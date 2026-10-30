El WAIFF en Buenos Aires: un actor y un ex directivo de Apple explicaron qué cambia la inteligencia artificial en el cine

El actor Juan Leyrado y el director de Estrategia de IA de Infobae, Opy Morales, expusieron sobre el uso de la inteligencia artificial en la recreación histórica durante el festival WAIFF en Buenos Aires.

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El World AI Film Festival (WAIFF), el festival internacional de cine hecho con inteligencia artificial que nació en Niza y tiene su final en Cannes, abrió este viernes su primera edición en Buenos Aires, en el Centro de Convenciones, dentro de la TecWeek 2026, con 180 obras presentadas a la competencia argentina. En una misma mañana, tres voces muy distintas dijeron algo parecido.

“La IA no crea, no hace la película. Detrás de la cámara o de la computadora siempre tiene que haber un humano”, dijo Marco Landi, fundador y presidente del festival y ex COO de Apple. “Los actores vamos a trabajar siempre”, dijo Juan Leyrado, la voz de Sarmiento en “El Libertador” y “Sarmiento, el Maestro”, los cortos que Infobae produjo con inteligencia artificial y que compiten como finalistas.

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Desde la gestión, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, habló del festival entero como una oportunidad: “Estamos frente al inicio de una nueva tendencia que está transformando la manera de pensar, de crear y de producir”.

La bicicleta de Jobs

Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Economímico de CABA, y Marco Landi, presidente del World AI Film Festival (WAIFF)

Landi abrió la jornada con una historia personal. En sus años en Apple le preguntó a Steve Jobs cuál era el motor de la innovación, y la respuesta fue una sola palabra: curiosidad. “Sean curiosos, no tengan miedo a los que dicen que la IA va a destruir todo, que va a dejar a las películas sin actores”, pidió. “En un mundo tan deshumano como el que vivimos, necesitamos cada vez más historias humanas.”

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Para explicar qué es la IA para el cine volvió a Jobs. Un estudio había medido qué especie gasta menos energía para moverse: ganó el cóndor y el humano salió tercero, hasta que le dieron una bicicleta y pasó al primer lugar. “La inteligencia artificial es esa bicicleta. Nos ayuda a ser más veloces, pero la creatividad va a ser siempre de las mujeres y de los hombres.”

El expresidente de Apple Marco Landi expone ante el público durante el festival de cine de inteligencia artificial WAIFF en la ciudad de Buenos Aires.

Lombardi completó la idea desde la gestión. “Que 180 creadores hayan confiado en esta iniciativa demuestra el enorme potencial que tiene Buenos Aires para ser protagonista de esta transformación”, afirmó.

La IA, dijo, “nos abre una oportunidad gigantesca para democratizar la creatividad, potenciar el talento y generar nuevas oportunidades de desarrollo”. Hoy, “un chico con un celular” puede ser enormemente creativo sin necesitar una superproducción.

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Primero la voz, después la imagen

Al mediodía, Leyrado y Opy Morales, director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae y responsable de la idea y la dirección general de los cortos, presentaron el caso de “El Libertador”, que recrea el encuentro entre San Martín y Sarmiento en Francia, en 1846, con Arturo Puig como la voz de San Martín. Ese corto y “Sarmiento, el Maestro”, con Carla Peterson, son finalistas en Documental; “25 de Mayo de 1810”, el primero de la saga, compite en Cortometraje. Los tres salieron del equipo VisualesIA, creado hace dos años dentro de Infobae, sin productoras externas.

El actor Juan Leyrado explicó cómo puso la voz de Domingo Faustino Sarmiento antes de que el equipo liderado por Opy Morales creara las imágenes con inteligencia artificial.

Leyrado pidió hablar “como actor” y fue al punto que más le interesaba. Los actores están acostumbrados a doblarse sobre una imagen ya filmada. Acá fue al revés. “Morales, junto con el director y con todo el equipo, primero nos grabó a nosotros y después, a partir de nosotros, empezó a trabajar en la imagen de aquel personaje que estamos interpretando”, contó. “No es el sincro nada más, que eso ya se venía haciendo. Es la emoción que el actor pone en el trabajo y cómo es rescatada con la imagen de un personaje creado por la inteligencia artificial.”

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Su conclusión fue la frase del día: “La inteligencia artificial estaba, en ese caso, al servicio de la interpretación, que es lo que le iba a dar el corazón al personaje”.

Un vistazo exclusivo al proceso de grabación de un documental histórico que recrea el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. El video combina la interpretación en el estudio con escenas dramatizadas de la época.

Morales contó por qué se hizo así. Después de “25 de Mayo de 1810”, producido íntegramente con IA, no quiso repetir la fórmula: “¿Qué valor le estoy aportando si esto es cien por ciento IA?”. La respuesta fue convocar a grandes actores argentinos y que la tecnología se adaptara a ellos, una apuesta que Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae y productor ejecutivo de los cortos, respaldó desde el primer día. “Yo quería que la IA se monte en el proceso actoral del actor y no al revés. Nosotros respetamos los tiempos de la respiración de Juan.”

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Marco Landi definió a la inteligencia artificial como una herramienta que acelera los procesos pero mantiene la creatividad en manos humanas.

Donde Landi habló de la bicicleta, Morales habló del croma, el fondo verde de la televisión de la que viene. “Los escenógrafos no desaparecieron, el cine no se hizo todo en croma. Esto es lo mismo: una herramienta más que va a permitir crear tomas que no se hubiesen podido financiar nunca, sobre todo en la Argentina.”

Nada de eso sirve sin una historia. “El contenido es rey. Si no hay una buena idea, un guionista atrás, una buena parte actoral, no hay nada.”

Juan Leyrado remarcó que la tecnología carece de memoria emotiva y defendió la continuidad del trabajo de los actores.

Lo que más lo movilizó fueron las maestras que proyectaron “25 de Mayo de 1810” en sus aulas: que los chicos “puedan ver a nuestros próceres más allá de la figurita o el bronce, humanamente interpretados”.

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Leyrado no esquivó el miedo que Landi había nombrado más temprano. “Aparece como algo que da susto a veces. Uno dice: bueno, pero entonces no van a trabajar los actores, ¿cómo será? Los actores vamos a trabajar siempre.” Lo que el actor tiene para ofrecerle a la IA, dijo, es su caja de herramientas: “La memoria emotiva, la memoria sensorial. Eso es nuestro”. Y se guardó el último gesto.

Sabrina Slauscius, de la Dirección General de Industrias Creativas, Audiovisuales y Software del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, el actor Juan Leyrado y Martina Magaldi, jefa de Gabinete de la Dirección de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Le había preguntado a una inteligencia artificial por esa memoria emotiva y leyó la respuesta en voz alta: “La inteligencia artificial no posee memoria emotiva ni sentimientos reales. Lo que simula es una ilusión técnica de continuidad”.

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Levantó la vista y cerró: “Esto hace a que esté bien que estemos presentes también en esos proyectos y que haya trabajo para todos”.

Carlos Guedes, director de WAIFF Latam; Julien Raout, director artístico de WAIFF Global; Nahuel Celerier, subsecretario de Políticas Productivas de la Ciudad de Buenos Aires; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño; Sabrina Slauscius, directora general de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad; Marco Landi, fundador y presidente de WAIFF Global; y Edgardo Restivo, director de WAIFF Buenos Aires.

Nahuel Celerier, subsecretario de Políticas Productivas del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, puso en números el lugar desde el que se hace el festival. “Buenos Aires es el principal polo audiovisual del país, con alrededor de 50.000 puestos de trabajo y dos de cada tres productoras argentinas”, dijo, y mencionó el programa BA Producción Internacional, un esquema de incentivos por cash rebate, junto con formación y encuentros internacionales, como las herramientas con las que la Ciudad acompaña a la industria “para generar más producción, empleo y oportunidades”.

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Acompañaron la jornada Julien Raout, director artístico de WAIFF Global; Carlos Guedes, director de WAIFF Latam; Edgardo Restivo, director de WAIFF Buenos Aires; y, por el ministerio, Sabrina Slauscius, directora general de Industrias Creativas, Audiovisuales y Software, y Martina Magaldi, jefa de Gabinete de esa dirección.