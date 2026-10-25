Un foro de código abierto en Reddit vetó los proyectos con IA y dejó afuera a quienes no hablan inglés

Desde ahora, todo proyecto que se promocione en el foro debe tener al menos un año de antigüedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los moderadores de r/opensource, una comunidad de Reddit dedicada al software de código abierto con cerca de 98.000 visitantes semanales, prohibieron los proyectos hechos con inteligencia artificial y, en los hechos, los aportes de quienes no hablan inglés. La medida desató una ola de críticas.

La publicación, titulada “Tus tokens no valen nada: no más IA”, fue firmada por el moderador que usa el nombre Wolvereness. El texto sostiene que “la IA, tal como existe hoy, es incompatible con esta comunidad de código abierto” y anuncia nuevos criterios para aceptar publicaciones.

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Desde ahora, todo proyecto que se promocione en el foro debe tener al menos un año de antigüedad, mantenimiento activo, tres o más colaboradores y una comunidad propia. Quedan afuera los proyectos pensados para funcionar con inteligencia artificial, como los servidores MCP, y los trabajos típicos de un estudiante, como lectores de PDF o reproductores de música.

Los moderadores de r/opensource prohibieron los proyectos hechos con inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cuentas que publiquen también deben tener un año de antigüedad y un historial de participación genuino en Reddit. Según la nueva política, quien postee contenido generado por un modelo de lenguaje quedará baneado de forma permanente, sin posibilidad de apelación.

El requisito del idioma, el más cuestionado

El punto que generó más rechazo fue la exclusión de los usuarios que no hablan inglés. “Si no hablas inglés, tienes que buscar otra comunidad”, señala la publicación, que explica que los moderadores “no pueden distinguir entre un texto escrito por IA y uno traducido por IA”.

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Las organizaciones registradas como entidades sin fines de lucro quedaron exceptuadas de los requisitos de antigüedad, siempre que pidan autorización previa a los moderadores.

Wolvereness justificó la dureza de la regla al decir que el foro recibe un estimado de 20 mensajes diarios de usuarios que piden excepciones para “proyectos basura y cuentas descartables”, según informó el sitio especializado ppc.land.

El punto que generó más rechazo fue la exclusión de los usuarios que no hablan inglés. (Imagen ilustrativa Infobae)

La publicación sumó cerca de 1.400 comentarios en menos de un día y quedó con un puntaje neto de cero, lo que reflejó una comunidad dividida, según el sitio The Verge. Varios usuarios crearon de inmediato un foro alternativo para alojar los proyectos excluidos.

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Una parte de las críticas señaló una contradicción: la documentación del kernel de Linux permite que los desarrolladores etiqueten sus aportes como asistidos por inteligencia artificial, siempre que un humano revise el código y asuma la responsabilidad final. Consultado sobre si esa regla excluía al propio kernel, Wolvereness respondió que el proyecto “obviamente” cumpliría los requisitos mínimos.

Otros usuarios compararon la medida con vetar autos fabricados con robots o prohibir el uso de buscadores y entornos de programación para escribir código, según los comentarios recogidos por ppc.land. Un usuario respondió que “la IA no es simplemente otra herramienta”, en defensa de la nueva regla.

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Otros usuarios compararon la medida con vetar autos fabricados con robots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hartazgo con el contenido basura hecho con IA

La decisión se enmarca en un hartazgo más amplio dentro de las comunidades de código abierto con el slop, el contenido basura generado con inteligencia artificial que, según los moderadores, inundó el foro en los últimos meses con proyectos de baja calidad y pedidos de ayuda para mantenerlos.

“¿No viste el bombardeo constante de aplicaciones armadas con slop que castiga al subreddit desde hace meses?”, escribió uno de los usuarios que respaldó la medida, citado por ppc.land, en referencia a los programas creados con asistentes de IA y publicados sin revisión.

r/opensource existe desde 2008 y recibe un promedio de 2.100 publicaciones por semana, según las estadísticas del propio foro. Los moderadores no precisaron una fecha de entrada en vigencia de las nuevas reglas, aunque el tono de la publicación sugiere que ya rigen.

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La comunidad alternativa, impulsada por el usuario esk6plays bajo el nombre r/TrueOpenSource, se presentó como un refugio para los proyectos afectados por la nueva política, mientras los moderadores de r/opensource insisten en que la regla busca frenar el spam generado con inteligencia artificial, no el uso legítimo de la tecnología.