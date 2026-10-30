Nueva alerta meteorológica en Panamá agrava la preocupación por las zonas devastadas por el terremoto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 3 de noviembre de 2026, principalmente en sectores de la vertiente del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió hasta el 3 de noviembre el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de Panamá, una advertencia que coincide con las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre, donde miles de familias todavía enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para recuperar la normalidad.

La nueva medida se suma a las advertencias por oleaje elevado y vientos fuertes que habían sido extendidas hasta el 31 de octubre, aumentando la preocupación por las condiciones meteorológicas en las comunidades costeras.

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Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7.5.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicó que un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por corrientes de viento en los niveles altos de la atmósfera, favorecerá un incremento significativo de la inestabilidad climática y la formación de lluvias durante los primeros días de noviembre.

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió las medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos en distintas regiones del país. Tomada de Instagram

El pronóstico señala que entre el 1 y el 3 de noviembre se esperan precipitaciones numerosas en el centro y sur de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y las regiones central y oriental de Panamá. También podrían registrarse episodios importantes de lluvia en otros sectores, especialmente a lo largo de la vertiente del Pacífico.

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El aviso meteorológico, vigente desde las 5:30 de la mañana del 30 de octubre hasta las 11:59 de la noche del 3 de noviembre, contempla acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 120 y 200 milímetros en algunos sectores durante tres días. El Imhpa advierte sobre posibles inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y ráfagas de viento.

La coincidencia con las zonas afectadas por el terremoto resulta especialmente preocupante porque numerosas viviendas, carreteras y otras estructuras permanecen dañadas, mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

Las precipitaciones podrían dificultar el acceso a comunidades y complicar las labores de asistencia, especialmente donde existen derrumbes o terrenos inestables.

Las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé enfrentan nuevas amenazas meteorológicas mientras continúan las evaluaciones de daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre. Tomada de Instagram.

Según el balance oficial de Sinaproc, 17,048 viviendas habían sido evaluadas hasta el 28 de octubre, mientras que el número de personas registradas como afectadas alcanzó 55,212 habitantes.

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Las autoridades también reportaron 27 lesionados y dos fallecidos, cifras que forman parte de las evaluaciones posteriores al terremoto.

Los daños alcanzan además 619 centros educativos, 120 instalaciones de salud y 127 edificios gubernamentales, junto con 44 iglesias, 22 puentes y 66 reportes de afectaciones viales. Estas cifras reflejan la magnitud de los problemas de infraestructura que enfrentan las provincias centrales cuando se aproxima otro período de lluvias intensas.

El aviso marítimo, por su parte, contempla mareas de hasta 17.4 pies, equivalentes a 5.3 metros, así como vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Las condiciones más adversas se concentran en la península de Azuero y el sur de Veraguas, donde persisten comunidades afectadas por el sismo.

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La asistencia humanitaria continúa mediante la movilización de más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención registrada en 175 comunidades. Sinaproc también contabiliza 38 evacuaciones aéreas y 166 mujeres embarazadas, además de 2,242 personas con discapacidad que requieren seguimiento y apoyo específico.

El balance registra igualmente 135 albergues y 4,428 personas alojadas temporalmente, mientras las instituciones continúan identificando necesidades prioritarias. Las operaciones de respuesta han acumulado 13,630 asistencias diarias y más de 163,660 horas de trabajo, entre personal operativo y equipos desplegados en las zonas afectadas.

Ante este escenario, Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos y asegurar techos u objetos expuestos al viento. También pide preparar suministros de emergencia y seguir los avisos oficiales, especialmente en comunidades que todavía se recuperan del terremoto.

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