El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a Perú y plantea un tratado comercial bilateral

La mandataria selló instrumentos de cooperación en obras públicas, seguridad, sanidad y turismo con su homólogo centroamericano, durante la visita oficial que abrió la posibilidad de ampliar los vínculos económicos

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Guardar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, entregó una invitación formal al presidente salvadoreño Nayib Bukele y expresó su intención de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, después de la firma de acuerdos sobre infraestructura, seguridad, salud y turismo.

El intercambio comercial entre las dos naciones mostró un fuerte peso de las compras salvadoreñas a Perú. El Salvador exportó al mercado peruano poco más de USD 11,14 millones, mientras que sus importaciones desde Perú alcanzaron USD 98,30 millones, de acuerdo con los registros consolidados del Banco Central de Reserva de El Salvador.

PUBLICIDAD

La oferta salvadoreña hacia Perú incluye productos de la industria alimenticia y de bebidas, minerales, químicos y plásticos. En sentido inverso, El Salvador adquiere productos del reino vegetal, de las industrias químicas y plásticos.

Fujimori sostuvo que Perú mantiene una economía abierta y recordó su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico y otros espacios de integración. Afirmó que esa apertura contribuyó al dinamismo económico peruano.

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

La presidenta vinculó ese proceso con la derrota de grupos terroristas en Perú y destacó la experiencia salvadoreña frente a la criminalidad. “Aquí en El Salvador también se ha demostrado que la paz no se improvisa, la paz se construye”, manifestó durante el encuentro con Bukele.

PUBLICIDAD

Acuerdos sobre infraestructura, seguridad y salud

Los dos mandatarios encabezaron la suscripción de varios instrumentos bilaterales para fortalecer la relación entre El Salvador y Perú. El primero fue el Acuerdo Marco de Asociación Estratégica, concebido como una base para profundizar los vínculos entre ambos gobiernos.

También se firmó un Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia ante la criminalidad.

Los presidentes presenciaron además un acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de ambos países. El objetivo es ampliar el intercambio y la colaboración en esa área.

La agenda incluye un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación turística. El instrumento había sido firmado previamente por el ministro de Turismo de Perú y será suscrito en El Salvador por la titular salvadoreña de Turismo, Morena Valdez.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Durante su visita oficial, Fujimori señaló que Bukele es “un gran referente en el Perú” y aseguró que será recibido “con los brazos abiertos, con mucho cariño”. También anticipó que la gastronomía peruana formará parte de esa recepción y dijo que se llevaba “en el corazón y en el alma las pupusas con chocolate”.

La negociación comercial reiniciada en marzo de 2025

Perú y El Salvador realizaron entre el 24 y el 28 de marzo de 2025 la primera ronda de negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio. El proceso continúa en una etapa de diálogo bilateral.

En ese año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú señaló que un acuerdo permitiría consolidar la presencia de productos peruanos en el mercado centroamericano. La cercanía geográfica y el idioma compartido facilitarían el acceso a un destino que demanda bienes con valor agregado.

La reducción de aranceles y la simplificación de los procedimientos aduaneros permitirían a los exportadores peruanos competir con mayor eficacia, diversificar mercados y generar empleo en Perú.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriEl SalvadorTratado de Libre ComercioComercio ExteriorPerú

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elías Antonio Saca, expresidente salvadoreño, firmó su libertad este jueves tras condena de diez años por peculado y corrupción

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca salió de prisión este jueves luego de cumplir la condena por peculado y lavado de dinero impuesta en 2018 tras un juicio abreviado en San Salvador

Elías Antonio Saca, expresidente salvadoreño, firmó su libertad este jueves tras condena de diez años por peculado y corrupción

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

El mandatario salvadoreño rechazó que la misión constituya una invasión y reafirmó que el único objetivo es recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada en Puerto Príncipe hace casi dos semanas

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

Noche épica en Centroamérica: Éxito total para Cartaginés, Saprissa y Marathón en las fases decisivas en Copa Centroamericana

El cuadro costarricense selló el pase ante Olimpia con apenas cinco remates, mientras el equipo hondureño acumuló 19 disparos sin poder sostener la ventaja en la serie

Noche épica en Centroamérica: Éxito total para Cartaginés, Saprissa y Marathón en las fases decisivas en Copa Centroamericana

¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

La Fiscalía General confirmó el 28 de octubre que el exmandatario salvadoreño completó la sentencia dictada en 2018 por el desvío y blanqueo de 301 millones de dólares públicos estatales

¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

La nómina fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral y reúne a nueve personas residentes fuera del país, entre ellas ocho mujeres, para los comicios de 2027, en los que el partido busca cargos legislativos

El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

TECNO

Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Por qué MrBeast afirmó que tiene su cuenta bancaria “en números rojos” a pesar de su fortuna

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver series y películas de terror en Halloween 2026

Ruidos extraños y pérdidas de agua: señales de que tu lavadora necesita mantenimiento

Vivillon regresa en Pokémon Legends: Z-A tras 10 años de espera

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

MUNDO

El mercado de criptomonedas cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo a la plataforma: el bitcoin y BNB se deprecian

El mercado de criptomonedas cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo a la plataforma: el bitcoin y BNB se deprecian

El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Gobierno anunció el despliegue de 70.000 agentes ante el riesgo de violencia durante las protestas de Halloween en Francia

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita