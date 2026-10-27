El Salvador

Una explosión de gas deja a tres personas con quemaduras en un restaurante del occidente salvadoreño

La emergencia movilizó a bomberos y socorristas quienes atendieron a los lesionados en la cocina de un local de comida china antes de trasladarlos a un centro asistencial

Una explosión de gas en la cocina de un restaurante en Sonsonate provocó quemaduras a tres personas. (Foto cortesía redes sociales)
Una explosión de gas en la cocina de un restaurante en Sonsonate provocó quemaduras a tres personas. (Foto cortesía redes sociales)
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Una explosión de gas dejó a tres personas con múltiples quemaduras y activó un protocolo de emergencia al interior de un negocio de comida en el occidente de El Salvador, la tarde del lunes 26 de octubre. El incidente ocurrió en la cocina de un restaurante ubicado en Sonsonate, donde los lesionados recibieron atención de socorristas antes de ser trasladados a un centro asistencial.

La emergencia movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y a socorristas de Comandos de Salvamento hasta un local de comida China. La información preliminar indica que el hecho pudo originarse por una deflagración de gas, una combustión rápida que genera una expansión repentina de los gases.

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Las autoridades no han divulgado la identidad de las víctimas ni el estado de salud de cada una. Se desconoce la magnitud de los daños en el establecimiento o si la explosión afectó inmuebles ubicados en los alrededores.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que equipos de la institución visitaron el restaurante tras el accidente. El funcionario señaló que la cartera de Estado dará seguimiento a la evolución médica de los trabajadores afectados y abrió una investigación sobre lo ocurrido.

“Nuestros equipos ya visitaron el lugar. Estamos muy pendientes del seguimiento de su estado de salud y también desarrollando el debido proceso”, afirmó el titular de Trabajo a través de sus redes sociales.

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El Ministerio de Trabajo abrió una investigación para deducir responsabilidades por el accidente laboral. (Foto cortesía redes sociales)
El Ministerio de Trabajo abrió una investigación para deducir responsabilidades por el accidente laboral. (Foto cortesía redes sociales)

Castro indicó que las diligencias buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinar las responsabilidades que correspondan. “Nuestras investigaciones del accidente laboral se están llevando a cabo y habrá plena aplicación de la ley”, sostuvo.

El ministro añadió que los accidentes laborales requieren una respuesta institucional para esclarecer las causas y aplicar la normativa vigente. “Ningún accidente laboral debe quedar en la impunidad, porque se trata de la vida de nuestra clase trabajadora”, expresó.

Las autoridades deberán establecer si el establecimiento contaba con las condiciones de seguridad requeridas para el manejo de cilindros, conexiones y otros equipos vinculados con el uso de gas en la cocina. La investigación también deberá precisar qué ocurrió antes de la deflagración y si existieron fallas en las medidas de prevención dentro del negocio.

Los menores de nueve años concentraron casi la cuarta parte de las emergencias médicas por quemaduras. Foto: Minsa
Los menores de nueve años concentraron casi la cuarta parte de las emergencias médicas por quemaduras. Foto: Minsa

Salud registró más de mil emergencias por quemaduras en 2026

Los datos del Ministerio de Salud (Minsal) reflejan que las lesiones por líquidos, sustancias y objetos calientes concentran una parte considerable de las atenciones por quemaduras en la red pública de El Salvador. El Boletín Epidemiológico registró 1,289 pacientes atendidos en lo que va de 2026.

Del total, el 72.55% sufrió lesiones no intencionales relacionadas con sustancias u objetos calientes. El 19% correspondió a accidentes con llamas, según el reporte sanitario.

Los hogares aparecen como uno de los principales lugares donde ocurren estos casos. Los niños menores de nueve años representan el 24% de los pacientes atendidos, lo que equivale a cerca de uno de cada cuatro registros.

Shriners El Salvador, organización que colabora con el Minsal en la atención pediátrica, ha informado que ocho de cada 10 quemaduras infantiles se asocian con agua, bebidas, cernada de maíz o melaza a altas temperaturas.

Respecto de la gravedad de las lesiones, el 58% de las atenciones correspondió a quemaduras de primer grado. El 37.26% fue por lesiones de segundo grado y el 4,39% por casos de tercer grado. El reporte sanitario sitúa estos incidentes entre las causas de atención médica que afectan a población infantil y adulta durante el año.

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