Cómo colaboró el Gobierno argentino con Flávio Bolsonaro para salir de Brasil

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), observa mientras habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Agustín Marcarian

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El ex candidato a presidente del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, ingresó ayer a última hora de la noche a la Argentina por la frontera de Foz de Iguazú y se tomó un vuelo privado junto a su esposa y sus hijas con destino final a Estados Unidos. Mientras las versiones apuntaban a que había salido de su país durante la tarde, el dirigente estuvo trasladándose por vía terrestre durante toda la jornada. El Gobierno argentino coordinó y colaboró activamente con el operativo que posibilitó su salida.

Tal y como publicó Infobae, la familia Bolsonaro contrató un vuelo privado que tenía previsto despegar desde Puerto Iguazú a las 2 de la madrugada del martes. El avión era un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, de la empresa argentina Baires Fly S.A., que el lunes por la noche pidió trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Según datos de Flightradar24, el avión había llegado a Puerto Iguazú desde Buenos Aires.

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Aunque los Bolsonaro contaban con un plan de contingencia por una eventual derrota, los acontecimientos de las horas posteriores a la elección aceleraron los planes. Un día antes, el propio Bolsonaro había denunciado en un video que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre en Brasilia para notificarle una decisión del juez Alexandre de Moraes: entregar sus pasaportes y no salir del país. La medida está ligada a una investigación por presunto lavado de dinero.

Así, la extracción vía Puerto Iguazú resultó la primera opción, ofrecida como una posibilidad por la propia administración de Javier Milei. Uno de los asuntos que generó mayor discusión en el operativo fue cómo explicar que un avión privado pudiera estar estacionado tanto tiempo sin generar suspicacias. En estricta confidencialidad, una fuente del sector aeronáutico comentó a Infobae que la programación del vuelo hacia las 2 de la mañana del martes con destino a Estados Unidos se conoció fácilmente luego de que la empresa lo programara.

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Flávio Bolsonaro y el avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A

Bolsonaro modificó de manera sustancial la modalidad de su traslado. Al comienzo, se había evaluado una ruta que lo iba a colocar en Foz de Iguazú en cuestión de horas. Por los tiempos previstos, podría haberse tratado de un vuelo aéreo interno. Aquello finalmente no sucedió y eso explica por qué no salió ese martes por la madrugada.

Los tiempos posteriores coinciden con las especulaciones de que esa familia se trasladó en una camioneta desde su residencia en Brasilia hasta el Aeropuerto de Puerto Iguazú. La distancia entre ambos destinos es de aproximadamente 1.600 km, más de 20 horas de conducción sin contar paradas, desvíos ni la espera en la frontera. Quienes suelen hacer ese tipo de traslados recomiendan planearlo en dos días, pero el tiempo apremiaba para los Bolsonaro.

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Ante el cambio de planes, los responsables de organizar la logística precisaban ganar tiempo por varios motivos para evitar las siguientes medidas:

Una alerta roja de Interpol. Que no se interviniera el pasaporte italiano de Flávio. Que no se reforzara el control migratorio en Foz de Iguazú.

La noticia de la potencial salida del país de Bolsonaro generó estupor en Brasil y tardó poco en tener escala global. Con ello llegaron los cruces de versiones de todo tipo, con la presunta certeza que ya había salido de Brasil. Eso les hizo ganar tiempo.

Fueron muy pocos los funcionarios del Gobierno argentino que sabían del operativo. Al menos al comienzo. Luego, hubo autoridades legales de diferentes estamentos del Poder Ejecutivo que asesoraron sobre los diferentes escenarios que podían llegar a producirse para evitar que la administración libertaria pudiera ser pasible de sanciones. “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible. Creemos que lo hicimos mejor en términos legales que cuando pasó lo de Evo”, admite una altísima fuente de la Casa Rosada. El hecho remite a lo ocurrido a finales de 2019, cuando el ex presidente de Bolivia llegó a la Argentina en calidad de asilado.

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El comunicado de Migraciones que confirmó la entrada al país y el despegue de Bolsonaro y su familia fue publicado ayer por la madrugada para que la versión oficial del hecho ya estuviera instalada. Aunque horas antes, mientras Infobae informaba del avión que lo estaba esperando y en el que finalmente se trasladó, habían desmentido todo.

Comunicado de Migraciones sobre Bolsonaro

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, informó el organismo presidido por Pablo Seoane, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

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Y agregó: “A las 23:30, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

Bolsonaro ingresó al país con su pasaporte italiano y su familia con su documentación habitual, debido a que ellos no estaban alcanzados por la medida judicial. En el Gobierno argumentan que no se cometió ninguna irregularidad en términos jurídicos.

Al conocerse la noticia, bloques opositores en el Congreso anunciaron que están preparando interpelaciones a los ministros Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, para conocer cómo se brindó una asistencia operativa con organismos como Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otras.

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Migraciones confirmó viaje de Bolsonaro desde Argentina a Ecuador

Tanto el presidente Javier Milei como funcionarios de primera línea de la administración nacional estuvieron al tanto de la organización logística de la salida de Bolsonaro.

La ruta de vuelo por la que finalmente salieron los cuatro brasileños no fue directo hacia Fort Lauderdale, como se preveía originalmente: hizo escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible. Para aterrizar finalmente a las 10:30 am de Argentina del miércoles en Miami.

Una fuente diplomática de Itamaraty en diálogo con Infobae expresó su preocupación sobre las repercusiones políticas en la relación bilateral, la cual ya se encuentra deteriorada. “Fue una provocación”, sintetizan. El Palacio do Planalto no realizó una comunicación oficial del hecho hasta la publicación de este artículo.

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Las versiones que circularon ayer por la tarde sobre que Bolsonaro había salido del país fueron tomadas con pinzas por las autoridades brasileñas, aunque posibilitó que el ex candidato ganara tiempo. Ya entrada la noche, funcionarios del Planalto -la sede del Ejecutivo de ese país- ya tenían la información de que habían movimientos inusuales en Iguazú y volvieron sobre la hipótesis de que nunca había salido del país. Para ese entonces, ya era demasiado tarde.