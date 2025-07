SIP Connect 2025: Infobae presentó su desarrollo de IA como un “socio editorial” integrado al trabajo periodístico

Opy Morales, director editorial para iniciativas de inteligencia artificial de Infobae, abrió la segunda jornada de SIP Connect 2025.

Por segundo día consecutivo, el Hotel Intercontinental de Doral, en Miami, es sede del encuentro anual SIP Connect 2025, convocado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La reunión, que reúne a referentes de redacciones, ejecutivos y equipos de innovación de toda América, continúa bajo la coordinación de José Roberto Dutriz —presidente de la SIP— y Carlos Lauría, director ejecutivo del organismo, quienes abrieron el evento el miércoles con una invitación a repensar el periodismo en una coyuntura difícil: la aceleración inédita de tecnologías y las amenazas del poder político a la prensa.

“El panorama del periodismo cambió para siempre”, dijo Opy Morales, director editorial para iniciativas de inteligencia artificial de Infobae, al abrir la sesión de la mañana. “El 87% de redacciones alrededor del mundo están siendo transformadas por la IA generativa”, citó cifras del Reuters Institute y la Thomson Reuters Foundation.

Recordó que un año antes, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, había advertido que la IA le daría al periodismo 20 meses para adaptarse, a diferencia de internet que le había concedido 20 años a los medios impresos. “Han pasado solo 12 meses y la transformación superó nuestras predicciones”, explicó. “El cambio de paradigma que sucede en las redacciones es que la IA escribe, investiga y procesa información, y en tiempo récord”.

Como respuesta ante estos desafíos, Morales describió la estrategia adoptada por Infobae: “IA sí, pero en manos periodísticas. Para nosotros, es un amplificador del talento editorial. Infobae es una empresa tecnológica, dedicada a data e IA para el periodismo”.

El director del área en el medio mostró la plataforma ScribNews, el desarrollo de inteligencia artificial que realizó Infobae. “Hoy su uso está incorporado integralmente a las rutinas de trabajo. ¿Es obligatorio usar IA en Infobae? Sí, desde este año hay una orden directa. ¿En qué momento del proceso? En el que le convenga al periodista en cada caso".

La razón, argumentó Morales, es que quien no se adapte no va a sobrevivir en el nuevo entorno. “No lo va a reemplazar la IA, sino otro periodista que sepa usar las herramientas de IA”, resumió.

Las primeras funciones que se crearon, bromeó, realizaban las tareas que a los periodistas no les gustan: definir las SEO tags, escribir los pies de fotos, destacar las palabras claves del texto en tipografía negrita. “Hoy esa suite es una caja de herramientas, y cada periodista la usa cuando considera que tiene que hacerlo. No todas las notas son iguales y no todas demandan el mismo proceso. Los 478 periodistas de Argentina, México, Colombia, Perú, España y Miami deciden cuándo y qué usar”.

ScribNews, la plataforma de inteligencia artificial de Infobae, potencia la producción periodística con herramientas de redacción, análisis y edición impulsadas por los principales modelos de lenguaje del mundo.

ScribNews evolucionó de la versión 1 a la versión 2 en sintonía con los avances de los modelos de lenguaje y la aparición de agentes especializados. La dinámica que se fue conformando redefinió —dijo— algunos tipos de contenidos, los más sencillos, el pan cotidiano: se hacen con “el periodista en los extremos”. Al principio del proceso, para definir la estrategia y el enfoque, y al final, para verificar y jerarquizar según el criterio editorial.

“Distintos estilos periodísticos, pedidos por las redacciones, conforman hoy nuestros 25 asistentes. ScribNews también hace búsqueda de imágenes con IA, que es otra tarea que demora mucho tiempo y no le gusta a ningún periodista”, siguió. “También tenemos un equipo audiovisual que ha creado un banco de casi 100.000 imágenes creadas por IA para ilustrar y usamos audio para crear podcasts”.

La adopción tecnológica tiene que ver con los cambios en el modelo de negocio de los medios: si la captación de las audiencias por las redes sociales era un problema, ahora la web agéntica agrava la distancia entre el periodismo y su público: “El 69% de las búsquedas hoy terminan sin clicks”, señaló.

La adopción de IA en Infobae es obligatoria y se integra en todas las etapas del proceso periodístico, explicó Morales.

“La misión de los medios ya no es competir por clicks, sino por credibilidad ante los algoritmos que seleccionan la información”, siguió Morales. “Los agentes sintetizan, no derivan. El contenido sigue existiendo, la conexión directa entre medios y usuarios, ya no”.

Dado que la IA llegó al periodismo para quedarse, la pregunta —planteó— es “cómo la dominaremos para preservar nuestra función social y sostener un modelo de negocios viable”. En la visión de Infobae, cerró, el periodista del futuro, que es el del presente, “trabaja mano a mano con la IA liderando el proceso, con sensibilidad editorial y mirada humana”.

Audiencias, narrativas emergentes y algoritmos

La programación de SIP Connect 2025 se enfocó luego en los medios hiperlocales y regionales con el panel protagonizado por José Jassan Nieves (editor jefe de eITOQUE, Cuba), Juan Andrés Muñoz (CEO de PamploNews, España) y Ezequiel Franco (director digital de 0221, Argentina). Moderados por Sofía Alvarez (directora de Educación de SembraMedia, Argentina), compartieron estrategias sobre sostenibilidad en contextos adversos, compitiendo con medios grandes y tratando de preservar la voz propia de las comunidades locales.

José Roberto Dutriz (izq.), presidente de la SIP, y Carlos Lauría, director ejecutivo del organismo, los organizadores de SIP Connect 2025.

La segunda jornada del encuentro de publishers, periodistas, académicos y otros actores del paisaje de medios de comunicación continúa hasta el final de la tarde.

En la charla “Cómo fidelizar audiencias jóvenes”, sobre experiencias de medios volcados al desarrollo de nuevos públicos, Marta Planells (Vice President News Digital and Streaming, Telemundo, Estados Unidos) y Ramin Beheshti (President y Co-founder, The News Movement, Estados Unidos) hablarán sobre formatos ágiles, redes sociales, plataformas emergentes y la transformación de hábitos informativos en una audiencia acostumbrada a la participación y la personalización.

Luego, en “Contenido líquido para redacciones fluidas: soluciones para el periodismo con IA” de Belén Jodar (COO) y David Sancha (CIO de Xalox, Hiberus Media Labs, España) mostrarán herramientas para potenciar la agilidad y eficiencia de las redacciones que deben multiplicar sus contenidos en diversas plataformas y responder a demandas disímiles en tiempo real.

Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA, es el presentador de SIP Connect 2025.

La sesión vespertina abrirá con la conferencia de Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia de noticias española EFE, sobre “Narrativas emergentes para un mundo en crisis”. Carlos Andrés Ardila, de Protecmedia, ofrecerá ideas sobre modelos de gestión y creatividad ante la disrupción digital, un tema que se retomará en “Black or white mirror: explorando el futuro del periodismo en la era de la IA”, la charla de Mariano Blejman, fundador de Media Party y CEO de SmartStory.ai.

En “Periodismo y algoritmos: cuando la innovación nace en la redacción”, conversarán Pedro Iván Quintana (director de la Unidad de IA de OEM, México) y Gustavo Ramírez Pedrosa (director editorial digital en adn40, México), moderados por Rodrigo Salazar Zimmermann (director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana); luego Pierre Manigault (chairman de Evening Post Publishing Inc. y primer vicepresidente de la SIP, Estados Unidos) presentará “Métodos innovadores para financiar el periodismo y combatir los desiertos informativos” y Néstor Altuve (consultor de negocios y transformación digital, Panamá) volverá a la inteligencia artificial para analizar los retos de la sostenibilidad en la nueva era digital.

Para el viernes, cierre de SIP Connect 2025, habrá un anticipo de la Cumbre Global Sobre la Desinformación, liderada por Adrián Pino (director de Proyecto Desconfío, Argentina), y se realizará el workshop de cierre ‘Bootcamp de IA Generativa’ del consultor especializado en medios e inteligencia artificial Álvaro Liuzzi.

Fotos: @NachoMartinFilms