Vivillon regresa en Pokémon Legends: Z-A tras 10 años de espera

Vivillon con Motivo Pokébola podrá obtenerse nuevamente por primera vez en una década. (Pokémon)

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Vivillon Motivo Pokébola volverá a estar disponible por primera vez desde 2016. Los jugadores de Leyendas Pokémon: Z-A podrán obtener esta forma especial, que hasta ahora solo se había distribuido mediante eventos.

La campaña permitirá conseguir un Vivillon Motivo Pokébola si la comunidad mundial alcanza 660.000 puntos Vivillon al evolucionar Spewpa. Pokémon todavía no informó la fecha en la que se habilitará la distribución final de esta variante.

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Los jugadores pueden recibir un Spewpa mediante la función Regalo misterioso. El plazo para reclamarlo vence el 18 de noviembre, y el Pokémon evoluciona al llegar al nivel 12.

Los usuarios de Leyendas Pokémon: Z-A tendrán la posibilidad de conseguir esta variante especial mediante una campaña. (Pokémon)

Cómo es Vivillon

Vivillon es el Pokémon número 666 de la Pokédex y pertenece a los tipos Bicho y Volador. Es la evolución de Spewpa, que a su vez evoluciona desde Scatterbug.

La particularidad de Vivillon está en sus alas: puede presentar distintos motivos. El Spewpa distribuido en la campaña puede evolucionar de forma aleatoria en uno de 16 diseños disponibles, aunque quedan excluidos el Motivo Floral, el Motivo Marino, el Motivo Vergel y el especial Motivo Pokébola.

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El Vivillon Motivo Pokébola se distingue por un diseño inspirado en la clásica Poké Ball. La forma solo había estado disponible mediante distribuciones especiales: la primera se realizó en París en 2014 y la última, en 2016.

Pokémon aún no confirmó cuándo se habilitará la entrega del Vivillon Motivo Pokébola. (Pokémon)

En qué consiste Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A es una aventura de rol ambientada en Ciudad Luminalia, donde se desarrolla un plan de renovación urbana para convertir el lugar en un espacio compartido entre personas y Pokémon.

El juego modifica el sistema tradicional de la franquicia con combates en tiempo real: los Entrenadores y sus Pokémon pueden desplazarse durante las batallas, mientras que el alcance, el área de efecto y el tiempo de activación de los movimientos influyen en cada enfrentamiento.

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La aventura también incluye los Juegos Z-A, una competición nocturna en la que los jugadores comienzan en el rango Z y deben ganar combates para avanzar hasta el rango A. Durante el día, pueden capturar Pokémon en las zonas salvajes, entrenar a su equipo y reunir objetos antes de volver a competir.

Pokémon UNITE cerrará sus servidores en Nintendo Switch y dispositivos móviles el 23 de marzo de 2027, tras casi seis años de funcionamiento. (Pokémon)

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles en 2027

Pokémon UNITE finalizará su servicio el 23 de marzo de 2027 en Nintendo Switch y dispositivos móviles, según The Pokémon Company. Desde esa fecha, los jugadores no podrán iniciar sesión ni participar en partidas, lo que pondrá fin a casi seis años de actividad del título de estrategia y acción en tiempo real.

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El juego se estrenó en Nintendo Switch el 21 de julio de 2021 y luego llegó a dispositivos móviles.

Durante su funcionamiento, propuso partidas de cinco contra cinco en las que cada participante controlaba un Pokémon, lo hacía subir de nivel y buscaba sumar más puntos que el equipo rival antes de que terminara el límite de 10 minutos.

Antes de su cierre, el juego tendrá una actualización, eventos especiales y el torneo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo. (Pokémon)

La compañía suspendió la venta de gemas Aeos el 27 de octubre de 2026. Sin embargo, los usuarios podrán gastar las que ya tengan en sus cuentas hasta el cierre definitivo.

Se interrumpieron las nuevas suscripciones y las renovaciones automáticas de UNITE Club, aunque quienes mantengan una membresía activa conservarán sus beneficios hasta el fin del período contratado.

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Antes del cierre, Pokémon UNITE recibirá una actualización el 12 de noviembre de 2026.

La venta de gemas Aeos terminó el 27 de octubre de 2026, aunque los jugadores podrán usar el saldo disponible hasta el cierre del servicio. (Pokémon)

El parche incluirá un evento especial y una función de Biblioteca, que permitirá consultar algunos registros y contenidos una vez que el servicio deje de estar disponible. Para acceder a esa herramienta después de marzo de 2027, los jugadores deberán descargar los datos necesarios antes de la fecha límite.

El calendario competitivo continuará hasta 2027. El torneo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo mantendrá sus eliminatorias, previstas para comenzar el 5 de diciembre de 2026.

De esta manera, el juego tendrá una última etapa de contenidos, recompensas y competencias antes de despedirse definitivamente de sus dos plataformas.