema.

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La meta oficial para este año es completar 100 mil pisos adicionales, que se celebrarán el 11 de diciembre. Con ese resultado, el Gobierno prevé llegar a 150 mil pisos acumulados durante la actual administración y beneficiar a medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas.

Pinto sostuvo que el desafío central de la cartera es lograr que las políticas sociales lleguen de manera efectiva a los territorios. “Guatemala tiene comunidades en donde las condiciones geográficas y de infraestructura vial hacen particularmente compleja la movilización de materiales, insumos y equipo”, señaló.

La sustitución de pisos de tierra constituye una de las intervenciones de Mano a Mano. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, explicó que los camiones trasladarán sacos de cemento hasta aldeas remotas para que las familias puedan contar con superficies que faciliten la limpieza de las viviendas.

Arévalo vinculó los pisos de concreto con la reducción de infecciones parasitarias, diarrea y anemia durante la primera infancia, además de mejores condiciones para el desarrollo cognitivo de los niños. Los hogares beneficiarios son identificados mediante información recogida casa por casa por el Registro Social de Hogares.

El mandatario indicó que los recursos se asignan a partir de criterios claros, objetivos y verificables sobre las privaciones de cada familia. También anticipó que la flota llevará estufas mejoradas, destinadas a sacar el humo de las cocinas, y filtros para que los hogares puedan consumir agua potable.

Varios funcionarios caminan junto a una hilera de camiones blancos con emblemas oficiales de Guatemala y Taiwán en un estacionamiento
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, observa una flota de camiones de carga donados por Taiwán para programas estatales en un acto oficial. (Diario de Centroamérica)

La cooperación taiwanesa en infraestructura, salud y desarrollo social

La embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chang, sostuvo que los vehículos permitirán ampliar la cobertura del programa, fortalecer su operación y atender de manera más oportuna las necesidades de las comunidades beneficiarias.

“Los 15 camiones y los 30 vehículos tipo pickup que aportamos el año pasado ya contribuyen a las labores de transporte y distribución de suministros”, afirmó Chang. La diplomática destacó que aquella entrega facilitó que los recursos llegaran con mayor eficiencia a las localidades incluidas en la estrategia.

La cooperación entre ambos países también abarca la modernización y el fortalecimiento de la seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, los estudios y el diseño del corredor CA9 Norte en el tramo entre Mayelas y Puerto Barrios, y un hospital especializado contra el cáncer.

Ese futuro centro de salud contará con servicios de radioterapia, quimioterapia especializada, hospitalización y cuidados intensivos. La embajadora añadió que Taiwán y Guatemala trabajan para acelerar su desarrollo.

Entre los proyectos mencionados figura además la residencia Nidia Martínez, cuya primera piedra fue colocada el 6 de octubre junto a Arévalo y la primera dama. Chang afirmó que estas iniciativas se suman al respaldo a Mano a Mano y reflejan una relación bilateral cimentada en casi un siglo de vínculos.

Arévalo agradeció el aporte taiwanés y recordó que la cooperación ha acompañado a Guatemala en salud, educación, energía, comercio, inversión y programas de becas para profesionales. “Taiwán ha creído en este esfuerzo y ha decidido acompañarlo”, expresó el Presidente durante la ceremonia de entrega de los vehículos.

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