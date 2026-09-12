Google lanza aplicación de escritorio de Gemini para Windows: qué funciones ofrece

La aplicación de Gemini para Windows ya está disponible para su descarga a través del sitio oficial de Google. (Google)

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Google puso a disposición de todos los usuarios una aplicación oficial de escritorio de Gemini para Windows, tras un período de espera prolongado. La herramienta permite acceder al asistente de inteligencia artificial sin necesidad de abandonar la tarea que se esté realizando en el ordenador, mediante un acceso directo desde el teclado.

Con la combinación de teclas Alt + Espacio, Gemini se despliega junto a la aplicación que el usuario tenga abierta en ese momento. Desde esa ventana emergente es posible redactar textos, resumir documentos, buscar información o generar imágenes y videos, para luego regresar de inmediato a la tarea original sin necesidad de alternar entre distintas ventanas o pestañas.

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Hasta ahora, el acceso a Gemini se realizaba principalmente a través del navegador. A diferencia de otros servicios de inteligencia artificial como ChatGPT, que ya contaban con aplicación de escritorio, Google demoró el lanzamiento de una versión nativa para Windows. La compañía cita como ejemplos de uso tareas habituales, como pulir un borrador, resumir un documento extenso o generar ideas nuevas.

El atajo Alt + Espacio permite abrir Gemini sin salir de la aplicación en uso. (Europa Press)

La aplicación puede aprovechar el contexto del trabajo que el usuario tenga delante para ofrecer respuestas relacionadas con ese contenido específico. También permite realizar consultas rápidas y verificar información sin salir del flujo de trabajo, con el objetivo declarado de convertir a Gemini en una herramienta disponible en cualquier momento durante el uso del ordenador.

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La integración alcanza a Gmail, Drive, Documentos y Calendar

Una de las funciones centrales de esta versión para Windows es su integración con el ecosistema de Google. La aplicación puede tomar información de servicios como Gmail, Google Drive, Documentos de Google y Google Calendar para incorporarla en sus respuestas.

Entre los usos posibles, el asistente puede localizar datos concretos dentro de un hilo de correos electrónicos, resumir un documento compartido o comparar las notas tomadas en distintas reuniones, todo esto directamente desde el ordenador. Esta función resulta relevante para quienes emplean de forma habitual los servicios de Google en su trabajo, ya que evita la búsqueda manual de información dispersa entre varias aplicaciones.

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La integración con Gmail, Drive y Calendar permite localizar información sin cambiar de aplicación. (Google)

Nano Banana y Gemini Omni permiten crear imágenes y videos

La aplicación también incorpora las herramientas creativas de Google para la generación de contenido desde el escritorio. Los usuarios pueden crear imágenes personalizadas mediante Nano Banana y dirigir la generación de videos a través de Gemini Omni.

A esto se suma el acceso a Gemini Spark, el agente de inteligencia artificial de Google diseñado para procesos más complejos. Según explicó la compañía, Spark puede emplearse para delegar tareas de investigación, planificación y síntesis, con un funcionamiento autónomo pero siempre bajo la dirección del usuario.

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El agente también asiste en tareas vinculadas con archivos locales, como la organización de carpetas o el resumen de documentos, cuya información puede después trasladarse a Documentos u Hojas de cálculo de Google.

Nano Banana y Gemini Omni habilitan la creación de imágenes y videos desde la nueva app. (Google)

Google prepara funciones adicionales orientadas a profundizar la integración de Gemini con el ordenador. Algunas de ellas ya se encuentran disponibles en macOS y llegarán próximamente a Windows, entre las que se cuenta la posibilidad de compartir la pantalla con el asistente para que la inteligencia artificial pueda comprender el contenido visible en ese momento, una función pensada para detectar errores o dar contexto adicional a las consultas.

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Google amplía el uso de voz en Gmail, Docs y Keep

Google incorporó de forma reciente funciones de inteligencia artificial conversacional en Gmail, Google Docs y Keep, denominadas Gmail Live, Docs Live y Keep Live, que permiten interactuar con estas aplicaciones mediante voz y lenguaje natural.

El despliegue, presentado en mayo durante la conferencia Google I/O, comenzó en inglés y para dispositivos Android e iOS. Gmail Live permite formular preguntas sobre el contenido de la bandeja de entrada sin necesidad de escribir; Docs Live ayuda a elaborar un primer borrador a partir de una descripción hablada y puede recurrir a información de Gmail, Drive y Chat; mientras que Keep Live habilita el registro de ideas, recordatorios o notas mediante conversación.

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