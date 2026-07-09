Kylian Mbappé y su mundo de preguntas en Google: goles en mundiales, penales fallados y otras dudas

El origen familiar y los logros individuales de Mbappé dominan las preguntas más frecuentes en internet. (Reuters)

Francia está nuevamente en las semifinales de la Copa del Mundo tras derrotar 2-0 a Marruecos por los cuartos de final en el Boston Stadium. Como era de esperarse, el nombre de Kylian Mbappé lidera las tendencias globales de búsqueda: el delantero no solo selló el pase de ‘Les Bleus’ con un gol, sino que sigue rompiendo marcas históricas en este torneo.

Para ponerle cifras y contexto a la conversación digital, respondemos a las cinco preguntas más frecuentes que los aficionados le hacen a Google sobre la estrella francesa, con datos completamente actualizados.

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¿Cuántos goles tiene en los Mundiales?

Con su anotación frente a Marruecos, Mbappé ha alcanzado una cifra estratosférica: 20 goles en 20 partidos mundialistas. Este tanto no solo lo consolida en la pelea por la Bota de Oro de este torneo, sino que lo empata oficialmente con Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Su rendimiento histórico en la gran cita del fútbol se desglosa de la siguiente manera:

Rusia 2018: 4 goles. Logro destacado: campeón del Mundo y anotación en la final.

Catar 2022: 8 goles. Logro destacado: bota de Oro y hat-trick en la final.

Mundial 2026: 8 goles. Logro destacado: colíder de goleo del torneo actual.

Total Histórico: 20 goles. Máximo goleador histórico de los Mundiales.

Kylian Mbappé celebró su gol número 20 en Mundiales, igualando el récord de Lionel Messi. (AP)

¿Cuántos penales ha fallado?

A pesar de ser uno de los cobradores más efectivos del planeta, Mbappé no es infalible. En toda su carrera profesional, ha fallado 15 penaltis de un total de 80 lanzados, lo que le deja una tasa de acierto superior al 81%.

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Curiosamente, uno de esos fallos ocurrió en el reciente partido de cuartos de final contra Marruecos, cuando el arquero Yassine Bounou le adivinó la trayectoria desde los once pasos en el minuto 27. Por fortuna para los galos, Kylian se desquitó en la segunda mitad anotando de jugada abierta.

¿De qué países son los padres de Mbappé?

Como muchos jugadores de la selección francesa, Mbappé posee raíces africanas:

Su padre, Wilfried Mbappé , es originario de Camerún (con ascendencia nigeriana) y ha sido una figura clave en su carrera como entrenador y exrepresentante.

Su madre, Fayza Lamari, es de origen argelino (de la región de los bereberes) y destacó en su juventud como jugadora profesional de balonmano.

Mbappé falló un penal ante Marruecos pero luego marcó el segundo tanto del partido. (Reuters)

Aunque Kylian nació y creció en la periferia de París (Bondy), siempre ha mostrado un enorme respeto y orgullo por las raíces de su familia.

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¿Alguna vez ganó el Balón de Oro?

Hasta la fecha, Mbappé no ha ganado el Balón de Oro de la categoría absoluta masculina. El prestigioso galardón de France Football se le ha resistido ligeramente, siendo su mejor posición histórica el tercer lugar en el año 2023, por detrás de Lionel Messi y Erling Haaland.

No obstante, en 2018 hizo historia al levantar el primer Trofeo Kopa de la historia, el cual premia al mejor jugador menor de 21 años del mundo y que popularmente se conoce como el “Balón de Oro Juvenil”. Con el nivel que viene mostrando en esta Copa del Mundo, es un candidato natural a la próxima edición del máximo galardón.

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¿Cuánto gana como jugador de fútbol?

Desde su mediático fichaje por el Real Madrid en 2024, la estructura económica de Mbappé se adaptó a las políticas del club blanco. Sus ganancias anuales estimadas como futbolista de élite se dividen principalmente en tres conceptos:

El jugador del Real Madrid percibe aproximadamente 65 millones de euros netos al año, entre salario y patrocinios. (Reuters)

Salario Base. Percibe alrededor de 15 millones de euros netos por temporada.

Prima de Fichaje. Al llegar como agente libre, se pactó un bono cercano a los 100 millones de euros distribuido a lo largo de sus 5 años de contrato (lo que añade unos 20 millones anuales a sus ingresos fijos).

Derechos de Imagen y Publicidad. Al retener un porcentaje muy alto de sus derechos de imagen, ingresa un estimado de 30 millones de euros netos anuales adicionales gracias a patrocinios globales (Nike, Hublot, Oakley, entre otros).

En total, sumando su sueldo prorrateado y los contratos publicitarios, Kylian Mbappé genera cerca de 65 millones de euros limpios al año, lo que lo sitúa de forma indiscutible en el podio de los atletas mejor pagados del planeta.

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