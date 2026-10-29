En medio de la crisis, una escuela de Cuba mantiene viva la educación para niños con discapacidad visual

Unos niños llegan en medio de la oscuridad al Colegio Abel Santamaría para Ciegos en La Habana, Cuba, el cual brinda educación escolar a menores con discapacidad visual a pesar de la crítica condición de apagones y escasez de agua y otros servicios que enfrenta todo el país. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

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La ya ineficiente economía estatal de Cuba —durante mucho tiempo plagada de escaseces— ha descendido este año a una crisis total tras el endurecimiento de las sanciones y un bloqueo de combustible por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Miles de estudiantes en escuelas de educación especial en toda Cuba sufren escasez de combustible, electricidad y transporte. Pero las escuelas están improvisando y siguen adelante. Muchos han reducido las clases presenciales, introducido la educación virtual o instalado paneles solares.

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Los cortes masivos de luz y la falta de todo tipo de recursos en la escuela, desde gafas hasta papel Braille, obligan tanto a estudiantes como maestros a afrontar un conjunto completamente nuevo de desafíos. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)

Maria Josefa Vegas, es una de las profesoras especializadas en la Abel Santamaria, donde la matrícula general se mantiene con 44 estudiantes en el año. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

Los cortes de luz, que a menudo superan las 18 horas diarias en la capital, suponen un desafío adicional en una escuela donde la iluminación es crucial para los estudiantes con baja visión. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

Durante los apagones, los profesores acercan a los niños a las ventanas o trasladan las actividades a patios y pasillos para aprovechar la luz natural. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)

Aunque el colegio mantiene el transporte hacia y desde sus instalaciones, la escasez de combustible le ha obligado a reducir las clases presenciales a cuatro días a la semana. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

Brian Jesus Enoa y Walter Daniel Jouvel, alumnos de baja visión, practican judo bajo las instrucciones de Carlos Manuel en una clase donde la única iluminación que tiene es natural por ventanales. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)

"En medio de esta situación, este sigue siendo el mejor lugar para proporcionar a estos niños las herramientas que necesitan para sus vidas", dijo la maestra Bec. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

A pesar de los desafíos, Cuba mantiene abiertas las puertas en 330 escuelas de educación especial, según estadísticas gubernamentales. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)

Las Naciones Unidas han calificado el bloqueo de ilegal y una violación de los derechos humanos de todos los cubanos. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)