Mundo

El ministro de Seguridad de Israel pidió arrestar a líderes de partidos árabes por el presunto financiamiento de Qatar

El Shin Bet investiga si hubo dinero extranjero para movilizar votantes de la coalición opositora, mientras el Likud de Netanyahu aseguró que la elección fue “robada”

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, en un acto en Jerusalén, el 11 de octubre. Pidió que el Shin Bet arreste a líderes de partidos árabes por un supuesto financiamiento de Catar (EFE/EPA/Abir Sultan/archivo)
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, en un acto en Jerusalén, el 11 de octubre. Pidió que el Shin Bet arreste a líderes de partidos árabes por un supuesto financiamiento de Catar (EFE/EPA/Abir Sultan/archivo)
Guardar

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió este jueves el arresto de los líderes de los partidos árabes, que lograron fuertes avances en las elecciones de esta semana, por su supuesta implicación en “dinero catarí”.

El Shin Bet debe ordenar, esta misma mañana, el arresto de los líderes de los partidos árabes sospechosos de estar implicados en el dinero catarí, y de todos los demás sospechosos en el caso, incluidos miembros de los Hermanos Musulmanes y sus afiliados, siempre que haya fundamentos legales para detenerlos”, escribió en X.

PUBLICIDAD

El Shin Bet es el servicio de seguridad interna de Israel, y Qatar es el país donde vive la cúpula de Hamas.

La investigación

David Zini, jefe del Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, en una ceremonia en Jerusalén, el 16 de octubre de 2025. El juez electoral le ordenó investigar un supuesto financiamiento extranjero de la elección (Olivier Fitoussi/Pool vía REUTERS/archivo)
David Zini, jefe del Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, en una ceremonia en Jerusalén, el 16 de octubre de 2025. El juez electoral le ordenó investigar un supuesto financiamiento extranjero de la elección (Olivier Fitoussi/Pool vía REUTERS/archivo)

El pedido de Ben Gvir se produce después de que el juez Noam Sohlberg, que preside el Comité Central de Elecciones, ordenara al jefe del Shin Bet, David Zini, investigar “sospechas de financiamiento extranjero y soborno electoral por entidades extranjeras”. Sohlberg escribió que le presentaron “sospechas graves” de influencia ilegal con dinero de actores externos “que actúan contra el interés de Israel”, pero aclaró que “no puede dar fe de la naturaleza de esas sospechas”, y dio al Shin Bet una semana para informar.

PUBLICIDAD

Según el Canal 12, el Shin Bet presentó información “excepcional por su gravedad”, sobre grandes sumas que habrían llegado de Qatar, en parte por canales usados antes para financiar el terrorismo, para aumentar la participación árabe. Medios en hebreo informaron que el Likud cree que Qatar es la fuente, y otros mencionaron también a Turquía.

Esta mañana, la policía detuvo a cuatro activistas de Raam, uno de los dos partidos árabes, por un presunto plan para pagar votos, el mismo que llevó a arrestar a tres hombres beduinos el día de la elección. Raam dice que son activistas del partido y niega las acusaciones, y un funcionario policial dijo al Canal 12 que el caso no está relacionado con la investigación del Shin Bet.

Antes, la policía había desestimado la denuncia del Likud de que la elección fue “robada” por no tener “pruebas que la respalden”, y luego el comisario Daniel Levy prometió investigar “a fondo” cualquier denuncia.

Reacciones

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, en una imagen de archivo de 2021. Pidió que el Shin Bet interrogue hoy a los líderes de los partidos árabes (Ilia Yefimovich/dpa)
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, en una imagen de archivo de 2021. Pidió que el Shin Bet interrogue hoy a los líderes de los partidos árabes (Ilia Yefimovich/dpa)

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, pidió que el Shin Bet interrogue “hoy” a los líderes árabes. El Likud habló de “Raamgate” y de una “islamización de Israel”, y dijo que ningún partido sionista debe cooperar con Raam ni con la Lista Conjunta.

El líder opositor Gadi Eisenkot pidió investigar cada denuncia, pero advirtió que no se permita “a actores políticos” usar la situación para influir en la fecha de jura de la nueva Knesset.

Avigdor Liberman, cuyo partido integra el bloque de Eisenkot, calificó la carta de Sohlberg de “dramática y sin precedentes” y reiteró que no integrará un gobierno “con Bibi ni con Tibi”, en referencia a Netanyahu y al legislador árabe Ahmad Tibi. Sami Abu Shehadeh, presidente de Balad, uno de los partidos de la Lista Conjunta, acusó a Netanyahu de armar un relato para justificar el rechazo del resultado, con una “calumnia racista”, y dijo: “Perdieron. Váyanse a casa”.

Con todas las urnas contadas y los sobres dobles en recuento, el bloque de Netanyahu tiene 53 escaños, el de Eisenkot, 48, y los partidos árabes, 19: 12 la Lista Conjunta y 7 Raam. Se necesitan 61 de 120, y la oposición solo los alcanza con el apoyo, dentro o fuera del gobierno, de los partidos árabes.

Temas Relacionados

IsraelElecciones IsraelElecciones Israel 2026Itamar Ben GvirBenjamin NetanyahuGadi EisenkotBezalel SmotrichQatar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa en Australia: por primera vez en la historia, el atún rojo del Pacífico llega a las costas de Melbourne

Dos aficionados capturaron ejemplares gigantescos durante una jornada deportiva en la bahía de Western Port. Análisis genéticos posteriores corroboraron que se trataba de una variedad marina inusual que superó los ciento sesenta kilos de peso

Sorpresa en Australia: por primera vez en la historia, el atún rojo del Pacífico llega a las costas de Melbourne

Reino Unido: un hombre disfrazado del Joker amenazó con un cuchillo a los empleados de un supermercado y terminó tras las rejas

Peter Braithwaite, de 31 años, se llevó un carrito repleto de productos sin pagar y quedó filmado por las cámaras de seguridad. Luego de alegar problemas psiquiátricos, el tribunal de Newcastle lo condenó a 40 meses de prisión

Reino Unido: un hombre disfrazado del Joker amenazó con un cuchillo a los empleados de un supermercado y terminó tras las rejas

Quería recorrer los siete continentes sin tomar aviones y compensar su impacto ambiental: los desafíos que encontró en el camino

David Bossek salió de Alemania en 2024 con una ruta terrestre y marítima pensada para medir su huella de carbono. Robos, fronteras cerradas y compromisos documentales pusieron a prueba cada etapa del recorrido

Quería recorrer los siete continentes sin tomar aviones y compensar su impacto ambiental: los desafíos que encontró en el camino

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

Las reglas que gobiernan a las sociedades latinoamericanas obedecen a dinámicas flexibles plagadas de las incertidumbres normales de los países de la región, aunque diferentes comunidades tienen diferentes reglas y diferentes códigos culturales que se superponen en determinados niveles del espacio sistémico y de la acción de las personas

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

El presidente de Alemania llegó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales entre Beijing y Berlín

La Embajada alemana confirmó el arribo del mandatario a la capital china, donde abordará la relación política y económica antes de concluir el viaje el sábado. La presencia de Frank-Walter Steinmeier se convirtió en la primera visita de Estado de un presidente alemán a China desde 2018

El presidente de Alemania llegó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales entre Beijing y Berlín
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Argentina, México, Italia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos, entre las nacionalidades de los desaparecidos en Urda

Argentina, México, Italia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos, entre las nacionalidades de los desaparecidos en Urda

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre?

DEPORTES

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas

ENTRETENIMIENTO

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

9 hoteles alrededor del mundo que pertenecen a celebridades y casi nadie conoce

Peter Berg habló sobre el costo humano en la adaptación de Call of Duty: “Hay un alma debajo de todo eso”

Jennifer Lawrence filmó una escena desnuda con gente del equipo que no debía estar presente: “Me puse muy estricta con eso”