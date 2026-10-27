Steam habilitó gratuitamente un titulo de plataformas que pone a prueba los reflejos y la paciencia de los jugadores

Bounce Quest ya se puede conseguir gratis para siempre en Steam - VALVE

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Steam habilitó gratis y de forma permanente Bounce Quest, un título de plataformas en 2D que exige reflejos, precisión y paciencia para llegar a la cima de una montaña. El juego, desarrollado por Nozech, tenía un precio de 4,99 dólares, pero desde el 13 de octubre de 2026 puede añadirse a cualquier biblioteca de la plataforma sin pagar y sin una fecha límite para reclamarlo.

La novedad resulta relevante para quienes buscan videojuegos gratuitos en Steam con una propuesta centrada en el desafío. Bounce Quest no responde al modelo de las ofertas temporales que aparecen durante algunos días en la tienda de Valve: el estudio modificó su precio de manera definitiva. Los usuarios pueden incorporarlo a su cuenta y descargarlo cuando lo consideren oportuno.

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El plataformas gratuito de Steam incluye seis zonas y 12 apariencias (Steam)

Bounce Quest convierte cada movimiento en un riesgo

Publicado originalmente en 2025, Bounce Quest propone controlar a un pequeño cubo que debe ascender por una montaña llena de plataformas, desniveles y obstáculos. Su objetivo final es alcanzar la cima y descubrir el secreto que espera al final del recorrido.

El personaje dispone de tres acciones básicas: saltar, deslizarse y golpear superficies. Sin embargo, la mecánica que define la partida es el rebote. El cubo puede impulsarse sobre determinadas zonas para llegar a plataformas elevadas, superar huecos y mantener la progresión por el escenario.

Un fallo en el cálculo puede hacer que el jugador pierda una parte importante del avance conseguido. Un aterrizaje fuera de lugar, un salto con demasiada fuerza o un rebote mal dirigido pueden devolver al protagonista a sectores ya superados.

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La dificultad no parte de controles difíciles de entender. El reto aparece al intentar dominar el momento exacto de cada movimiento. A medida que el cubo asciende, las plataformas se separan más y los márgenes para corregir una trayectoria se reducen.

Las áreas presentan obstáculos distintos y las recompensas permiten modificar el aspecto del cubo, mientras la dificultad permanece intacta para quienes buscan completar todo el recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta recuerda a los juegos donde caer es parte del desafío

El diseño de Bounce Quest guarda similitudes con producciones como Getting Over It y Jump King. En estos títulos, el progreso depende de la constancia y del control, mientras que una equivocación puede obligar a repetir una secuencia larga.

En el caso del juego de Nozech, los rebotes añaden un elemento propio. El movimiento constante del cubo reduce la sensación de control absoluto y exige anticipar la dirección que tomará el personaje después de cada contacto con una superficie.

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La experiencia cuenta con seis áreas diferentes, cada una con obstáculos y condiciones que requieren una respuesta precisa. La estructura no se limita a obtener una puntuación alta ni a superar partidas breves: plantea un recorrido completo hasta la cima de la montaña.

El juego también incorpora 12 apariencias desbloqueables para el protagonista. Estas opciones cambian el aspecto del cubo, aunque no alteran la dificultad ni conceden ventajas dentro de los niveles. Funcionan como un incentivo adicional para quienes quieran completar el contenido disponible.

El juego gratuito de Steam combina controles sencillos con una gran dificultad

La frustración forma parte del planteamiento. Cada caída obliga a recuperar terreno, lo que puede convertir una sección corta en un obstáculo prolongado. Para parte del público, esa exigencia constituye precisamente el atractivo del juego, ya que cada plataforma alcanzada representa un avance que requiere atención y práctica.

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Cómo añadir Bounce Quest a la biblioteca de Steam

Para obtener el juego, es necesario tener una cuenta en Steam. El proceso puede realizarse desde el cliente de escritorio o desde la versión web de la tienda:

Iniciar sesión con la cuenta personal.

Buscar Bounce Quest en el catálogo.

Comprobar que el precio aparece como 0.

Pulsar en “Obtener”, “ Añadir a la biblioteca ” o “ Jugar ”.

Verificar que el título figure en la biblioteca del usuario.

La recomendación es añadir el juego a la cuenta antes de descargarlo. Así, el espacio libre del ordenador no impide vincularlo a la colección digital.

Los títulos adquiridos quedan asociados al perfil de Steam, lo que permite instalarlos desde distintos ordenadores que utilicen la misma cuenta. En el caso de Bounce Quest, el acceso seguirá disponible sin costo mientras la plataforma mantenga el juego dentro de su catálogo y las condiciones de la licencia asociada a cada usuario.

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