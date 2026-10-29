América Latina

Dos avionetas chocaron en el aire durante un ensayo de acrobacias en Uruguay: murió un piloto experimentado

El accidente ocurrió al norte de Guazuvirá, en Canelones. Una de las aeronaves consiguió aterrizar con su piloto ileso, mientras que la otra cayó en una zona de montes y su único ocupante fue encontrado sin vida

Avionetas hacen acrobacias en Guazuvirá, antes del choque que causó la muerte de un piloto (Diario de Arena)

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Un piloto de 58 años murió este miércoles al mediodía en un accidente aéreo en el departamento de Canelones de Uruguay. Dos avionetas privadas chocaron en el aire mientras practicaban acrobacias para un festival programado para el próximo fin de semana.

El Ministerio del Interior informó este miércoles que el siniestro ocurrió en una zona de montes ubicada al norte de Guazuvirá, un balneario de la costa de ese departamento ubicado a unos 60 kilómetros de Montevideo. El choque ocurrió sobre las 13.45. Tras el impacto, una de las avionetas logró mantenerse en vuelo y aterrizar a salvo. Su piloto, de 32 años de edad, resultó ileso y avisó sobre lo que había sucedido.

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La otra aeronave, por su parte, cayó a tierra en una zona de montes ubicada a dos kilómetros del aeródromo local. Tras tareas de búsqueda en el área, los efectivos encontraron el cuerpo del piloto.

Un piloto murió tras el choque de dos pequeños aviones en Guazuvirá (Canelones, Uruguay) (Fuerza Aérea)

“Como consecuencia del suceso, una de las aeronaves involucradas realizó un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green. Por su parte, la segunda aeronave, modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG, se precipitó a tierra, registrándose el fallecimiento de su único ocupante”, detalló la Fuerza Aérea uruguaya en un comunicado.

Estas dos aeronaves estaban diseñadas para hacer acrobacias, detalló el noticiero Telemundo de Canal 12. La víctima de este accidente había adquirido esta avioneta este mismo año y se había dedicado a armar un equipo de acrobacias, que este miércoles practicaba para el evento del fin de semana, que se realizaría en Colonia.

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La información primaria sobre el accidente indica que hubo un contacto en el aire. El piloto de 32 años logró aterrizar su avioneta de forma correcta en el aeródromo. La otra aeronave cayó a unos tres kilómetros.

Daniel Ubillos, piloto fallecido en accidente aéreo en Uruguay (Captura Telenoche)
Daniel Ubillos, piloto fallecido en accidente aéreo en Uruguay (Captura Telenoche)

Con el paso de las horas la Policía Científica determinó que la aeronave que logró aterrizar tiene un daño importante en una de sus alas, algo que confirma que hubo un impacto en el aire. Las maniobras estaban habilitadas y las avionetas tenían permisos para volar.

El equipo de acrobacia iba a llevar el nombre de Green, como se llama el aeródromo.

Un piloto experimentado que falleció

Los dos pilotos que protagonizaron el siniestro eran experimentados.

La víctima del accidente fue Daniel Ubillos, un hombre de 58 años, piloto retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya. Era un aficionado y un amante de volar y era el dueño del aeródromo que hay en la zona. Ubillos era contador público y trabajaba para un prestador de salud en Uruguay. Esta era otra de sus facetas.

En la tarde de este miércoles se hacían varios trabajos en paralelo. Por un lado, se buscaba la marca del impacto en la aeronave que logró aterrizar. Por otro lado, dentro del monte, se trabajaba sobre la avioneta que se desplomó.

Según la crónica de canal 12, hasta el lugar llegaron muchas personas que quedaron sorprendidas con el siniestro dada la experiencia de Ubillos. En marzo, este piloto había participado de una actividad de acrobacias en Argentina. Era una persona conocida en el ambiente y querida, según los testigos.

Aeródromo Green, propiedad de Daniel Ubillos, fallecido en accidente aéreo en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Aeródromo Green, propiedad de Daniel Ubillos, fallecido en accidente aéreo en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La construcción de un aeródromo sobre la ruta Interbalnearia (la que une Montevideo con Punta del Este) es una muestra del amor que tenía por los aviones.

El grupo de acrobacia se estaba formando hace poco, contó Javier Durán, uno de los administradores del aeródromo, en una rueda de prensa.

No son maniobras arriesgadas, pero no son básicas. Las aeronaves están preparadas para esa maniobra. Pero con respecto a lo que vaya a suceder, la Fuerza Aérea es quien va a determinar las causas y circunstancias del accidente”, dijo Durán.

Este administrador recordó a Ubillos como una persona que “siempre estaba para enseñar”.

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