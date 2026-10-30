La presidenta Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a Perú y plantea un tratado comercial bilateral

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, entregó una invitación formal al presidente salvadoreño Nayib Bukele y expresó su intención de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, después de la firma de acuerdos sobre infraestructura, seguridad, salud y turismo.

El intercambio comercial entre las dos naciones mostró un fuerte peso de las compras salvadoreñas a Perú. El Salvador exportó al mercado peruano poco más de USD 11,14 millones, mientras que sus importaciones desde Perú alcanzaron USD 98,30 millones, de acuerdo con los registros consolidados del Banco Central de Reserva de El Salvador.

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La oferta salvadoreña hacia Perú incluye productos de la industria alimenticia y de bebidas, minerales, químicos y plásticos. En sentido inverso, El Salvador adquiere productos del reino vegetal, de las industrias químicas y plásticos.

Fujimori sostuvo que Perú mantiene una economía abierta y recordó su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico y otros espacios de integración. Afirmó que esa apertura contribuyó al dinamismo económico peruano.

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

La presidenta vinculó ese proceso con la derrota de grupos terroristas en Perú y destacó la experiencia salvadoreña frente a la criminalidad. “Aquí en El Salvador también se ha demostrado que la paz no se improvisa, la paz se construye”, manifestó durante el encuentro con Bukele.

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Acuerdos sobre infraestructura, seguridad y salud

Los dos mandatarios encabezaron la suscripción de varios instrumentos bilaterales para fortalecer la relación entre El Salvador y Perú. El primero fue el Acuerdo Marco de Asociación Estratégica, concebido como una base para profundizar los vínculos entre ambos gobiernos.

También se firmó un Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia ante la criminalidad.

Los presidentes presenciaron además un acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de ambos países. El objetivo es ampliar el intercambio y la colaboración en esa área.

La agenda incluye un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación turística. El instrumento había sido firmado previamente por el ministro de Turismo de Perú y será suscrito en El Salvador por la titular salvadoreña de Turismo, Morena Valdez.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Durante su visita oficial, Fujimori señaló que Bukele es “un gran referente en el Perú” y aseguró que será recibido “con los brazos abiertos, con mucho cariño”. También anticipó que la gastronomía peruana formará parte de esa recepción y dijo que se llevaba “en el corazón y en el alma las pupusas con chocolate”.

La negociación comercial reiniciada en marzo de 2025

Perú y El Salvador realizaron entre el 24 y el 28 de marzo de 2025 la primera ronda de negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio. El proceso continúa en una etapa de diálogo bilateral.

En ese año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú señaló que un acuerdo permitiría consolidar la presencia de productos peruanos en el mercado centroamericano. La cercanía geográfica y el idioma compartido facilitarían el acceso a un destino que demanda bienes con valor agregado.

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La reducción de aranceles y la simplificación de los procedimientos aduaneros permitirían a los exportadores peruanos competir con mayor eficacia, diversificar mercados y generar empleo en Perú.