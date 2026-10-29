Prisión para el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra por un presunto caso de malversación en 17 obras públicas

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue enviado con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, por un caso de presunta malversación de fondos. Foto: DTV

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La Justicia boliviana determinó enviar a prisión preventiva a Jhonny Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, por una investigación sobre supuesta malversación de fondos públicos destinados a 17 obras municipales.

Según la acusación, un financiamiento de 191 millones de bolivianos, equivalente entonces a 27 millones de dólares, que estaban destinados a 17 obras de infraestructura vial que no fueron ejecutadas. Según el concejal Marco Cadena, “ese dinero fue retirado de las cuentas municipales (...) y llevado a una cuenta genérica del Tesoro Municipal”.

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Según el concejal, los recursos habrían sido utilizados para otros gastos, como pavimentación, pago de aguinaldos y servicios de salud, en lugar de las obras previstas.

En un video difundido este miércoles antes de su aprehensión, Fernández justificó: “Se cayeron las licitaciones, estábamos pagando intereses por esa plata, no teníamos ingresos, estábamos en emergencia, teníamos que pagar aguinaldos (…) la plata ha entrado y se ha pagado, nadie se la ha robado, aquí está toda la documentación” y denunció que era víctima de “acoso político”.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra enfrenta acusaciones por corrupción en obras viales.

Fernández fue aprehendido la mañana de este miércoles en un inmueble de Santa Cruz que era utilizado por su organización política y durante las campañas electorales. Posteriormente, fue trasladado al Palacio de Justicia, donde se instaló la audiencia de medidas cautelares.

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La orden de aprehensión se emitió el martes, luego de que el exalcalde no se presentara a la audiencia a la que fue convocado. Tras su inasistencia fue también declarado en rebeldía.

La Fiscalía solicitó 180 días de detención preventiva mientras continúan las investigaciones. La medida cautelar busca garantizar el desarrollo del proceso judicial, en el que deberán establecerse las responsabilidades que correspondan.

Este jueves por la mañana, los medios locales también reportaron la aprehensión de un hijo de Fernández, de 22 años, por el presunto delito de obstrucción a la investigación. El joven se encontraba junto a su padre cuando este fue capturado.

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Vista del ingreso del penal de Palmasola. Archivo. (Reuters)

<b>Segunda vez en prisión</b>

Jhonny Fernández, de 61 años, es un empresario y político boliviano que en los últimos 30 años fue tres veces alcalde de la ciudad de Santa Cruz y dos veces candidato a la Presidencia, en 2002 y 2025, en elecciones en las que obtuvo resultados por debajo del 6%.

En su última gestión como alcalde se vio envuelto en cuestionamientos por sobreprecios y una serie de contratos presuntamente irregulares. En febrero de este año, cuando aún ejercía funciones en la Alcaldía, una jueza lo envió preventivamente a la cárcel por 100 días en medio de denuncias de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

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Es hijo de Max Fernández, accionista mayoritario de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y fundador en 1989 de Unión Cívica Solidaridad (UCS), partido político relevante en la década de los 90 pero que perdió la personería jurídica en las elecciones presidenciales del año pasado, al no superar el mínimo de votos requeridos (3%) para permanecer vigente en el sistema.