El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

Evangelina Anderson y su amiga Estela

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Evangelina Anderson atraviesa el dolor por la muerte de Estela, una amiga cercana, a quien recordó con una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. La modelo compartió imágenes junto a ella y escribió palabras que reflejaron el impacto de la pérdida: “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas”, escribió desde Manchester para despedirla.

La noticia se conoció a partir de los mensajes que la propia modelo publicó en sus redes sociales. En las fotos, ambas aparecen sonrientes y abrazadas en distintos momentos, una muestra del vínculo que mantenían. En una de las historias, la modelo eligió como música de fondo “Always”, de Bon Jovi, mientras acompañaba la imagen con una extensa despedida.

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Evangelina Anderson publica una fotografía junto a una amiga acompañada de un texto de despedida en sus redes sociales

En una primera publicación, la conductora y modelo recordó las cualidades que más admiraba de su amiga. Sobre una foto de las dos, expresó: “Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”.

Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen en la que ambas posaban frente a cámara. Anderson aparece con una prenda negra y el cabello recogido, mientras que su amiga llevaba una gorra clara y una remera blanca. La postal mostró a las dos muy cerca, con una sonrisa que contrastó con el tono de despedida que eligió la figura televisiva.

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La otra es una publicación es de 2019, y utilizada en las últimas horas para recordar a su amiga con una foto en la que se las veía abrazadas. En aquel momento, había celebrado que ella superara el cáncer por segunda vez. Tras la noticia de su muerte, la modelo rescató esa imagen y la acompañó con una despedida que reflejó el dolor por la pérdida.

Evangelina Anderson comparte un mensaje conmemorativo para una amiga junto a una fotografía de ambas en un sillón cubiertas con una manta

En la mencionada publicación, la ex MasterChef Celebrity trasmitió unas palabras que Estela le había dejado a modo de consejo: “Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora! No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros”.

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Con esa elección, la modelo habló de una presencia que trasciende la muerte desde el recuerdo de quienes conocieron a Estela, quien vivía en Manchester con su familia. El cierre de la despedida incluyó otra frase cargada de afecto. “Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón”, manifestó Evangelina Anderson.

El posteo de Evangelina Anderson junto a Estela en el que celebraba su recuperación

El mensaje condensó la imposibilidad de continuar el vínculo de manera presencial y, al mismo tiempo, el deseo de preservar a su amiga desde la memoria.

La muerte de una persona del círculo cercano encontró a Anderson en un momento de exposición pública sostenida. En esta ocasión, dejó de lado sus actividades y compartió un mensaje personal, lejos de los contenidos habituales de su cuenta. Las imágenes y las frases funcionaron como una suerte de homenaje privado que decidió abrir ante sus seguidores.

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La modelo eligió despedirla con dos fotos que conservaron escenas de cercanía y con palabras que destacaron su sonrisa, su manera de vivir y el recuerdo de alguien que, según escribió, permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.